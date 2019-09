St. Leon-Rot. (pri/pol/mün) Die Rauchsäule war am Dienstagvormittag schon von Weitem zu sehen: In einem Hofgelände in der Wallgrabenstraße waren ein älterer Wohnwagen und dort gelagerte Möbel in Flammen aufgegangen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.

Nachbarn hatten das Feuer gegen 11.15 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Augenzeugen zufolge drohte das Feuer auf das Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Am Dienstagmittag laufen noch Nachlöscharbeiten und der Dachstuhl wird auf Glutnester überprüft.

Personen wurden nicht verletzt, die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Weder über die Brandursache noch die Schadenshöhe gibt es bislang Auskunft. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Anfang Juli brannten auf dem Campingplatz am St. Leoner See zwei Wohnwagen völlig aus. Dabei entstand rund 60.000 Euro Sachschaden.

Update: Dienstag, 3. September 2019, 14.20 Uhr