Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Mit dem Verkauf des ehemaligen Sparkassengebäudes in Rot sind jetzt vier Gebäude der Hauptstraße (Nummer 107, 111, 113 und 115) in Gemeindehand. Ein weiteres, Nummer 108, soll bald dazukommen, die Verhandlungen laufen noch. Was das für eine Neugestaltung der Ortsmitte heißt und wie diese aussehen soll, diskutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung – als Reaktion auf einen Antrag der Freien Wähler.

Darin hatte die Fraktion gefordert, dass die Verwaltung ein Nutzungskonzept für die leer stehenden Räume erstellen und mögliche Baumängel aufzeigen soll. "Aus unserer Sicht ist es nicht zu vertreten, dass in Zeiten, in denen sowohl Gewerbe- als auch Wohnflächen knapp sind, ein Gebäude in zentraler Lage in Teilen seit mehreren Jahren leer steht", heißt es in dem Antrag. Die Verwaltung solle bei einem Konzept verschiedene Optionen prüfen, zum Beispiel Wohnnutzung, oder die Nutzung durch Vereine oder Gewerbe, so die Fraktion.

Zudem soll der bereits bestehende Masterplan "Ortsdurchfahrt Rot" an der Kreuzung Walldorfer Straße/Hauptstraße überarbeitet werden. Insbesondere die Feuerwehrausfahrt in der Tullastraße müsse dabei beachtet werden, so die Fraktion. Der Masterplan wurde nach der Errichtung der Roter Umgehungsstraße aufgestellt, um die Ortsmitte für Menschen, gerade Fußgänger und Radfahrer, freundlich zu gestalten. Zwar fanden dem Antrag zufolge im besagten Kreuzungsbereich umfassende Planungen statt, die bisher aber noch nicht umgesetzt wurden. Und nun habe sich die Eigentumslage an Grundstücken zu Gunsten der Gemeinde verändert.

"Für einige der erworbenen Gebäude können wir uns perspektivisch auch einen Abriss vorstellen", so der Antrag. Dafür schlugen die Freien Wähler beispielsweise das Gebäude der ehemaligen Sparkasse oder das ehemalige Schlachthaus der Metzgerei Speckert vor. "Eine Parkanlage mit Sitzgelegenheit, gegebenenfalls in Kombination mit Parkplätzen, würde die Ortsmitte in Rot aufwerten", ist die Meinung der Fraktion. Diese Planungen seien auch in Verbindung mit einem Café denkbar.

Was den Vorschlag eines Abrisses des ehemaligen Schlachthauses angeht, äußerte sich Andrea Arnhold, Vorstandsmitglied der Bürger für Integration und Asyl (Bia), im Namen des Vereins: "Für all unsere Aktivitäten brauchen wir Räume." Mit dem Abriss des Schlachthofes sei man direkt betroffen, denn dort befinde sich zurzeit der Laden des Vereins, in dem gespendete Ware zu einem symbolischen Preis verkauft wird. "Wir bitten darum, dass die Bia bei der Planung nicht vergessen wird", appellierte sie an den Gemeinderat.

"Das kann ich Ihnen zusagen", versicherte Bürgermeister Alexander Eger. Jetzt gehe es erst einmal darum, ein Konzept anzunehmen. "Wie es dann konkret aussieht, muss noch geklärt werden." Und auch die Freien Wähler betonen in ihrem Antrag, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Prozess mit eingebunden werden. "Wir stellen uns das so vor, dass wir gemeinsam mit Bürgern, Gewerbetreibenden, Schulleitung und der Bia einen Arbeitskreis gestalten", erklärte Fraktionsvorsitzender Siegfried Köck.

Der Gemeinderat nahm den Antrag der Freien Wähler einstimmig an. Siegfried Köck erklärte, dass ein Projektzeitplan noch in diesem Jahr vorgelegt werden solle, da sich die Planungen schon lang genug hinziehen würden. "Es ist richtig und wichtig, dass wir das gründlich überlegen, aber dennoch jetzt endlich mal zu Potte kommen", war auch Rouven Dittmann (Junge Liste) der Meinung. FDP-Rat Michael Herling gab hingegen zu Bedenken: "Hier ist der Ratgeber Zeit – um ruhig und besonnen zu überlegen und zu beraten."

Auch Carsten Kamuf (CDU) äußerte Kritik: "Für die Freien Wähler ist es nicht vertretbar, Wohn- und Gewerbeflächen leer stehen zu lassen. Auf der anderen Seite fordern sie aber gleichzeitig Gebäude abzureißen, um Freiflächen und Parkflächen zu schaffen. Das stimmt nicht so ganz."

