Wer auf dem Jakobsweg zwischen Sinsheim und Speyer unterwegs ist (unser Fotograf traf zufälligerweise 2010 ein Ehepaar aus Weinheim an der Brücke in St. Leon), dem bieten sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten: die Jakobsstatue in der Rettigheimer Kirche zum Beispiel oder auch der Letzenberg mit seiner Kapelle. Fotos: Pfeifer

Von Rudi Kramer

Rund um Wiesloch. Jakobswege sind Wege der Stille, der Besinnung, der Begegnung. Einmal für längere Zeit raus aus allen Verpflichtungen des modernen Lebens. Mal wieder zu sich selbst finden, den eigenen Körper spüren und seine Möglichkeiten kennenlernen, fühlen, beobachten. Schritt für Schritt, diese Gleichförmigkeit stimuliert Körper und Geist.

Wir fühlen uns als Teil der Natur, erleben mal einfache, mal spektakuläre Tage und spüren, wie wenig wir eigentlich zum Leben brauchen. Der Geist wird ruhiger und gleichzeitig offen für die vielen kleinen Wunder am Wegesrand. Wir werden achtsam für das Gegenwärtige. Pilgern bereichert Körper, Geist und Seele und führt uns Schritt für Schritt zu uns selbst - und vielleicht auch zu Gott.

Seit 2009 führt ein Jakobsweg vom bayrischen Rothenburg ob der Tauber ins rheinland-pfälzische Speyer - eine von mehr als 30 Hauptrouten in Deutschland. Sie alle haben letztlich das eine Ziel: Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens und das Grab des Apostels Jakobus des Älteren, der einer der ersten Jünger Jesu war. Sehr reich an Sehenswürdigkeiten und auch Orten der Stille ist der Pilgerweg von Sinsheim zum Kaiserdom nach Speyer.

In der neuen katholischen St. Jakobuskirche in Sinsheim bestaunt man bemerkenswerte Glasfenster mit modernen Darstellungen des heiligen Jakobus. Ein schönes, rundes Pflastermodell mit Muschelstein in der Dorfmitte von Dühren weist auf dem Boden darauf hin, dass es nach Santiago de Compostela noch gut 2500 Kilometer sind.

In der auf einer Anhöhe stehenden evangelischen Kirche leuchten bunte Glasfenster mit einer Jakobus-Darstellung. Über die Hügel des Kraichgaus steuert der Jakobsweg auf die Gemeinde Angelbachtal zu, durchquert den Park des Wasserschlosses Eichtersheim. Der im englischen Stil angelegte, sieben Hektar große Park ist wegen seiner zahlreichen alten Bäume und botanischen Raritäten bekannt.

"Toskana Deutschlands"

Jetzt zieht der Jakobsweg von Osten nach Westen durch den Kraichgau, die "Toskana Deutschlands". Der Reformator David Chrytraeus beschreibt die Landschaft als "lieblichen Garten, der dem Besucher Genuss bereitet". So schätzen die Menschen den Kraichgau: seine tausend undramatischen Hügel. Oder seine Wälder und Täler, Hohlwege und Streuobstwiesen. Naturschönheiten ohne Extreme, die Ausstrahlung gerade aus ihrer entwaffnenden Harmonie beziehen. Gefühle der Geborgenheit entstehen, wenn sich grüne und braune Felder in welligem Wechsel vor dem Auge ausbreiten. Ein Kirchturm ragt aus der Senke heraus. Mann muss nicht wissen, wie das Dörflein heißt, seine Lage macht es schon zum Schmuckstück. Mancher mag den Kraichgau sowohl touristisch als auch mit Blick auf den Wein noch als "unentdecktes Land" bezeichnen. Aber das hat sich geändert, denn gerade beim Wein haben die Kraichgauer mächtig aufgeholt.

Idyllisch in der Landschaft liegt vor den Toren von Mühlhausen das naturnahe Hochwasserrückhaltebecken. Hier verläuft der Jakobsweg auf der Krone des Damms und gibt den Blick frei auf das Paradies der Pflanzen, Vögel und Wassertiere. An Mühlhausens Ortseingang steht man unvermittelt - umgeben von Kastanienbäumen - vor dem sogenannten Russenkreuz, das ein Teilnehmer am Russlandfeldzug Napoleons als Dank für seine glückliche Heimkehr errichten ließ. Entlang des Angelbachs gelangt der Pilger zur katholischen Kirche St. Cäcilia.

Das Wahrzeichen des Dorfes ist der 42 Meter hohe Kirchturm aus dem 16. Jahrhundert, während der quadratische, untere Teil aus dem 13. Jahrhundert stammt. Besonders wertvoll ist die Turmkapelle, ehemals Altarraum, mit einem Glasmosaikfenster der heiligen Cäcilia. Die leuchtenden Buntglasfenster im Chorraum der 1951/52 erweiterten Kirche erzählen eindrucksvoll die Stationen der Heilsgeschichte von der Geburt Jesu über das Letzte Abendmahl, Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung.

Auf dem Weg nach Rettigheim kommt man am "Bildstöckel", einem Marienbild, vorbei. Steil geht es in den Wald hinein zur Mühlhäuser Marienkapelle. Der Weg führt dann durch einen prächtigen Wald, vor allem am frühen Morgen ein Erlebnis. Danach lädt die Waldkapelle von Rettigheim mit Sitzgelegenheiten drinnen und draußen zum Verweilen und zur Besinnung ein. Am Rettigheimer Friedhof erinnern sich Freunde des Jakobswegs in einer stillen Minute an Bertold Ronellenfitsch, einen der Mitbegründer dieses Weges.

