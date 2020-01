St. Leon-Rot/Waghäusel. Der geplante "Windpark Lußhardt" soll künftig von der Altus AG realisiert werden. Der Energiedienstleister Wircon aus Waghäusel – beziehungsweise dessen Tochter Wirsol Windpark Lußhardt – hat das Projekt abgegeben. Das geht aus einer Pressemitteilung von Wircon hervor.

Altus ist nach eigenen Angaben ein Projektentwickler mit Sitz in Karlsruhe, der Windenergie- und Fotovoltaik-Anlagen von der Planung bis zum Betrieb umsetzt. 2008 aus der "wat Ingenieurgesellschaft" hervorgegangen, ist Altus eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, selbst Teil des Stadtwerkeverbunds Mainz-Wiesbaden.

Wircon selbst will sich seiner Pressemitteilung zufolge auf große Solarparkprojekte in Deutschland und Europa sowie in Australien und den USA konzentrieren. Die Entwicklung von Windparkprojekten in Deutschland wird Wircon nicht mehr fortsetzen. Daher wurden die bisherigen Projekte, darunter der Windpark Lußhardt, an Partner abgegeben.

Altus war bereits mit der Planung für den Windpark Lußhardt beauftragt und wird nun den Bau dieser zehn Windkraftanlagen eigenverantwortlich weiterführen, wie das Unternehmen auf RNZ-Nachfrage bestätigte. Wie es in der Pressemeldung weiter heißt, hat Wircon in den vergangenen Jahren eine Verschlechterung der politischen und genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich Windenergie an Land wahrgenommen.

Ein wesentlicher Grund hierfür ist laut Wircon "die unverhältnismäßig lange Verfahrensdauer und die resultierende Investitionsunsicherheit für Projektentwickler, Betreiber und Investoren". Im Fall des Windparks Lußhardt beispielsweise gab es massive Kritik von Kommunen, darunter St. Leon-Rot, und Bürgerinitiativen, insbesondere weil die zehn Windkraftanlagen im Wasserschutzgebiet, wo Trinkwasser für St. Leon-Rot, Malsch, Mühlhausen und Rauenberg gewonnen wird, im Wald südlich von St. Leon entstehen sollen.

Altus ist nun auch der Hauptansprechpartner beim Informationsabend zum Windpark Lußhardt am Donnerstag, 16. Januar, im Harres in St. Leon-Rot. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Gemeinde St. Leon-Rot und Bürgerinitiative "Pro Wald, Wasser, Mensch" äußern sich, weiterhin geben Vertreter von Landesumweltministerium, Landratsamt und Naturschutzverbänden Auskunft.