Walldorf. (rö) Der Wettbewerbscharakter weckt den Ehrgeiz der Teilnehmer: "Wir stehen in Konkurrenz, da zählt jeder Meter", sagte Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab am Samstag, als der offizielle Startschuss für das "Stadtradeln" auf der Spargelmarkt-Bühne auf dem Marktplatz stattfand.

"Wir gewinnen", zeigte sich die Bürgermeisterin siegessicher, nachdem die Walldorfer am Morgen bei der Neubürgerradtour schon vorgelegt hatten. Drei Wochen lang, von 9. bis 29. Juni, können geradelte Kilometer gesammelt werden. In Wiesloch und Walldorf finden zudem zahlreiche Aktivitäten rund ums Fahrradfahren statt.

Hintergrund Um für die Nutzung des Fahrrads zu werben, haben Wiesloch und Walldorf im Rahmen der Aktion "Stadtradeln" zahlreiche Aktivitäten geplant. Ein Überblick: Wiesloch > Dienstag, 12. und 19. Juni, ab 17 Uhr, sowie Freitag, 15. und 22. Juni, ab 10 Uhr, (Stadt-)Radler-Treff mit Infos und Tipps rund ums [+] Lesen Sie mehr Um für die Nutzung des Fahrrads zu werben, haben Wiesloch und Walldorf im Rahmen der Aktion "Stadtradeln" zahlreiche Aktivitäten geplant. Ein Überblick: Wiesloch > Dienstag, 12. und 19. Juni, ab 17 Uhr, sowie Freitag, 15. und 22. Juni, ab 10 Uhr, (Stadt-)Radler-Treff mit Infos und Tipps rund ums Radfahren > Donnerstag, 14. Juni, 18 Uhr, Move-Radtour, Motto "Kritische Punkte für Radfahrende in Wiesloch - wo brennt’s?", Treffpunkt am Bahnhof auf der Wieslocher Seite > Samstag, 16. Juni, 21 Uhr, Sommernachtsradeln mit allem, was blinkt, leuchtet oder Musik macht an den Rädern, Start auf dem Marktplatz, Dauer etwa eineinhalb Stunden > Donnerstag, 21. Juni, 18 Uhr, "Radeln mit dem OB", Treffpunkt auf dem Marktplatz, Dauer circa zwei Stunden > Sonntag, 24. Juni, Aktionstag "E-Bike" auf dem Festplatz; die Polizei bietet um 12, 13.30 und 14.30 Uhr Pedelec-Schulungen an (Anmeldung: Lukas.Lehner@wiesloch.de, 84295) Walldorf > Dienstag, 12. Juni, 18 Uhr, Fahrradexkursion des Nabu zu besonderen Lebensräumen, Treffpunkt Friedhofsparkplatz > Montag, 18. Juni, Radtour mit Arnim Töpel (Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben) > Samstag, 23. Juni, 10 bis 16 Uhr, "Sicher unterwegs", Fahrrad-Sicherheitstag mit Unterstützung des ADFC, der Polizei und eines Fahrradgeschäfts, Drehscheibe > Montag, 25. Juni, 19 Uhr, Roland Schmellenkamp: "Auf der Suche nach der guten Spur - 1600 Kilometer auf dem Fahrrad unterwegs in Namibia", Ratssaal im Rathaus

[-] Weniger anzeigen

Dass das Interesse am "Stadtradeln", einer bundesweiten Initiative des Klima-Bündnisses, groß ist, zeigt sich schon daran, dass sich der Rhein-Neckar-Kreis und 23 seiner Kommunen daran beteiligen. Deshalb waren nicht nur Joachim Bauer, der Erste Landesbeamte des Kreises, sondern auch 16 Bürgermeister zum gemeinsamen Start am Bahnhof Wiesloch-Walldorf gekommen, darunter aus der Region OB Dirk Elkemann (Wiesloch), Dr. Alexander Eger (St. Leon-Rot), Peter Seithel (Rauenberg), Thomas Glasbrenner (Dielheim) und Jens Spanberger (Mühlhausen), aber auch der Weinheimer OB Heiner Bernhard, der wohl die weiteste Fahrrad-Anreise hatte.

Begleitet von Gemeinderäten, Rathausmitarbeitern und engagierten Bürgern wie beispielsweise der Klimawerkstatt Malsch ging es vom Bahnhof zum Marktplatz. Ziel des Stadtradelns sei, so Joachim Bauer, "das Fahrrad als nachhaltiges Verkehrsmittel in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken" und "für die Nutzung des Fahrrads im Alltag" zu werben.

Wer sich beteilige und Kilometer sammle, leiste seinen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz. Gerade in Walldorf sei Mobilität ein großes Thema, deshalb arbeite man einerseits intensiv an der Verbesserung des Straßennetzes, der Kreis sei aber immer auch bemüht, die Radinfrastruktur zu verbessern.

Klimaschutz ist für Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab ein Gemeinschaftsprojekt, das man "positiv und freundlich in die Bevölkerung" bringen müsse, mit Einladungen statt Verboten.

Wie wichtig die Aktivitäten seien, habe man gerade am Morgen auf der Radtour im Reilinger Eck gesehen: "Die Kiefern sind am Sterben, es gibt einen massiven Zuwachs an Neophyten." Um dem entgegenzuwirken, müsse man "eine große Welle" erzeugen, "die wir brauchen".

Auch die Radservice-Station wurde eingeweiht. Foto: Helmut Pfeifer

Neben dem Startschuss für das "Stadtradeln" wurde auf der Walldorfer Seite des Bahnhofs eine der neuen Radservice-Stationen eingeweiht, von denen im Lauf des Sommers insgesamt 24 im gesamten Kreis in Betrieb genommen werden sollen.

Zuletzt ist das bereits am St. Leoner See und am Dielheimer Theater im Bahnhof geschehen, in Walldorf steht eine zweite Station an der Drehscheibe. Wer eine Panne hat, findet hier eine Luftpumpe mit allen gängigen Ventilen sowie Werkzeug für kleine Reparaturen.

Die neue Rad- und Wanderwegekarte "Bergstraße südlich des Neckars" wurde vorgestellt. Foto: Helmut Pfeifer

Präsentiert wurde auch die neue Rad- und Wanderwegekarte "Bergstraße südlich des Neckars", die auf der Karte "Südlicher Rhein-Neckar-Kreis" von 2006 basiert, den Radius aber erweitert. Neben Rad-, Wander- und Reitwegen sind im Faltplan auch viele Hinweise auf Freizeiteinrichtungen, Naturdenkmäler oder Themenpfade enthalten.

"Es ging uns darum, die Karte möglichst lesefreundlich und übersichtlich zu gestalten", sagte Maria Schwegler vom gleichnamigen Büro aus Eppelheim, die gemeinsam mit ihrem Mann für die Karte verantwortlich zeichnet.

Wer beim "Stadtradeln" mitmachen möchte, kann sich unter www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis registrieren und für die Kommune, in der er lebt oder arbeitet, seine gefahrenen Kilometer sammeln.

Die Abschlussveranstaltung für den Rhein-Neckar-Kreis findet am 9. September in Weinheim statt, dann werden unter anderem die fahrradaktivsten Kommunen im Kreis ausgezeichnet.