St. Leon-Rot. (RNZ) Vier Gemeinden traten gemeinsam an die Deutsche Glasfaser Holding heran mit dem Wunsch, baldmöglichst ein Glasfasernetz für schnelles Internet zu erhalten: St. Leon-Rot, Reilingen, Neulußheim und Altlußheim. Jetzt hat das Unternehmen mitgeteilt, dass St. Leon-Rot und Reilingen zum Zug kommen. Die Menschen in Altlußheim können sich noch bis zum 2. Oktober entscheiden, in Neulußheim wird Deutsche Glasfaser nicht aktiv.

Zwar nicht wie ursprünglich avisiert 40 Prozent, aber immerhin mehr als 30 Prozent der Bürgerinnen und Bürger St. Leon-Rots haben – nachdem das Unternehmen die Frist der sogenannten Nachfragebündelung verlängert hatte – einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser unterzeichnet. Damit wurde eine fürs Unternehmen akzeptable Quote für den Glasfaserausbau erreicht. "Es hat sich gelohnt, in die Verlängerung zu gehen", sagt Jörg Blum, Projektleiter von Deutsche Glasfaser.

"Viele Bürgerinnen und Bürger haben diese zweite Chance genutzt. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit dem Ausbau loslegen können." Die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger aus Neulußheim beurteilte das Unternehmen als nicht ausreichend. In Altlußheim wiederum fehlten nur noch wenige Prozente.

Die Planungsphase der Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in St. Leon-Rot und Reilingen ist gestartet. "Zunächst legen wir fest, wo die Glasfaserhauptverteiler aufgestellt werden und wie der Tiefbau im Detail erfolgen soll", sagt Jörg Blum. Der Hauptverteiler, der sogenannte "Point of Presence", bildet das Zentrum des Glasfasernetzes in der jeweiligen Ortschaft. Anschließend verlegt der Baupartner des Unternehmens die Glasfaser in Straßen und Gehwegen bis in die Häuser der Kundschaft.

Alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet haben, werden vorab über die einzelnen Schritte informiert und kontaktiert, damit Details zu ihren Hausanschlüssen geklärt werden können. Alle Informationen sind gebündelt auf der entsprechenden Gebietsseite oder unter 02861/89060940 – montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr. Zudem sind Bauinformationsabende geplant, bei denen detailliert über das Ausbauprojekt informiert wird. Die konkreten Termine werden zeitnah bekannt gegeben.