Mühlhausen/Östringen. (seb) Dieser Straßenausbau hat nur Vorteile: Mühlhausen und Östringen rücken enger zusammen, Rettigheim wird vom Verkehr, insbesondere Lkw, entlastet, Schüler erreichen mit Bus oder Rad leichter das Östringer Schulzentrum. Die verbreiterte, ertüchtigte Kreisstraße 3520 samt parallel laufendem Radweg wird gebraucht.

Darüber herrschte Einigkeit, als Landrat Dr. Christoph Schnaudigel (Kreis Karlsruhe), Landrat-Stellvertreter Joachim Bauer (Rhein-Neckar-Kreis), die Bürgermeister Jens Spanberger (Mühlhausen) und Felix Geider (Östringen), Leitender Baudirektor Harald Protz vom Regierungspräsidium Karlsruhe und zahlreiche Interessierte aus der Region sich ein Bild vom Baufortschritt machten. Am 27. September soll die Verkehrsfreigabe erfolgen.

"Ein guter Tag für Rettigheim", kommentierte Jens Spanberger: Dank dem Ausbau der K 3520 kann der Ortsteil, durch den ihm zufolge aktuell bis zu 10.000 Fahrzeuge am Tag rollen (davon 300 Lkw), eine starke Verkehrsminderung erwarten. Dadurch wird die Abstufung der Ortsdurchfahrt zur Gemeindestraße möglich, was der Verkehrsausschuss des Rhein-Neckar-Kreises noch am selben Tag auch einstimmig beschlossen hat. Von der Kreuzung mit der L 546 (von Mühlhausen nach Malsch) bis zum Rettigheimer Ortsausgang hat die Gemeinde zum Januar 2020 die Hoheit über Rotenberger und Östringer Straße, kann verkehrsberuhigende Maßnahmen ähnlich wie in der Mühlhausener Hauptstraße umsetzen. Weiterer Vorteil: Teilweise fällt die Ortsdurchfahrt in den Bereich des Landessanierungsprogramms.

Auch Joachim Bauer und Felix Geider wiesen auf die Vorteile für Rettigheim hin. Geider hob den Ausbau der K 3520 als wichtigen Lückenschluss hervor. Wenn die Straße "Lkw- und Bus-tauglich" sei und der Radweg ergänzt, komme das den Schülern zugute, die Östringen besuchen, "60 Prozent kommen aus dem Rhein-Neckar-Kreis". Harald Protz meinte: "Das ist eine substanzielle Verbesserung des Straßennetzes."

Mit fünf Monaten und zehn Tagen Bauzeit sei man einigermaßen im Zeitplan, erklärte Christoph Schnaudigel Eingehalten werde auch der Kostenrahmen von 2,6 Millionen Euro. Die Summe trägt überwiegend der Kreis Karlsruhe, Zuschüsse über eine Million Euro kommen vom Land, Östringen zahlt einen Anteil von 200.000 Euro für den neuen Kreisverkehr am Ortseingang.