St. Leon-Rot/Walldorf. (agdo) Der Ausbruch der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen treffen auch die Landwirte in der Region schwer. Durch den Einreisestopp auch für Saisonarbeiter dürfen Erntehelfer zum eigentlichen Start der Erntezeit nicht nach Deutschland einreisen. Das Verbot gilt bis auf Weiteres und trifft besonders Spargel- und Erdbeerlandwirte.

"Für alle Betriebe ist das eine schwere Situation, wir stehen alle vor einer großen Herausforderung", sagt Landwirt Erwin-Peter Albert vom Albertushof in St. Leon-Rot ernst. Sein landwirtschaftlicher Betrieb vertreibt Bio-Spargel. Die Betriebe fühlen sich ihm zufolge von der Bundesregierung im Stich gelassen, Erntehelfer dürfen nicht einreisen und Vorschläge, wie man die Landwirte unterstützten kann, bleiben seitens der Politiker zumeist aus. Die Landwirte versuchen also, auf eigene Faust Menschen aus der Region zum Spargelstechen zu mobilisieren.

Seit etwa elf Jahren arbeitet der Albertushof mit Erntehelfern aus Rumänien, die zur Spargelsaison Ende März nach Deutschland kommen und meistens bis Mitte Juni, bis die Spargelsaison vorbei ist, bleiben. "95 Prozent unserer Erntehelfer kommen seit Jahren zu uns, wir arbeiten mit elf Arbeitskräften", erzählt Erwin-Peter Albert. Diese seien, das sei wichtig, im Spargelstechen geübt und wissen, worauf es ankomme, denn auf dem Feld zu arbeiten sei schwere körperliche Arbeit und nicht zu unterschätzen. Vor allem, wenn es warm sei und die Sonne auf den Rücken scheine, werde es schnell ungemütlich, und zudem werde die Arbeit zumeist bückend erledigt.

Lage ist existenzbedrohend

Der Albertushof will vor Ostern mit der Spargelernte anfangen, damit an den Festtagen in den Wohnzimmern Spargel gegessen werden kann. "Wir wissen nicht, wie es weitergeht", sagt Erwin-Peter Albert. Albert hofft, dass das Einreiseverbot zumindest für die Erntehelfer in den nächsten Tagen gelockert wird. Gut stehen die Chancen dafür allerdings nicht.

Die Landwirte sitzen also auf glühenden Kohlen. Und das gilt sicher auch für die osteuropäischen Arbeitskräfte, die mit der Saisonarbeit in Deutschland einen wichtigen Teil des Lebensunterhalts für die Heimat verdienen und ihre Familien mit dem hier verdienten Geld ernähren. Den Arbeitskräften brechen nun lebenswichtige Einnahmen weg, weiß Albert.

Sollten die Arbeitskräfte weiterhin nicht einreisen dürfen, habe er einige Ideen, wie man die Spargelernte umsetzen könnte, sagt Erwin-Peter Albert. Zum einen könnten Menschen aus der Region, etwa Studenten oder diejenigen, die gerade nicht arbeiten, beim Spargelstechen helfen. Eine weitere Idee sei, eine Selber-Stech-Aktion für die Menschen der Region ins Leben zu rufen, so Albert. Entschieden sei das weitere Vorgehen aber noch nicht. "Vor so einer großen Herausforderung standen wir noch nie", sagt Albert.

Sollte die Spargelernte dieses Jahr aufgrund der fehlenden Arbeitskräfte nicht durchgeführt werden können, sei das für den Albertushof existenzbedrohend, erklärt Erwin-Peter Albert. Zumal die von der Regierung beschlossenen und bereits umgesetzten finanziellen Soforthilfen laut Albert nicht für landwirtschaftliche Betriebe gelten. In Kooperation mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wurde unter www.daslandhilft.de eine Initiative gestartet, mit der Engagierte Landwirten bei der Arbeit helfen können.

Auch Lars Krüger vom Schinken-, Spargel- und Straußenhof in Walldorf fallen aufgrund der Coronakrise und dem damit verbundenen Einreisestopp Arbeitskräfte weg. "Es ist eine Katastrophe", sagt Krüger. Der Spargel- und Straußenhof arbeitet ihm zufolge seit über 20 Jahren mit Erntehelfern aus der Slowakei zusammen und hofft, dass sich in den nächsten Wochen die Einreisebestimmungen zumindest für Erntehelfer lockern.

