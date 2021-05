Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Baden-Württemberg plant, einen umgangssprachlich "Hundeführerschein" genannten Sachkundenachweis mit einhergehender Registrierungs- und Kennzeichnungspflicht einzuführen. Wer sich zukünftig einen neuen Hund anschafft, soll die Befähigung, das Tier angemessen zu halten und vor allem jederzeit im Alltag unter Kontrolle zu haben, unter Beweis stellen: zunächst in Form einer theoretischen, später dann einer praktischen Prüfung. Dem Vorhaben steht Volker Stutz, der Vorsitzende des Tierschutzvereins Wiesloch-Walldorf, kritisch gegenüber.

Minimiert werden sollen dadurch Beißattacken, die nicht nur von sogenannten "Listenhunden" ausgehen, also Bullterriern, Mastiffs, Rottweilern oder anderen Arten, die früher auch als "Kampfhunde" bezeichnet wurden. Das Land möchte sich dabei an Niedersachsen orientieren, bislang ist es das einzige Bundesland, das seit 2013 solch einen Befähigungsnachweis fordert.

Sollte sich Baden-Württemberg an der Regelung tatsächlich orientieren, sind wiederum auch einige Hundebesitzer davon ausgenommen. Darunter sind wenig überraschend diejenigen, die auf die Tiere angewiesen sind, auf Therapie-, Begleit- oder Blindenhunde, die ohnehin sehr gut trainiert sein müssen. Dann sind da Jäger oder Tierärzte, von denen ebenfalls ein sicherer Umgang mit den Tieren erwartet wird. Und schließlich jene, die in den letzten zehn Jahren mindestens zwei Jahre einen Hund ohne problematische Zwischenfälle hatten. Die Regelung richtet sich vielmehr vorwiegend an diejenigen, die sich zum ersten Mal einen Hund zulegen.

Er sehe keinen Sinn darin, einen Hundeführerschein einzuführen, erklärt Volker Stutz, von seiner Seite aus gebe es ein klares "Nein" dazu. Ausschlaggebend sind für Stutz zwei Punkte: Zum einen seien Menschen und Tiere Lebewesen mit eigenem Charakter, ein sogenannter Hundeführerschein werde aus seiner Sicht die Beißattacken daher nicht notwendigerweise minimieren. Zum anderen entsprächen der sogenannte "Hundeführerschein" und die damit zusammenhängenden Erfordernisse in der jetzigen Form nicht dem angedachten Zweck, das Ganze sei nicht zu Ende gedacht. Das Problem liege "am anderen Ende der Leine", so Stutz, und das lasse sich nicht mit einer theoretischen Prüfung vor der Anschaffung eines Hundes lösen.

Das Problem der Beißattacken müsste laut Stutz anders angegangen werden, nämlich durch Beratungsgespräche zwischen Züchtern beziehungsweise Tierheimen als Anbietern und den potenziellen Halterinnen und Haltern – da gehe es insbesondere um die Vermittlung des passenden Hundes. Züchter oder Tierheime müssten zudem ein prüfendes Auge auf die Interessenten werfen, ob diese für eine Hundehaltung überhaupt geeignet seien. Ein theoretischer Test könne das eher nicht klären, meint Stutz.

Als problematisch erachtet Volker Stutz zudem den Kauf der Tiere übers Internet, etwa aus dem Ausland – denn wer kontrolliere dann, ob die Interessenten einen theoretischen Test bestanden haben? Der Hund sei dann bereits beim Halter im Land, ganz ohne Test.

Wer sich in Niedersachsen einen neuen Hund zulegen möchte, muss zuvor eine theoretische Prüfung mit Fragen zu Haltung, Umgang und Gefahrensituationen bestehen. Nach Bestehen ist es möglich, sich einen Hund anzuschaffen. Die praktische Prüfung mit dem Hund allerdings muss dann innerhalb eines Jahres absolviert werden, also erst in einem verhältnismäßig großen Zeitraum.

In dieser Zeit sei "das Kind bereits in den Brunnen gefallen", so Stutz – zu lange sei die Zeitspanne zwischen dem theoretischen und praktischen Teil. Im praktischen Teil muss der Halter zeigen, dass er den Hund einschätzen und gefährliche Situationen erkennen kann. Der Hund muss so kontrolliert werden, dass von ihm keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht. Die Prüfungen kosten den Halter in Niedersachsen jeweils 40 Euro.

Ungewiss sei, was mit den Tieren passiere, die die Prüfung nicht bestehen, gibt Volker Stutz überdies zu bedenken: Müssen diese erst zur Nachprüfung? Und falls diese auch nicht bestanden wird, letztendlich ins Tierheim? Und was passiere dann mit den Tieren?