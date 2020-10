St. Leon-Rot. (adl) Ein Igel, der in einem Maschendrahtzaun eingeklemmt war, wurde vor Kurzem in St. Leon-Rot von einer Spaziergängerin gerettet. Die Anwohnerin war mit ihrem Hund am Ortsrand unterwegs, als er den Igel mit seiner Spürnase entdeckte. Sofort versuchte die Frau, das arme Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien, denn es kam weder vorwärts noch rückwärts und steckte in der Masche des Zaunes fest. Aus Angst hatte der Igel seine Stacheln aufgestellt, so war es noch weniger möglich, das Tier zu befreien.

Die Hundebesitzerin ließ es deshalb zunächst einmal in Ruhe, in der Hoffnung, das Tier würde sich vielleicht selbst befreien können. Doch als sie nach dem Hundespaziergang zurückkehrte, steckte der Igel immer noch in seiner misslichen Lage.

Deshalb kehrte die Spaziergängerin zurück und holte von zu Hause eine Gartenschere, das gefangene Tier freizuschneiden. Als der Igel befreit war, rollte er sich seinem Instinkt folgend zu einer Stachelkugel zusammen. Nach kurzer Zeit jedoch entspannte das befreite Tier sich und lugte aus seinem Stachelpanzer hervor. Mit dicken Gartenhandschuhen geschützt brachte die Frau nun das Wildtier zu einem nahe gelegenen Gebüsch, nachdem sie sich augenscheinlich davon überzeugt hatte, dass der Igel unverletzt war.