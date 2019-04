St. Leon-Rot. (seb) Verbesserungen für Radfahrer wurden in der jüngsten Sitzung des St. Leon-Roter Gemeinderats intensiv diskutiert - wegen der fortgeschrittenen Zeit aber vorerst ohne Ergebnis. Bei vier Nein-Stimmen wurde die Sitzung um 22.45 Uhr abgebrochen. Das Radfahren generell sicherer und damit auch den Umstieg vom Pkw aus attraktiver zu machen, waren Ziele eines Antrags der CDU, mit dem auch weitere mögliche Gestaltungsmaßnahmen in der Roter Ortsdurchfahrt verknüpft wurden.

Es sei "ein brennendes Thema", begründete Udo Back für die CDU den Antrag. Radfahren sei den Bürgern auf der Straße zu gefährlich, also nutzten auch Erwachsene mitunter - widerrechtlich - Gehwege. Back forderte ein grundlegendes Umdenken, weg von der "Priorisierung der Autofahrer", statt auf Parkplätze Wert zu legen, sollte Radfahrern mehr Raum gegeben werden. "Wir wollen keine Einzellösungen, sondern ein Gesamtkonzept", am besten, betonte Back, von neuen, darauf spezialisierten Fachleuten. Von der Arbeit bisheriger Planer zeigte er sich nicht überzeugt.

Bauamtsleiter Werner Kleiber erinnerte an den Rahmenplan für die Ortsdurchfahrt, 2010 begann der Planungsprozess, in den die unterschiedlichsten Interessengruppen einbezogen wurden. "Von den 26 Einzelpunkten wurde die Hälfte bereits abgearbeitet", erklärte er. Einige der Vorschläge liefen dem aktuellen Gesamtplan zuwider. Kleiber gab zu bedenken, dass beispielsweise eigens ausgewiesene Radschutzstreifen, für Pkw nur eingeschränkt nutzbar und mit Parkverbot versehen, nur in wenigen Fällen denkbar seien: Ansonsten seien die Straßen zu schmal - oder es seien Landesstraßen.

Ein Radschutzstreifen wurde als zumindest möglich angesehen, wenn auch nicht durchweg begrüßt: in der Bahnhofstraße, von der Kreuzung mit Im Halbmond und Siedlungsstraße bis zum Autohaus nahe dem Ortsausgang. Verkehrsrechtlich ist er laut Verwaltung möglich. Die erste Frage, die Kleiber jedoch aufwarf: Welche Schutzwirkung kann von einem gerade mal 200 Meter langen Streifen ausgehen? Die zweite: Finden solche Streifen überhaupt Akzeptanz in der Bevölkerung, beim Handel und konkret beim Autohaus etwa, wenn am Straßenrand dann nicht mehr geparkt werden darf?

Das Ziel, mehr Sicherheit für Radler zu erreichen, war nicht umstritten, sehr wohl aber, wie und wo Platz für sie geschaffen werden sollte: ob man bereit sei - und die Bevölkerung überzeugen könne - Parkplätze und Grünflächen dafür preiszugeben. Der 200-Meter-Streifen wurde bestenfalls als "Probelauf" akzeptiert. Grundsätzlich einig war man sich über den Handlungsbedarf an einer "gefährliche Stelle" am Platz an der Kreuzung Zehntstraße mit Hauptstraße und Kirrgasse (direkt zwischen Pizzeria und Bäckerei). Darum gibt es dort bereits Fahrbahnverengung und Zebrastreifen. Die Frage war, ob die Fahrbahnverengung auf die gegenüberliegende Seite verlagert werden sollte. Auch die Erreichbarkeit der Parkplätze wurde erörtert, in viel befahrenen Straßen, hieß es, sei rückwärts ausparken schwierig.

Tempo 30 in ganz Rot wurde zudem ins Spiel gebracht, damit Radler sich auf den Straßen sicherer fühlen. Die 2018 beschlossene Teilnahme am "Fußverkehrscheck" des Landesverkehrsministeriums wurde ebenfalls ins Spiel gebracht: Damit könnten Bedarf an und Ideen für bessere Bedingungen für Radfahrer, etwa gemeinsame Wege für Fußgänger und Radler, erörtert werden. Mehrfach wurde der Wunsch nach einer eigenen Sitzung laut, in der man den Schwerpunkt auf Sicherheitsmaßnahmen für die schwächeren Verkehrsteilnehmer legen kann - und darauf, diese Maßnahmen auch durchzusetzen, Falschparker etwa auch zeitnah zu bestrafen.