Wiesloch. (hcg) So viele Schülerinnen und Schüler wie dieses Jahr hätten noch nie bei der "Heiß auf Lesen"-Sommeraktion mitgemacht, freut sich die Wieslocher Bibliothekarin Claudia Kellner, die die Aktion betreut. Während der Sommerferien konnten Schülerinnen und Schüler bis zur achten Klasse in der Stadtbibliothek Bücher ausleihen und so an der Aktion teilnehmen. 753 Ausleihen hätte es insgesamt während der Aktion gegeben. "Wir konnten 41 Preise verleihen. Jeder, der mindestens drei Bücher gelesen hat, nahm an der Verlosung teil.", erklärt Kellner. Fast jeder Zweite bekam demnach eine Auszeichnung. "Wir haben dieses Jahr auf mehr Preise gesetzt, diese waren dafür dann etwas kleiner.", so Kellner.

92 Schülerinnen und Schüler entschieden sich dieses Jahr dazu, die Stadtbibliothek regelmäßig zu besuchen und an der Aktion "Heiß auf Lesen" teilzunehmen. "Das funktioniert immer so, dass es extra ein eigenes Regal gibt, in dem dieses Jahr 216 Bücher bereitstanden.", teilt Claudia Kellner mit.

Die Drittplatzierte Alisa berichtet, dass sie es toll fand, dass nur Schülerinnen und Schüler, die teilnehmen, die Bücher aus dem Extraregal ausleihen durften: Denn "so bekommt man neu rausgekommene Bücher als erstes und muss nicht drauf warten." Besonders bei Buch-Reihen geschehe es nicht selten, dass man auf die neuen Bände warten müsse, weil schon ein anderes Kind sie vorher ausgeliehen habe, erklärte die Elfjährige. Ein weiterer Beweggrund für ihre Teilnahme war, dass sie sich generell für Bücher und Lesen interessiert. "Am besten hat mir ein Buch gefallen, bei dem es um ein Internat im Winter geht. Mich hat die andere Jahreszeit auch nicht verwirrt. Ich lese im Sommer gerne Winterbücher und andersrum", lacht sie.

Besonders erfreut war Kellner "dass dieses Jahr auch viele Jungs teilgenommen haben. Das Verhältnis war fast ausgewogen. 42 Jungs und 50 Mädchen waren dabei. Bei vielen Aktionen nehmen die Jungs viel zögerlicher teil." Dass sich das bessert, "hat mich gefreut".

So war zum Beispiel auch der Erstplatzierte ein Junge. Der zwölfjährige Mailo las mit seinen 32 Büchern am meisten. "Mir macht Lesen einfach Spaß", verrät der Siebtklässler. "Mir hat kein Buch am besten gefallen. Ich fand alle gut, die ich gelesen habe", verkündet er. Auch habe er kein bestimmtes Genre bevorzugt, sondern gelesen, was ihm "in die Finger kam". Aber das scheint in der Familie zu liegen, wie seine Mutter berichtet: "Meine drei Söhne haben dieses Jahr alle teilgenommen", sagt sie stolz. Ein Bruder von Mailo erreichte den vierten Platz.

Die Achtklässlerin Sophia erklärte, dass sie dieses Jahr die letzte Chance genutzt hat, noch einmal teilzunehmen. "Ich habe einfach alles gelesen, was mich interessiert hat", sagt sie. Besonders gut habe ihr die Animox-Fantasyreihe gefallen. Sophia hat mit 29 Büchern am zweitmeisten gelesen. "Aber für manche Bücher war ich wohl schon ein bisschen zu alt", das bedauert sie fast ein bisschen: Denn manche Bücher seien dann für sie eher langweilig gewesen. Trotzdem habe ihr die Aktion Spaß gemacht. Auch Alisa, die die sechste Klasse besucht und 28 Bücher in den Sommerferien gelesen hat, sagt lächelnd: "Ich freu mich immer auf die Bücher."

Die Kinder bekommen jedes Mal ein Logbuch, in dem sie nicht nur eintragen können, welche Bücher sie gelesen haben, sondern auch, wie ihnen die Bücher gefallen haben. "Ich lese mir die Hefte dann auch immer noch mal durch. Das ist eine gute Anregung für die Bibliotheken", berichtet Kellner. 27 Bibliotheken unterstützen die Aktion des Karlsruher Regierungspräsidiums. "Uns geht es eigentlich auch immer darum, Kinder anzusprechen, in deren Haushalten nicht so viel gelesen wird. Wir wollen Kinder von allen Schulen ermutigen zu lesen", erklärt Kellner. "Dennoch fällt es auf, dass geschätzt mindestens drei Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufs Ottheinrich-Gymnasium gehen", bedauert sie. "Wir hoffen, dass die Kinder auch nächstes Jahr so zahlreich an der ,Heiß auf Lesen’-Aktion teilnehmen", erklärt die Bibliothekarin.