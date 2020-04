Wiesloch/Mühlhausen. (mf) Erneut hat ein Sturmtief in der Rhein-Neckar-Region Schäden angerichtet. Nach den hohen Temperaturen der vergangenen Tage zog in der Nacht zu Mittwoch ein Tief mit Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h über die Dächer. Die Sachschäden hielten sich in Grenzen, mancherorts blockierten jedoch Bäume die Fahrbahn. So war am Morgen die Feuerwehr Mühlhausen im Einsatz. Auf der Strecke Richtung Östringen war ein Baum auf die Fahrbahn gefallen. Gegen 12 Uhr entwurzelte der Sturm einen massiven Baum an einem Hang in der Schatthäuser Ortsdurchfahrt. Die Feuerwehr Wiesloch war vor Ort im Einsatz und zerkleinerte den Baum in mühevoller Arbeit. Die Ortsdurchfahrt musste deshalb längere Zeit gesperrt bleiben.