Von Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Ein lauter Knall hallt an einem Samstagabend im April durch das Wohngebiet im Südosten von St. Leon-Rot. Siegfried Köck war gerade mit seinem Hund unterwegs. "Dann sah ich zwei große Körper vom Himmel fallen", erklärt das Gemeinderatsmitglied der Freien Wähler. Zu seinem Schrecken stellt er fest, dass es sich dabei um Störche handelt. In der Nähe befindet sich ein Strommast, auf dem das Brutpaar gerade ein Nest baute. Köck verständigt mit Andreas Allmann einen der Naturschutzwarte der Gemeinde, sowie die Behörden und auch Bürgermeister Alexander Eger. Für die drei und fünf Jahre alten Tiere selbst kommt jede Hilfe zu spät. Die Störche wurden wohl durch einen Stromschlag getötet.

Das Storchenpaar bekam auf einem Strommast auf einem Feld im Südosten von Rot einen tödlichen Stromschlag. Foto: Köck

Beim Nestbau wahrscheinlich die Leitung berührt

Die Ursachensuche für den tragischen Zwischenfall gestaltet sich schwierig. Lag es an fehlendenden Sicherungsmaßnahmen an der Leitung? Ein Sprecher von Netze-BW erklärt auf RNZ-Anfrage, dass es sich bei der Trasse um eine 110-Kilo-Volt-Leitung handle. Der Notdienst habe damals eine Störungsmeldung erhalten und sei ausgerückt. Zwei Storchenpaare sollen auf dem oberen und dem unteren Ausleger gebaut haben. "Das Paar auf der oberen Traverse ist vermutlich beim Nestbau zu nahe an die Stromleitung gekommen", rekonstruiert der Sprecher.

Das Unternehmen arbeite nach eigener Aussage bei der Unterhaltung der Stromtrassen eng mit den jeweiligen Naturschutzbehörden zusammen und unterstütze bei der Installation von Brut- und Nisthilfen an Umspannwerken oder Masten. Der Netzbetreiber halte sich strikt an die "Handlungsanleitung zur Umsetzung des Bundesnaturschutzgesetzes", so der Sprecher. Dazu zählen Aufsitzstangen, Büschelabweiser oder Abdeckhauben, die installiert werden: "Diese verhindern, dass sich die Vögel in der Nähe gefahrbringender Spannung niederlassen können", erklärt er.

Mittelspannungsleitungen werden speziell geschützt

Diese Regelungen gelten jedoch nur für Mittelspannungsleitungen von 20 Kilo-Volt. Für die größeren Leitungen, wie die angesprochene 100-Kilo-Volt-Trasse bei St. Leon-Rot gebe es diese Maßnahmen nicht. Netze-BW begründet dies mit den Abständen von mehr als "eineinhalb Meter zwischen Leiterseil und Traverse". Daher sei die Wahrscheinlichkeit eines derartigen Ereignisses äußerst gering. Da Störche, im Vergleich zu anderen Vogelarten, nicht auf dem Leiterseil oder den Isolatoren landen können, seien trotz ihrer großen Flügelspannweite für die Hochspannungstrassen keine baulichen Schutzmaßnahmen zielführend, "und auch aus Sicht der aufsichtführenden Umweltbehörden nicht erforderlich". Naturschutzwart Allmann bestätigt das: Die Möglichkeiten für den Betreiber seien begrenzt. Vogelabweiser hätten sich nicht bewährt – im Gegenteil: "Die Störche finden das gut, so können sie besser nisten", erklärt Allmann.

Aber wie häufig kommt es wirklich zu solchen Unfällen? Zumindest in den vergangenen Jahren sei in St. Leon-Rot erfreulicherweise nichts passiert, erinnert sich Bürgermeister Alexander Eger. In der Nachbargemeinde Reilingen hat sich ein Brutpaar ebenfalls nahe einer Stromleitung eingerichtet. Auch da sei es zu keinem Vorfall gekommen, wie Dieter Rösch, Storchenexperte vom BUND aus Reilingen, bestätigt. Die Geschichte aus St. Leon-Rot verwundert ihn: "Die Leitung hat ein Feld, das merken die Tiere." Und hätten so wissen müssen, wie sie landen.

