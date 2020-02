Wiesloch. (hds) Bei der Meisterschaftsfeier der TSG in der Vereinsgaststätte am Stadion konnten in diesem Jahr 109 Sportler für ihre Siege oder hervorragenden Platzierungen im Jahr 2019 ausgezeichnet werden. Erfolge bei Welt-, Europa- und deutschen Meisterschaften waren dabei, aber auch Titel und Spitzenplätze bei Landes- und Kreismeisterschaften. "Wir zeichnen heute nicht nur viele unserer Vereinsmitglieder aus, sondern auch die Trainer sowie die Betreuerteams. Nicht zu vergessen die Eltern unserer Jugendlichen, die sich stets engagiert mit eingebracht haben", so Vereinschef Manfred Walter in seiner Begrüßung.

Er hob insbesondere die Unterstützung der Gönner und Sponsoren hervor. "Ohne diese Hilfe wäre so einiges bei unserer Jugendarbeit nicht möglich", fügte er hinzu. Für derzeit 1185 Kinder und Jugendliche biete die TSG mit kompetenten Übungsleitern diverse Sportarten an. Ebenfalls lobende Worte fand Walter für das "stets offene Ohr" im Rathaus und die Unterstützung der Verwaltung.

TSG-Chef Manfred Walter mit den jungen Sportlerinnen Tarja Gaber und Taisia Kuzenko von der Rhythmischen Sportgymnastik. Foto: Pfeifer

Begrüßen konnte Walter auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann. "Sie haben wieder die Startnummer eins beim Stadtlauf am 19. April", sagte Walter. Für diesen Tag werden noch Helfer gesucht. "Wer also nicht mitlaufen möchte, kann uns anderweitig unterstützen", hofft Walter auf möglichst viele, die sich in den Dienst der Sache stellen. Elkemann selbst sprach ein großes Kompliment für alle Geehrten aus. "Da steckt viel Arbeit dahinter, Training und die Umsetzung dann im eigentlichen Wettkampf." Alle leisten Elkemann zufolge dazu wichtige Beiträge: von der Geschäftsstelle über Betreuer und Trainer bis hin zu den Eltern werde eine tolle Arbeit abgeliefert. "Viele, die heute hier ausgezeichnet werden, treffe ich sicherlich am 24. April im Palatin wieder, denn dann steht die Sportlerehrung der Stadt auf dem Programm. Diesmal können wir gar ein Jubiläum feiern, denn 2020 findet diese Veranstaltung zum 50. Mal statt. Für mich ist es übrigens eine Ehre, mit der Startnummer eins beim Stadtlauf mitmachen zu können, auch wenn es sicherlich nicht für einen Platz ganz vorne reichen wird", meinte Elkemann.

Dann wurden fleißig Hände geschüttelt und Preise vergeben. Als Geschenk gab es für jeden, der erfolgreich an den unterschiedlichen Wettbewerben teilgenommen hatte, zwei Wiesloch-Taler. Nicht alle, die auf der Liste standen, konnten an dem Abend teilnehmen. So befand sich Ye Wang, die im Badminton-Dameneinzel im Vorjahr Dritte bei den deutschen Meisterschaften in ihrer Altersklasse wurde und auch bei den Senioren-Weltmeisterschaften einen Spitzenplatz belegte, auf einem gleichzeitig stattfindenden Turnier. Auch Eyüp Soylu, der wieder mal erfolgreiche Judoka in der Klasse Ü 30 und Ü 35, war sportlich auf Achse. Seine Erfolge: erste Plätze bei den Weltmeisterschaften und deutschen Titelkämpfen im Sambo, dritter Platz im Judo bei den Europameisterschaften und weitere Spitzenplätze. Ihm in nichts nach stand Peter Rebscher, er wurde sowohl Deutscher Meister im Sambo als auch im Judo in seiner Altersklasse. Titel und Platzierungen wurden zudem in diversen Mannschaftswettbewerben erzielt.

Ebenfalls erfolgreich waren die Sportler der Karate-Abteilung im Jugendbereich, hier landeten Fabian Ueberfeld sowie Abdulla, Mustafa und Muhammed Özdemir bei diversen Titelkämpfen in der Sparte "Kumite" auf vorderen Plätzen. Bei den Leichtathleten waren es, neben vielen anderen, vor allem die Damen in ihren jeweiligen Altersklassen, die oftmals auf dem Treppchen standen. So beispielsweise Marion Brasse, die sich als Allrounderin erwies, denn sie glänzte nicht nur auf der Tartanbahn, sondern auch in den technischen Disziplinen wie Hochsprung und Kugelstoßen. In der Rhythmischen Sportgymnastik gab es ebenso Titel (Tarja Gaber und Taisia Kuzenko) wie in der Sparte "Trampolin", hier konnte sich insbesondere der elfjährige Tommy Seewöster bei den Landesmeisterschaften durchsetzen. Insgesamt 26 Schwimmerinnen und Schwimmer vertraten 2019 die Farben der TSG im Kinder- und Jugendbereich. Besonders erfolgreich: Lukas Becker. Auch in zahlreichen Mannschaftswettbewerben glänzten die TSG-Vertreter. Jasmin Bokalawsky und Monika Verma waren bei den Special-Olympics-Weltspielen in Abu Dhabi für die Inklusionsmannschaft "Wiesel" im deutschen Team am Start und holten den vierten Platz im Handball, unterstützt von ihrer Trainerin Jutta Wallenwein, die zur Bundestrainerin aufgestiegen ist.