Über die Dorfmitte Rettigheims, vorbei am Dorfbrunnen, gelangt man zur St. Nikolaus-Kirche, deren zweiter Patron "unser Pilgerheiliger" Jakobus ist. Der Wappenstein der Fürstbischöfe von Speyer von 1594 über dem Eingangsportal stammt aus der Vorgängerkapelle. Seit der Einweihung des Jakobswegs gibt es im Chorraum der Kirche eine Darstellung des heiligen Jakobus. Von Ferne grüßt den Pilger bereits der 244 Meter hohe Letzenberg mit der Kapelle "Sieben Schmerzen Mariens".

Doch zuvor lädt die Pfarrkirche St. Juliana mit der beeindruckenden Westfassade zu einem Besuch ein. Der älteste Teil des heutigen Baus ist der Turm, der im Jahr 1972 nach einem verheerenden Brand samt Kirche und Inventar zerstört wurde. Am Palmsonntag 1974 konnte erstmals wieder Gottesdienst gefeiert werden. An den Hängen des Letzenbergs - wir gewinnen merklich an Höhe und Weitblick - wächst ein vorzüglicher Wein.

Auf dem Kreuzweg pilgern wir aufwärts und erreichen den aussichtsreichen Letzenberg mit seiner Kapelle. Dreimal im Jahr, am ersten Sonntag im Mai, am dritten Sonntag im September sowie zu einer Pferdewallfahrt am letzten Sonntag im September pilgern die Menschen hierher, um zu beten und zu singen. Auch sonst ist der Berg mit seiner wunderbaren Rundsicht in die Rheinebene, zu Odenwald und zu Kraichgau ein beliebter Treffpunkt für Wallfahrer, Wanderer und Ausflügler. Es wundert den Besucher schon, dass erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier oben eine Kapelle errichtet wurde.

Auf Zickzackwegen geht es an Weinbergen vorbei in Richtung Malschenberg. Auf einer Schautafel werden die weiten Blicke nach Norden und Osten erläutert. An der Flanke des Letzenbergs in Richtung Rheinebene liegt Malschenberg mit seiner markanten, modernen St. Wolfgang-Kirche. Wir sind in die Rheinebene hinabgestiegen und genießen das milde Klima, ein fruchtbares Land, auf dem auch Gemüse, Spargel und Obstbäume gedeihen. Seit über fünf Jahrhunderten gehört der markante Kirchturm der katholischen Kirche St. Mauritius in Rot zum Ortsbild. Sein massiver, viereckiger Unterbau geht in die achteckige Glockenstube mit fünf Glocken über. Im Jahr 853 wird erstmals ein Kanonikerstift in St. Leon erwähnt mit dem Patron Papst Leo der Große.

Vorbei an Wiesen und Feldern geht es zum großen Naherholungsgebiet St. Leoner See. In freier Feldlage haben wir von der Schlossmühle aus einen weiten Blick zurück die beiden zuletzt besuchten Kirchen. Hier in der Nähe war - die Mauerreste sind noch im Boden verborgen - der Standort der ehemaligen Burg Wersau, deren Wendelinuskapelle im Mittelalter Ziel von Fernpilgern war. Reilingen war früher landwirtschaftlich geprägt. Neben Getreide und Hackfrüchten wurden auch Hopfen, Flachs, Hanf und Tabak angebaut. Die katholische Kirche St. Wendelin hat ihren Namen vom Schutzpatron der Hirten und Bauern. Schon 1451 wurde die Wendelinus-Bruderschaft ins Leben gerufen, die sich die Aufgabe gestellt hatte, Pilger zu beherbergen und zu versorgen.

Ankunft am Kaiserdom

Vorbei am Reilinger See, an Neulußheim und Altlußheim zieht es den Pilger zu seinem Ziel, dem Kaiserdom in Speyer. Früher gab es für die Pilger in "Lußheim" eine Fähre, auf der man über den Rhein übersetzen konnte. Kurz davor war ein Holzkreuz aufgestellt, daneben befand sich eine kleine Kapelle, in der die Pilger um eine glückliche Überfahrt beteten, wie die Wildbannkarte aus dem Jahr 1548 beweist. Von der Salierbrücke aus, die über den Rhein führt, rückt das Ziel des Jakobswegs von Rothenburg bis Speyer in greifbare Nähe. An der überdachten Ölbergdarstellung vorbei erreicht man das Portal des Speyerer Doms, dieses eindrucksvollen Kirchenbaus.

Der Kaiserdom ist die weltweit größte noch erhaltene romanische Kirche und zählt seit 1981 zum Unesco-Weltkulturerbe. Schauen wir nach Westen in Richtung Stadtturm und Fußgängerzone, sehen wir einen großen Pilger aus Bronze, der gerade mit Riesenschritten in Richtung Santiago de Compostela losgezogen ist. Denn in Speyer können wir unsere Pilgerreise fortsetzen. Es gibt mit der Jakobsmuschel markierte Wege durch den Pfälzer Wald nach Metz und Paris oder über Wissembourg, Straßburg, das Elsass und weiter über Le Puy-en-Velay zu den Pyrenäen.