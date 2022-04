Von Sophia Stoye

Malsch. Regen prasselt auf die asphaltierte Straße. Der Obere Jagdweg führt hoch zum Malscher Weingut Becker, am Rande des Weinbergs steht eine große Halle, ein Stück weiter links ragen vier kleine Häuschen empor. Es sind Ferienhäuser, die Familie Becker gerade baut, um sie schon bald an Touristen zu vermieten. Dass hier in der Region jemand Urlaub macht? Bei dem Wetter noch schwer vorstellbar. Aber Alexander und Carina Beckers Häuschen überzeugen sofort: Auch bei Regen laden sie dazu ein, sich mit einer Decke vor die große Fensterfront zu setzen und ein Glas Wein zu genießen.

"Wir sind zwar noch keine Urlaubsregion: Aber wo man nichts schafft, kommt nichts", erklärt Winzer Alexander Becker bei einem Rundgang durch die fast fertigen Ferienhäuser. Mit dabei sind der Bundestagsabgeordnete Moritz Oppelt und die Landtagsabgeordnete Christiane Staab (beide CDU). Die kleinen Häuser bestehen meist aus einem Raum, noch gibt die Fensterfront den Blick auf die Nachbarschaft weiter unten frei, später sollen Hecken und Bäume für Privatsphäre sorgen.

Noch stehen ein paar Arbeiten aus, Vertreter der CDU und Bürgermeisterin Würfel verschafften sich aber schon einen ersten Eindruck. Foto: Busse

Das Innere der Häuser riecht neu, Licht durchflutet den 45 Quadratmeter großen Raum. "Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass die Häuser möglichst ökologisch sind", sagt Alexander Becker. Alles sei aus heimischem Holz und den Strom, den die Fotovoltaikanlage des Weinguts produziere, könne man auch für die Versorgung der Häuser nutzen. Zudem sind alle vier Dächer begrünt. "Das war ein Riesenaufwand. Wir haben 5000 Pflänzchen über Wochen von Hand gesetzt", so Becker.

Es geht raus auf die (künftig überdachte) Terrasse: Terracottaplatten schmücken die Fassade und untermauern das Konzept: "Wir wollten alles möglichst natürlich halten" – und den Gästen einen besonderen Aufenthalt bieten. Denn Übernachtungsmöglichkeiten gebe es in der Region schon genug. Und weil seine Frau und er gerne saunieren, wird gerade in zwei der vier Ferienhäuser eine Sauna eingebaut. Für Familien mit Kindern verfügt eines der Häuser zudem über ein weiteres Einzelzimmer. Zwar wird es neben einem modernen Bad auch eine Küchenzeile mit Spülmaschine geben, dennoch will das Paar ein kleines Frühstück anbieten.

"Wir wollen den Gästen zwei E-Bikes zur Verfügung stellen, damit man dann zu den einzelnen Weingütern fahren kann", erklärt Carina Becker. Wein- und Genusstourismus – das wollen die beiden nach Malsch locken. Insgesamt haben die Winzer ihre Ferienhäuser so gestaltet, wie sie es selbst gern hätten, wenn sie im Urlaub sind. "Deshalb haben wir auch nicht gespart", so Alexander Becker. Das spiegelt sich in den Kosten wider.

Wie viel genau die Familie die vier Häuser kosten werden, wissen sie noch nicht. "Aber für alle zusammen werden wir an der Millionengrenze kratzen", vermutet Alexander Becker. 200.000 Euro davon werden über ein Förderprogramm kommen: zum Teil vom Land, zum Teil von der Europäischen Union. Am Anfang soll eine Übernachtung ab 130 Euro pro Nacht kosten. Man habe das mit anderen Angeboten in der Region verglichen.

Während der Gedanke, in Malsch Ferienhäuser zu bauen, dem Ehepaar schon seit etwa zehn Jahren im Kopf herumschwirrte, wurde es erst im Mai 2021 so wirklich konkret, als der Startschuss für die Bauarbeiten fiel. Vier Jahre lang hatte die Baugenehmigung auf sich warten lassen. "Sibylle Würfel hat einige Hemmnisse aus dem Weg geräumt", sagt Alexander Becker dankbar in Richtung der Bürgermeisterin, die auch an der Besichtigung der Häuser teilnahm.

"Wir haben alles so umgesetzt, wie wir es wollten, auch wenn das nicht immer ganz einfach war", sagt Alexander Becker. So plädierte dem Winzer zufolge das Landwirtschaftsamt für zweistöckige Ferienhäuser. "Weil wir sie aber sonst nicht gebaut hätten, haben wir unsere Vorstellung durchgesetzt." Und nach vier Jahren kam schließlich die Baugenehmigung: Das Baurechtsamt war einverstanden.

Doch nicht nur darauf mussten die Eheleute warten: Aktuell verzögern sich die Arbeiten an den Ferienhäusern um Wochen. Viele Handwerker seien krank, das Material fehle. "Aber es bringt nichts, sich aufzuregen: Wenn es Zeit braucht, braucht es eben Zeit", so Alexander Becker.

Was die Nachfrage angeht, machen sich die Winzer keine Sorgen. Weingutgründer Herbert Becker erzählt, dass ein Mann, der immer in Malsch wandern gehe, kürzlich eine Übernachtung habe buchen und bezahlen wollen. Dabei sollen die Häuser erst ab Juni oder Juli vermietet werden. Auch Bürgermeisterin Würfel ist zuversichtlich. Hier in der Region gebe es viele Zugezogene, die über die Feiertage Besuch von den Eltern bekämen. "Dann kann man ihnen ja mal ein Wochenende hier in den Malscher Weinbergen schenken", so Würfel.