Auf dem sozialen Netzwerk Facebook startete der Landwirt einen Aufruf nach Arbeitskräften für die Spargelernte, sein Beitrag wurde sage und schreibe mehr als 90.000 Mal geteilt und fast 9000 Mal kommentiert, etwa mit der Bitte um mehr Informationen oder mit Ideen, wer für die Erntehelfer einspringen könnte. "Wir haben enorme Resonanz bekommen", erzählt Krüger.

Nicht alle Kommentare waren ernst gemeint, nicht alle konstruktiv, aber die meisten drückten Anteilnahme aus. Ein Nutzer schlug etwa vor, Schüler für die Ernte einzubinden, etliche andere griffen eine ähnliche Idee auf und schlugen Geflüchtete, Ein-Euro-Jobber oder Hartz-IV-Empfänger vor. Andere erkundigten sich direkt nach Stundensatz, Unterkunftsmöglichkeiten und Arbeitszeiten. Einige bedauerten, dass sie zu weit weg wohnten, weil sie sonst gerne helfen würden.

Darüber hinaus meldeten sich auch Zeitarbeitsfirmen, die der Landwirt aber nach aktuellem Stand nicht bezahlen kann, weil Spargel generell im Verkauf nicht teuer ist – jedenfalls nicht mehr so teuer, wie dem "königlichen Gemüse" bei all dem Aufwand der hiesigen Landwirte zustünde.

Die Stadt Walldorf habe ihm Asylbewerber als Arbeitskräfte in Aussicht gestellt, erzählt Lars Krüger dankbar. Eine schnelle Umsetzung scheitert ihm zufolge allerdings an der Bürokratie, denn die Asylbewerber brauchen zunächst eine Arbeitserlaubnis. Bis diese genehmigt sei, könnten zwei Wochen vergehen, so Krüger. Die Spargelernte soll in acht Tagen starten und bis Mitte Juni gehen. Eine weitere Situation bereitet dem Landwirt überdies Kopfzerbrechen: Der Walldorfer Spargel- und Straußenhof beliefert üblicherweise die gastronomischen Betriebe mit frischem Spargel. Weil die Restaurants aber aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen sind, brechen wichtige Einnahmen weg.

Das gilt ebenfalls für das "Spargelzelt" des Walldorfer Betriebs, das traditionell über die Saison zum Schlemmen auf dem Hof einlädt, jetzt aber geschlossen sei, bis die Verbote im Zug der Corona-Krise aufgehoben seien, so Krüger: Damit werde er auf der Einnahmenseite noch einmal schwer getroffen.

Selbst wenn die Ernte (die hoffentlich so lecker aussieht wie auf unserem Archiv-Bild) mit anderen Helfern klappen sollte, kann der Spargel nicht wie üblich auch an Restaurants der Region geliefert werden, weswegen Einnahmeeinbußen zu befürchten sind. Foto: Agnieszka Dorn

Das alles sei enorm hart, sagt Krüger, der sich von der Bundesregierung ebenfalls im Stich gelassen fühlt. Er könne es beim besten Willen nicht nachvollziehen, dass Landwirte bei der finanziellen Soforthilfe nicht berücksichtigt würden. Erst vor Kurzem sei noch überall dafür plädiert worden, Lebensmittel regional, beim nahen landwirtschaftlichen Betrieb zu kaufen, und jetzt werde man im Regen stehen gelassen, so Krüger.

Da mag es wenigstens ein geringer Trost sein, dass die Soforthilfen der öffentlichen Hand auch für Landwirte "auf der Zielgeraden sind": Das geht aus der gestrigen Mitteilung des Landesministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hervor. Gegenwärtig arbeite man "mit Hochdruck" an der Umsetzung des Soforthilfeprogramms des Bundes für Betriebe. Daher stehe auch das Antragsformular jetzt noch nicht zur Verfügung. Wirtschafts- und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut bittet insbesondere potenzielle Antragsteller aus der Landwirtschaft um Geduld: "Wir wollen auch den Landwirten schnellstmöglich helfen und klären mit Hochdruck gerade die Förderkriterien. Dies wird allerdings noch ein paar wenige Tage dauern." Näheres gibt es auf der Seite des Ministeriums wm.baden-wuerttemberg.de/soforthilfe-corona.