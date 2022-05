St. Leon-Rot. (leu) Die Gemeinde St. Leon-Rot hat vor Kurzem Willi Steger mit der Bürgermedaille in Silber für sein jahrelanges Engagement im Arbeitskreis Heimatgeschichte ausgezeichnet. Diese Auszeichnung vergibt die Gemeinde St. Leon-Rot nur an Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße um die Gemeinde und das örtliche Gemeinschaftsleben verdient gemacht haben. Bürgermeister Alexander Eger händigte dem Geehrten die Auszeichnung nach eigener Aussage besonders gerne aus, weil dies beweise, "dass es Bürger gibt, denen das Wohl der Gemeinde ein Anliegen ist und die ihre Kraft, Zeit und ihr Engagement einsetzen, um es zu mehren."

Steger ist seit 2004 Mitglied des Arbeitskreises Heimatgeschichte. Dieses Gremium unterstützt mit jährlich drei bis sechs Sitzungen die Gemeinde ehrenamtlich bei der Trägerschaft des 2003 eröffneten Heimatmuseums und berät die Verwaltung und den Gemeinderat in Belangen der Heimatpflege und Ortsgeschichte. Steger sei ein profunder Kenner der St. Leon-Roter Geschichte: "Besonders hervorzuheben ist sein außerordentliches Zutun bei der Konzeption diverser ortsgeschichtlicher Ausstellungen." Steger habe demnach unter anderem die Ausstellungen "Das Wundermädchen von Rot" oder "Frauenleben im Mittelalter" mit seiner Quellenauswertungen und seiner Recherche geeigneter Exponate ermöglicht. Bei zahlreichen Führungen durch das Museum konnte er Besuchern die Ortsgeschichte vermitteln.

Auch hervorzuheben ist Stegers Engagement zur Pflege der hiesigen Mundart. Die Mundartabende von und mit Emil Klevenz, welche in Zusammenarbeit mit Klaus Tropf und Willi Steger vorbereitet und zu Teilen von ihm moderiert wurden, waren über einige Jahre hinweg fester Bestandteil des heimatgeschichtlichen Angebots und erfreuten sich eines regen Zuspruchs. Zudem gibt Steger sein Wissen durch Vorträge weiter.

Bürgermeister Eger verlieh die Auszeichnung mit einer Urkunde "als Dank und Anerkennung für die vielfältige ehrenamtliche Verdienste". In seiner Laudation beglückwünschte Kuno Schnader im Namen des Arbeitskreises Steger und dankte dem Gemeinderat, dass er den Vorschlag zur Ehrung nachgekommen sei. "Heimatforschung" so Schnader, "ist eine Leidenschaft, die aber kein Leiden schafft – im Gegenteil, sie hält den Geist des alternden Heimatforschers auch ohne Kreuzworträtsel wach und bewahrt vor Demenz".

Der Geehrte selbst sagte: "Nur mit Unterstützung von Freunden, Helfern und den Mitgliedern des Arbeitskreises Heimatgeschichte ist es möglich, eine Arbeit in der Volkskunde und Heimatforschung zu würdigen." Besonderer Dank ging an Alexander Eger, Ana-Sophie Walter und Anette Reich, Kuno Schnader, das ganzen Team des Arbeitskreises Heimatgeschichte und an seine Frau Margot. Steger: "Heimatgeschichte und Heimatforschung, Volks- und Landeskunde ist ein Hobby von unerschöpflicher Breite und unendlichen Forschens – eine Empfehlung, nicht nur an Rentner und Pensionäre."