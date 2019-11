Haben ihre neue CD "S’Lewe geht weiter" fertig: Helmut Dörr und Jürgen Köhler, die zusammen das Duo "The Scones - Little Kurpfalz Coverband" bilden. Foto: Of

Wiesloch/Walldorf. Es gibt fast keine Formation im Rhein-Neckar-Delta, die übers Jahr hinweg mehr Benefizkonzerte spielt, als die Gruppe "The Scones - Litte Kurpfalz Coverband". Das soziale Engagement des Duos ist beispiellos. Dabei bieten ihre umjubelten Konzerte allerbeste Unterhaltung, wobei die beiden Gitarristen und Sänger Dr. Helmut Dörr aus Wiesloch und der in Walldorf wohnende Jürgen Köhler mit dem Publikum oftmals interagieren und die Gästeschar in den Refrain einstimmen lassen.

Ihre eindringlichen, oft autobiografischen, gitarrenorientierten Songs entstehen durch Beobachtungen des Alltäglichen, einfach mitten aus dem Leben. Nach ihrem 2015er Album "Kurpfälzer Weihnachtslieder" und dem Silberling "Aus em Lewe" von 2017 heißt ihr neues, in Eigenregie produziertes Album folgerichtig und frei nach dem früheren Eintracht-Coach "Steppi" Stepanovic: "S’Lewe geht weiter." Auf dem Tonträger, den man bei den anstehenden November- und Dezember-Konzerten bereits erwerben kann, sind einmal mehr zwölf ganz besondere, eigene Mundartsongs im schönsten Kurpfälzer Dialekt zu hören.

"Der Großteil der aktuellen Stücke entstand im Lauf des Sommers und wurde in unserem Heimstudio aufgenommen und abgemischt", lassen die beiden leidenschaftlichen Musiker, die seit 2013 gemeinsam auf der Bühne stehen, wissen. Herausgekommen ist ein herrlicher Sound mit fantastischen Melodien (die Beatles lassen grüßen) und wunderbaren, teilweise sehr berührenden Texten, die gerade in Mundart, der Sprache des Gemüts, ihre volle Schönheit entfalten und unter die Haut gehen.

Neben der lustigen Geschichte "De Kaplan em Moor" (das selbst produzierte Video mit den Zeichnungen Jürgen Köhlers ist auf der Bandhomepage www.the-scones.de zu sehen) gibt es mit dem "Kisselschdoo-Blues" eine wahre Geschichte mit überraschenden Irrungen und Wirrungen und der "Brief an mei Enkel" beinhaltet Zeitkritisches zum Nachdenken. Natürlich sind auch Liebeslieder wie "Ich steh zu dir" oder "Letter of Love" auf der CD zu hören.

Im Stück "Kopfkino", wo es heißt "Als klooner Bu wollt i sei wie Winnetou", wird Selbiges in Gang gesetzt und "Der perfekte Moment" (das einzige Stück, das Helmut Dörrs Tochter Christina mitgetextet hat) hält für die Zuhörer den Rat bereit: "Nimm dir Zeit - mit dä richtige Leit" und mündet in der Erkenntnis, dass der perfekte Moment "hier, jetzt und heute" ist. "Wenn die Zeit stehe bleibt", "Du warsch mein Freund" sowie "Uff de Autobahn" sind teils lustige, ironische, hintersinnige oder nachdenkliche Lieder, die das Leben schreibt. Tag für Tag.

Einmal mehr haben "The Scones", die oftmaligen Gewinner des vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgerichteten Mundartwettbewerbs "De gnitze Griffel", viel Heimat, Empathie und Gefühl für die Menschen der Region in ihre Songs gepackt.

Der nächste Auftritt der beiden leidenschaftlichen Musiker findet im Rahmen der Benefizveranstaltung "Sahne-stigglin" für die "Ökumenische Hospizhilfe Südliche Bergstraße" am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr in der Festhalle des PZN Wiesloch statt. Dort sind neben "The Scones" auch die weiteren Akteure Inge Geier, Gustl Riemensperger und Charly Weibel zu erleben.

Am Sonntag, 15. Dezember, gastieren die beiden Vollblutmusiker im Dorfgemeinschaftshaus Schatthausen. Die CD-Release-Party geht allerdings erst im nächsten Jahr über die Bühne und findet am Sonntag, 9. Februar, im Walldorfer Café Art statt.

