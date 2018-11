Wiesloch. Zehn Vereine mit insgesamt 87 Teilnehmern gingen bei den Badischen Mannschaftsmeisterschaften im Trampolin-Turnen an den Start. Der Wettbewerb wurde in vier Alterskassen in der Helmut-Will-Halle in Wiesloch ausgerichtet. Vom Gastgeber, der TSG Wiesloch, waren drei Mannschaften in den Altersklassen elf Jahre und jünger, zwölf bis 14 Jahre und in der Vereinsmeisterschaft (16 Jahre und älter) dabei.

In der Vereinsmeisterschaft ging es für das Team mit Carsten Stasch, Larissa Mallok, Marius Bender und Selina Theil darum, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Im vergangenen Jahr hatten sie den Wander-Pokal nach Wiesloch geholt. Bereits im Vorkampf zeigten alle vier Springer präzise Übungen und konnten sich souverän für das Finale qualifizieren. Hier standen sie der starken Mannschaft des ASV Wolfartsweier gegenüber. Trotz erneut gelungener Übungen der Wieslocher reichte es schließlich leider nur für den zweiten Platz und der Pokal wurde an den ASV Wolfartsweier weitergereicht.

Amelie Peterka, Louise Strangfeld und Mika Hufnagel, die als Mannschaft in der Altersklasse zwölf bis 14 starteten, hatten es schwer: Nicht nur war die Konkurrenz stark, das Team war mit drei statt fünf Turnern auch kleiner, damit gingen alle Übungen in ihre Gruppenwertung ein und schon kleinste Fehler wurden bedeutsam. Durch Unsicherheiten in den Übungen konnten sie so nicht die nötigen Punkte sammeln. Dennoch konnten die drei zufrieden mit ihren Leistungen sein.

Besser lief es bei den Jüngsten der TSG, Ben Vitzthum, Diego Beck, Tim Stucke und Tommy Seewöster in der Altersklasse elf Jahre und jünger. Trotz kleiner Fehler im Pflichtdurchgang konnten sie sich dank gelungener Kürübungen als zweite Mannschaft für das Finale qualifizieren. Hier trafen sie als reine Jungenmannschaft, was derzeit doch eher selten im Trampolinsport ist, auf die Mannschaften der TG Neureut und des TuS Bräunlingen. Die jungen TSG-Aktiven lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und so schafften die Wieslocher schließlich den Sprung ganz nach oben - sie holten den Mannschaftsmeistertitel nach Wiesloch. Die Trainer gratulierten den Aktiven im Namen der gesamten TSG zum gelungenen Wettkampf und bedankten sich bei allen, die bei der Durchführung des Wettkampfs geholfen hatten.