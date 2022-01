St. Leon-Rot. (stoy) Für die St. Leon-Roter wird es in Zukunft teurer: Denn vor Kurzem hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Wassergebühren zu erhöhen. Die Preiserhöhung gilt rückwirkend ab 1. Januar 2021. Waren bis dahin noch 1,03 Euro pro Kubikmeter fällig, so müssen die Bürgerinnen und Bürger inzwischen 1,23 Euro zahlen.

Aber die St. Leon-Roter Bürgerinnen und Bürger haben Glück im Unglück: Damit der Eigenbetrieb Wasserversorgung seine Kosten decken kann, wären eigentlich 1,42 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser fällig. Da der Eigenbetrieb in den Vorjahren aber auch Gewinne zu verbuchen hatte, die nun mit der neuen Gebühr verrechnet werden, beträgt der neue Wasserpreis 1,23 Euro pro Kubikmeter.

Dass sich die Gebührenerhöhung nicht vermeiden lässt, liegt laut Angelika Laux, der Leiterin des Eigenbetriebs, an den kontinuierlichen Investitionen in die Wasserversorgung innerhalb der letzten Jahre. So sei der Hochbehälter saniert, das Wassernetz erneuert worden, es sei ein neuer Brunnen gebaut worden und zudem seien allgemein die Preise und Löhne gestiegen. Die Verluste, die der Eigenbetrieb dadurch gemacht hat, müssten jetzt wieder ausgeglichen werden. Das letzte Mal stiegen die Wasserpreise in der Gemeinde 2017.

Die Investitionen sollen Laux nach fortgesetzt werden, um weiterhin eine gute Wasserqualität zu gewährleisten. Zudem seien die Investitionen notwendig, "um die Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr mit Wasser zu beliefern". Bürgermeister Alexander Eger betonte: "Wir bewegen uns auch als Wasserversorger in einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld." Und das sei derzeit von sehr hohen Materialkosten und Energiepreisen geprägt. "Dem muss man auch Rechnung tragen", so Eger.

Allerdings wird die Preiserhöhung vermutlich nicht die letzte sein, einige Gemeinderäte äußerten schon Befürchtungen: "Es muss ganz klar sein, dass wir die Gebühren 2022 sicher wieder anheben müssen", so Karin Geis (Grüne). Auch für Theo Vetter (Freie Wähler) ist schon vorhersehbar, "dass unsere Bürger beim Trinkwasser künftig mehr ausgeben müssen". Wie die Verwaltung informierte, werden demnächst die Gebühren ab 1. Januar 2022 neu kalkuliert und spätestens bis Ende Mai neu beschlossen.

Auch wenn kein Ratsmitglied die Gebührenerhöhung gerne beschlossen hat, war für alle Fraktionen die Notwendigkeit der Preissteigerung klar. "1,23 Euro pro Kubikmeter ist ein Kompromiss, den wir gefunden haben", meinte Roland Hecker (FDP). Wolfgang Werner (SPD) hielt die Preissteigerung für sozialverträglich: "Das entspricht einer halben Tankfüllung im Jahr." Die CDU zog den Vergleich zu anderen Gemeinden im Umkreis: "Dort liegt der Preis oft bei über zwei Euro pro Kubikmeter", so Carsten Kamuf. In Dielheim wurde vor Kurzem die Wassergebühr sogar auf 3,84 Euro pro Kubikmeter erhöht.