Wiesloch. (obit) Mehrere Minuten lang ging gestern Nachmittag ein Starkregen mit Gewitter über Wiesloch nieder. Und das blieb nicht ohne Folgen: In der Weinstadt wurden Gullydeckel hochgedrückt und Keller überschwemmt. Betroffen war auch der "Kubus am Adenauerplatz": Weil es einen Wassereinbruch im Kellergeschoss gab, war dieser Bereich am frühen Abend für die Kunden gesperrt, die Rolltreppen standen still und nur im Erd- und Obergeschoss konnte der Verkauf weitergehen.

Fünf Einsätze zählte die Feuerwehr Wiesloch am Dienstagnachmittag. Im Kubus stand das Wasser auf einer Fläche von etwa 1200 Quadratmetern. Feuerwehr-Sprecher Marco Friz zufolge waren seit 16.30 Uhr 20 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen unterwegs. "Es hat einmal heftig geregnet", so der Sprecher. Im Kubus seien dann Fahrstuhlschächte vollgelaufen. Auch Teile der Rolltreppen standen im Wasser. Kräfte der Feuerwehr halfen, den Keller leer zu pumpen. Der Betreiber erhalte ein Gerät, um Wasser abzusaugen.

In der Barlachstraße schöpften die Anwohner selbst Wasser. Foto: Pfeifer

Dass wegen der Corona-Pandemie verstärkt Menschen im Homeoffice arbeiten, könnte dazu beigetragen haben, dass es wenige Einsätze gab, stellte Friz als These auf: Demnach könnten die Bewohner möglicherweise Überschwemmungen direkt festgestellt, beseitigt und nicht erst am Abend gemeldet haben, wenn sie heimkamen. "Das kann sein, muss aber nicht", so Friz. Auch in der Barlachstraße, der Höllgasse und der Schloßstraße musste die Feuerwehr anrücken. Vor dem Laurentius-Kindergarten in der Friedrichstraße wurden Gullydeckel hochgedrückt. Feuerwehrleute und Passanten setzen diese wieder ein.

Der Leimbach in Wiesloch machte einen deutlich Satz nach oben. Um 16.30 zeigte der Pegel noch 39 Zentimeter, eine Viertelstunde später waren es bereits 44,5 Zentimeter. Um 17 Uhr erreichte der Bach nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg einen Stand von 78,2 Zentimetern. Laut Josef Zöllner, technischer Geschäftsführer des Abwasser- und Hochwasserschutzverbandes Wiesloch, sei dieser Anstieg weder für den Leimbach noch für den Waldangelbach ein Problem. Auch in der Kläranlage habe es keine Meldungen über Störungen gegeben.