Die verendeten Störche stammen aus der nahen Nachbarschaft, nämlich aus Oberhausen-Rheinhausen. Dort gebe es eines der größten Storchengebiete in der weiteren Region, wie Rösch erläutert. Auch St. Leon-Rot suchen die Tiere immer häufiger auf. "In den letzen fünf bis sechs Jahren sind es sehr viele geworden", erklärt Eger. Jahrelange habe man versucht, die Tiere anzulocken. "Nach mehreren nicht erfolgreichen Jahren hat sich dann ein Paar angesiedelt", so der Bürgermeister.

Störche sind oft eine kleine Attraktion bei Spaziergängern. So auch in der Gemeinde: Viele Familien seien dort zum Spazieren vorbeigekommen, um die Tiere zu sehen, erklärt Gemeinderatsmitglied Köck.

Naturschutzwart Allmann zufolge sei die Population der Störche in der Gemeinde stabil. "In diesem Bereich gibt es sechs weitere Brutpaare", sagt er. In St. Leon-Rot selbst können Störche an mehreren Orten auf extra dafür aufgestellten Masten nisten, unter anderem auch am nahen Golfplatz: "Da gibt es auch einen Horst auf einem Strommast. Da ist noch nie etwas passiert", erklärt Fritz Meier, Storchenberinger für die Vogelwarte Radolfzell, der auch St. Leon-Rot betreut. Aktuell brüte auf dem Golfplatz wieder ein Paar. Der Dettenheimer (Landkreis Karlsruhe) berät Netze-BW häufig, wenn sich Storch und Stromtrasse begegnen.

So auch darüber, was mit dem nun brutpaarlosen Nest auf der oberen Traverse und dem zweiten noch verbliebenen Nest an der unteren Traverse des Mastes in St. Leon-Rot geschieht. "Diesem Paar ist auch nichts passiert", sagt Meier. Dort wurden von Mitarbeitern von Netze-BW nun herunterhängende Äste aus Gründen der Vorsicht zurückgeschnitten.

Also war der Unfall der zwei Tiere möglicherweise ein unglücklicher Zufall? Der Storchenberinger geht davon aus: "Das war ein ungeschickter Vorfall", erklärt er und rekonstruiert: Die Störche saßen beim Bau möglicherweise eng zusammen. Ein Tier habe wohl die Leitung berührt. So könnte es zu dem Überschlag gekommen sein. "So etwas kommt immer wieder Mal vor", so Meier. "Die kleinen Masten sind das größere Problem, denn deren Leitung ist weniger gut geschützt. Diese Masten werden eher zum Brüten bevorzugt", erklärt er. Daher gebe es mehr Schutzmaßnahmen, wenn ein Storchenpaar dort baut.

In St. Leon-Rot sollen nach dem Zwischenfall nun weitere Nistmöglichkeiten aufgestellt werden, um zu verhindern, dass die Störche wieder auf den Masten nisten. Dazu komme die Nilgans, die die Störche als invasive Art aus Nestern verdrängen würde, so Allmann. Dies verschärfe das Problem erheblich.

Bis zur nächsten Saison sollen Brutkörbe aufgestellt werden. Die Gemeindeverwaltung zeigt sich dafür offen. Bürgermeister Eger bestätigt, dass die Planung von der Umweltstelle des Bauamtes übernommen wurde. Auch die Freien Wähler wollen sich laut Fraktionsmitglied Köck beteiligen.

Aus der Sicht von Storchenberinger Meier sei die Horst-Situation der Gemeinde allerdings in Ordnung. Zusätzliche Nistmöglichkeiten könnten ganz andere Folgen haben: "Das ist ein ehrenwerter Gedanke." Doch dieser könne dazu führen, dass noch mehr Störche nach St. Leon-Rot kommen. Das liegt am Gemüt des Tieres: "Der Storch ist ein geselliger Vogel und ist gerne in der Gruppe", erklärt er. Von den etwa 1500 Brutpaaren aus dem Jahr 2020 in Baden-Württemberg lebten ebenfalls viele in großen Kolonien.

Problem dabei: Wenn zusätzliche Brutplätze aufgestellt werden, sei nicht gesagt, dass der Storch, der auf einem Strommast brütet, im nächsten Jahr dann auf den eigens für ihn aufgerichteten Mast umzieht. "Und dann kommen weitere Störche", erklärt Meier, und ergänzt: "Manche gehen dann eben auf Masten."