Wiesloch. (teu) Jetzt wird’s ernst: Ines Adam steht auf dem Marktplatz vor dem Wieslocher Rathaus und wird "verkabelt". Gekonnt befestigt Toningenieur Albert Gratz das kleine Mikrofon dezent am großen Schal. Prüfend schaut die Frau von der Stadtverwaltung noch einmal an sich herunter, fragt ungewohnt zaghaft: "Ist das alles gut so?" Ja, versichert Gratz, alles perfekt. Und ja, Ines Adam ist aufgeregt. Schließlich stehe sie das erste Mal vor der Fernsehkamera - das gibt’s wirklich nicht alle Tage ...

Auch für SWR-Moderatorin Aita Koha ist der Dreh gewissermaßen eine Premiere: Die Reporterin aus der Landeshauptstadt, die seit 2009 für die "Landesschau Baden-Württemberg" auf Entdeckungsreise durch den Südwesten geht, ist nämlich das erste Mal vor Ort in Wiesloch. Seit Wochenbeginn ist sie zusammen mit Kameramann Rainer Bloch und Albert Gratz für die "Landesschau Mobil" in Wiesloch unterwegs. Sechs Tage lang zieht das Fernsehteam durch die Weinstadt, die interessante Drehorte und Geschichten auf Lager hält. Dabei möchte Aita Koha herausfinden, "was die Menschen in Wiesloch bewegt und was das Leben vor Ort prägt".

Erst mal steht die klassische Erkundungstour durch die Stadt auf dem Plan. Und die beginnt eben natürlich auf dem Marktplatz. Hier erwartet Ines Adam die Reporterin, um sie auf den Rundgang durch Wiesloch zu schicken - mithilfe der "Handy-Tour", einst von Grete Bergdolt und Rainer Kircher ausgetüftelt. "Wo sind denn jetzt die Highlights in Wiesloch?", fragt Aita Koha. Die Kamera läuft. "Wiesloch hat etliche Wahrzeichen historischer Vergangenheit und besonders viel Kunst im öffentlichen Raum", erläutert Ines Adam stolz.

Aita Koha, Rainer Bloch und Albert Gratz machen sich auf den Weg zur historischen Stadtapotheke, um die "erste Tankstelle der Welt" und mit ihr die Bertha-Benz-Skulptur von Pit Elsasser ins Visier zu nehmen. Dann geht’s zügig Richtung Adenauerplatz zur Brunnengalerie. Die Tour endet am Bussierhäusel in den Weinbergen. Und Aita Koha genießt den Rundblick vom Schwarzwald in die Rheinebene hinein hin zum Heidelberger Königstuhl.

Info: Zu sehen sind die einzelnen Folgen der "Landesschau Mobil" aus Wiesloch täglich von Montag bis Freitag, 19. bis 23. März, im Rahmen der Landesschau Baden-Württemberg (18.45 bis 19.30 Uhr) und zudem als zusammenfassende halbstündige Reportage "Landesschau Mobil Wiesloch" am Samstag, 24. März, von 18.15 bis 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen.