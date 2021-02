Dielheim. (tt) Durch ganz Dielheim ziehen sich die schwarzen Farbschmierereien, die Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, nicht nur auf Wahlplakaten hinterließen, sondern auch auf Hausfassaden, an Autos, einem Briefkasten und am Ortseingangsschild. "Es ist erschreckend, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll", erklärte Bürgermeister Thomas Glasbrenner gestern auf RNZ-Nachfrage. Mittlerweile hat die Abteilung Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Mithilfe.

"Ob das ganze politisch motiviert war oder blinde Zerstörungswut war, kann ich derzeit nicht sagen", sagte Glasbrenner, der nur den öffentlichen Pressebericht der Polizei zu dem Vorfall kennt. Wenn es an das Eigentum von Privatleuten oder der Allgemeinheit gehe, sei aber eine Grenze überschritten. Wie die Polizei mitteilt, hatten der oder die Täter die schwarze Farbe an einem Wahlplakat und dem Ortseingangsschild aus Richtung Wiesloch kommend geschmiert. Offenbar zogen sie dann entlang der Wieslocher Straße, der Hauptstraße und der Kriegsstraße und beschmierten auf ihrem Weg etliche Fahrzeuge, Post- und Stromkästen, Zigarettenautomaten, Wahlplakate, private Grundstücksmauern und Hausfassaden. Nach Angaben der Polizei sollen der oder die Täter auch Farbbeutel benutzt haben.

Ein Anwohner verständigte die Polizei, nachdem er die Schmierereien an seinem Fahrzeug festgestellt hatte. Kurz zuvor hatte er zwei unbekannte männliche Personen in der Kriegsstraße beobachtet, die Sticker mit politischen Motiven an einen Stromkasten klebten und möglicherweise mit den Schmierereien in Zusammenhang stehen. Wie die RNZ erfuhr, soll es sich dabei angeblich um Aufkleber der Antifa gehandelt haben.

Offenbar waren die jungen Männer von den Fahrzeugbesitzern angesprochen worden, sie sollten das Besprühen von Wahlplakaten unterlassen. Zwar gingen die beiden Männer zunächst weiter, kamen aber offenbar noch einmal zurück und machten sich an den Fahrzeugen zu schaffen. Nach RNZ-Informationen soll ein Besitzer den Schaden rechtzeitig bemerkt und die Farbe abgewaschen haben. Ein anderer stellte zwischen 22 und 23 Uhr die Beschädigungen fest: Bis auf die Frontscheibe waren alle Karosserieteile und die restlichen Scheiben mit der schwarzen Farbe beschmiert.

Die beiden Unbekannten im Alter zwischen 16 und 20 Jahren waren beide schwarz gekleidet, trugen schwarze Hüte – ähnlich einem Anglerhut – und sprachen akzentfreies Deutsch mit lokalem Dialekt. Eine Person war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, mollig und hatte dunkelblonde bis hellbraune Haare sowie eine helle Stimme. Die zweite Person war etwas größer, zirka 1,80 bis 1,85 groß, schlank und hatte einen dunklen Rucksack bei sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Farbschmierereien oder den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon: 06 21/1 74 44 44 in Verbindung zu setzen.

