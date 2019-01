Eine abwechslungsreiche Sonntagstour für Gartenfans soll der kommende "Tag der offenen Gärten und Höfe" bieten, der in Wiesloch und Walldorf am 19. Mai stattfindet. Dann gibt es (wie hier 2017 im Garten des Hospizes Agape) wieder einiges zu sehen. Archiv-Foto: Pfeifer

Wiesloch/Walldorf. (hds) Zu einer der beliebtesten Veranstaltungen unter freiem Himmel hat sich im Doppelzentrum Wiesloch/Walldorf der "Tag der offenen Gärten und Höfe" entwickelt. Alle zwei Jahre öffnen Privatleute und Einrichtungen im wörtlichen Sinne ihre Türen zu den kleinen und großen grünen Oasen. Diesmal wurde der 19. Mai festgelegt, früher als in der Vergangenheit. Begonnen hatte alles vor zwei Jahrzehnten unter dem Motto "Zwei Städte sind sich grün", somit kann 2019 ein kleines Jubiläum gefeiert werden.

Damit alle Gartenfans sich wieder auf eine abwechslungsreiche Sonntagstour begeben können, hofft das Organisationsteam um Meinrad Singler (Wiesloch) und Léon Schmiedel (Walldorf) auf viele, die einen Einblick in ihren Garten oder gestalteten Hof anbieten. "2017 hatten wir über 30 Gärten und Höfe, die besucht werden konnten", erläuterte Singler. Wie er hofft auch sein Walldorfer Kollege Schmiedel auf neue Teilnehmer, die ihren "grünen Daumen" der Öffentlichkeit präsentieren wollen. "Wichtig ist, das Bewährte mit Neuem unter einen Hut zu bringen", so Singler.

Denn es ist nicht nur das Ambiente in den Gärten und Höfen selbst, vielerorts werden das schmucke Blumenbeet, die liebevoll angelegten Teiche oder die Pflanzenvielfalt mit Musik, Kunst und Literatur ergänzt. "Viele Gastgeber setzen damit ihren Garten oder Hof besonders in Szene, es ist allerdings keine Voraussetzung, um mitmachen zu können", informierten die Organisatoren. Die Größe ist ebenfalls nicht ausschlaggebend, denn das Spektrum erstreckt sich von "klein, aber fein" mit einem gemütlichen Bauerngarten bis hin zu meditativen Ruheoasen oder Gärten mit "tausend Töpfen". Geöffnet sind die "Schauplätze" am 19. Mai von 11 bis 17 Uhr.

Der Nabu (hier ist der Naturgarten in Walldorf bei der Veranstaltung 2017 zu sehen) wird beim "Tag der offenen Gärten und Höfe" wieder vertreten sein. Archiv-Foto: Pfeifer

Mit dabei, und zwar in beiden Städten, ist der Naturschutzbund (Nabu) mit den jeweiligen Ortsverbänden. So haben die Besucher die Möglichkeit, am speziell angelegten Wildbienenareal im Wieslocher Stadtteil Schatthausen vorbeizuschauen. Ebenso besucht werden kann der Gemeinschaftsgarten "Wurzelwerk", der vor mehr als vier Jahren von der Bürgerstiftung Wiesloch gegründet worden war. Dort wird nicht nur angebaut, sondern auch Integration praktiziert: Asylbewerber haben die Gelegenheit, ihre gärtnerischen Fähigkeiten zu perfektionieren.

Der Vorteil der Veranstaltung ist, dass alle Punkte mit dem Fahrrad angesteuert werden können. "So lässt sich der Besuch der Gärten, für die man sich interessiert, mit einer Radtour verbinden", betonte Singler. Damit niemand "auf der Strecke" bleibt, werden zwei Rad-Check-Stationen eingerichtet, an denen mit Rat und Tat geholfen wird.

Mit dabei sind erneut Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab und ihr Wieslocher Amtskollege Dirk Elkemann, natürlich ebenfalls auf zwei Rädern. Beide sind überzeugt, dass die Veranstaltung als Treffpunkt ausreichend Gelegenheit bieten wird, miteinander ins Gespräch zu kommen. Klingender Abschluss des Tages ist ein Serenadenkonzert der Musikschule Südliche Bergstraße, das in diesem Jahr in Walldorf auf dem Marktplatz aufgeführt wird.

Wer Interesse und Lust hat, sich aktiv am "Tag der offenen Gärten und Höfe" zu beteiligen, sollte sich bis Mitte Februar anmelden. Für Wiesloch unter meinrad.singler@wiesloch.de und für Walldorf unter leon.schmiedel@walldorf.de Wenn alle Teilnehmer feststehen, wird ein Übersichtsplan erstellt, der dann auf den Homepages der beiden Städte abrufbar ist.