Wiesloch. (obit) Die zehn Kilometer des Wieslocher Stadtlaufs stehen nun kurz bevor. Am Sonntag geht es nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder los. Die RNZ hat die wichtigsten Informationen vor dem Startschuss nochmals für die Läufer – und natürlich auch die Zuschauer – zusammengefasst:

> Die Strecke: 2019 ging es erstmals auf die neue Strecke um den Dämmelwald und durch die Innenstadt: Von der Parkstraße geht es in einer Schleife über die Gymnasiumstraße wieder hoch zum Gerbersruhpark und dann die Parkstraße entlang um den Wald. Im Anschluss verläuft die Strecke über die Gerbersruhstraße Richtung Hesselgasse und durch die Innenstadt bis zur Schwetzinger Straße – und am Leimbach zurück Richtung Hauptstraße hoch zur Gerbersruhstraße. Dort verlangen zwei Anstiege den Läufern nochmals alles ab. Eine kleine Änderung gibt es zwischen Kilometer 8 und 9: Es geht nicht durch die Gymnasiumstraße zurück zum Stadion, sondern erst eine Straße später über die "Busspur" zwischen MLP-Gelände und den Schulgebäuden.

> Der Ablauf: Los geht es um 10 Uhr in der Parkstraße. Die Startnummer eins wurde von der TSG Wiesloch bereits an Oberbürgermeister Dirk Elkemann übergeben. Der Rathauschef läuft traditionell mit. Um 12 Uhr findet die Siegerehrung statt. Bereits um 12.30 Uhr starten die Schüler- und Bambiniläufe im Stadion. Gegen 13.45 Uhr werden dann die Sieger dieser Rennen gekürt.

> Die Versorgungsstationen: Wer eine trockene Kehle hat und nahe vor dem Verdursten ist, hat drei Mal die Chance auf Wasser auf der Strecke. Bereits nach 1,3 Kilometern gibt es an der Ecke Gerbersruhstraße/Parkstraße/Waldstraße Wasser für die Läufer. Der Vorteil an dieser Versorgungsstation: Sie kann mehrfach angelaufen werden. Denn nach dem Abschnitt um den Dämmelwald kommt der Lauftross bei Kilometer 5,5 an dieser Ecke wieder vorbei – und auch nach dem Trip durch die Innenstadt (Kilometer 7,5) geht es an dieser Kreuzung über die Gerbersruhstraße auf die finalen 2,5 Kilometer. "Im Ziel gibt es natürlich auch Tee und Wasser", sagt Engelbert Franz, Inhaber des Marathonshops und Organisator des Stadtlaufs. Die Teilnehmer erhalten in diesem Jahr einen Mehrwegbecher. Einen Stand der Bäckerei Rutz gibt es 2022 nicht.

> Die weiteren Infos: Etwa 60 Streckenposten sind am Sonntag im Einsatz, erklärt Engelbert Franz. Diese müssen alle koordiniert werden, denn an manchen Stellen kann es sein, dass Anwohner mit dem Auto raus müssten. In diesem Jahr kommt erstmals auch ein Chip-System bei der Erfassung der Laufzeiten zum Einsatz.

Wer nach dem Lauf – oder auch dazwischen (das gilt aber eher für Zuschauer) – Hunger bekommt, der kann im Stadion Kaffee und Kuchen oder andere Speisen erstehen. Teile der Einnahmen und das zurückgegebene Pfand kommen dann nach Angaben der TSG Kindern von geflüchteten Familien aus der Ukraine zu Gute.

> Noch teilnehmen? Bisher haben sich etwa 380 Sportler für den Zehn-Kilometer-Lauf angemeldet. Die Teilnahme ist also weiterhin möglich. Schön-Wetter-Läufer aufgepasst: Noch sieht der Wetterbericht für den Sonntag abwechslungsreich aus. Die Temperaturen werden aber mit um die 14 Grad angenehm.

Infos zur Teilnahme und zum Stadtlauf gibt es online unter www.tsg-wiesloch.org/stadtlauf.