Grünen-Rätin Karin Geis sagte, dass "in dieser zentralen Lage bevorzugt Mietwohnraum" entstehen sollte. Alternativ könne man die Parkplätze in der Hauptstraße zu Gunsten eines Fahrradweges auflösen und dafür einen Quartiersparkplatz errichten. Wolfgang Werner (SPD) schilderte, dass aus St. Leon der Wunsch gekommen sei, auch dort die Ortsmitte rund um das Alte Rathaus anzugehen. "Das sollten wir bald machen, weil auch dort Grundstücke in Gemeindehand sind", so der SPD-Rat. Laut Bürgermeister Eger teilt die Verwaltung diesen Wunsch, "aber in St. Leon ist die Situation etwas schwieriger". Denn eines der zwei gemeindeeigenen Gebäude sei baulich direkt mit einem anderen verbunden.

St. Leon-Rot. (seb) Vor allem vom Lärmschutz an der Autobahn A5 erhofft sich St. Leon-Rot eine deutliche Linderung. Aber auch Tempolimits auf Ortsstraßen oder die im Generalverkehrsplan des Landes vorgesehene St. Leoner Umgehungsstraße könnten für Besserung sorgen. Diese und andere Maßnahmen sind im Lärmaktionsplan enthalten, dessen Zwischenbericht jetzt im Gemeinderat für Diskussionsstoff sorgte. Eingangs wies Bauamtsleiter Werner Kleiber auf die Pflicht, Lärmaktionspläne nach klaren rechtlichen Vorgaben und fristgerecht zu erstellen: Das sei massiv erschwert worden, da das Land die notwendigen Lärmkartierungsdaten wegen Qualitätsmängeln nur "deutlich verspätet" liefern konnte. Das Land ging nach Ansicht der Gemeinde auch zu grob und oberflächlich vor, daher hat man in Eigenverantwortung zusätzliche Verkehrszählungen und Videoauswertungen in Auftrag gegeben. Erreichtes und Angedachtes mit Stand vom Mai 2020 stellte Ingenieur Martin Reichert vom Büro Modus Consult vor. Der Lärmaktionsplan sei "kein starres Gebilde", er werde kontinuierlich geprüft und alle fünf Jahre fortgeschrieben – "der liegt nicht nur in der Schublade". Oberstes Ziel ist der Schutz der Menschen vor gesundheitskritischem (65 Dezibel am Tag, 55 bei Nacht) oder sogar gesundheitsgefährdendem (70 Dezibel bei Tag, 60 bei Nacht) Lärm. Die Hauptquellen für Verkehrslärm in St. Leon-Rot sind die Autobahnen A5 und auch A6. An der A 5 arbeitet derzeit der Bund, erneuert den Fahrbahnbelag und errichtet höhere Lärmschutzwände, wobei der Abschluss dieser Maßnahme erst im Zug des Ausbaus des Walldorfer Kreuzes in einigen Jahren erfolgt. Laut sind auch die stark befahrenen Landesstraßen: die St. Leoner Ortsdurchfahrt, die L 598 (Richtung Walldorf) und die L 628 (Richtung Wiesloch). Auch die Kirrlacher Straße in St. Leon und manche innerörtlichen Straßen sind stark befahren. Wegen der Verzögerungen gerade für den Busverkehr sind Tempolimits nicht unumstritten, doch Reichert konnte beispielsweise bei der Gegenüberstellung der Werte von 2012 und 2017 den positiven Effekt von Tempo 30 in der Marktstraße in St. Leon nachweisen. Er betonte auch, dass man hierbei nur von einer geringfügigen Verzögerung für Busse reden könne. Überdies, hob er hervor, bedeute Tempo 30 ein Plus an Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Bürgermeister Dr. Alexander Eger gab an dieser Stelle zu bedenken, dass Tempo 30 durchaus Auswirkungen auf den Bus habe: wenn es in allen Orten gelte, durch die er müsse, wie im Fall der Linie von St. Leon-Rot bis nach Heidelberg: "Das schafft er schon jetzt auf keinen Fall mehr im Stundentakt." Die Gemeinde müsse bei der nächsten Ausschreibung mit erheblichen Mehrkosten, geschätzt 50.000 Euro pro Jahr, für eine Buslinien-Erweiterung rechnen. Zur Lärmreduzierung gilt Tempo 30 neben der Marktstraße in St. Leon auch teilweise auf der Roter Hauptstraße. Geplant ist laut Reichert, diese Tempolimits auszudehnen: auf Reilinger und Kirrlacher Straße in St. Leon sowie auf Bereiche von Walldorfer, Bahnhof- und Hauptstraße in Rot. Mittel- bis langfristig sind der Ausbau des Autobahnkreuzes und der Bau der nördlichen Umgehungsstraße für St. Leon dem Planer zufolge effektive Lärmminderungs-Maßnahmen. Wie effektiv, machte er anhand von Prognosen deutlich, die "Lärmkennziffern" vor und nach den Schutzmaßnahmen vergleichen. Hier wird neben der Zahl der von Lärm betroffenen Personen auch die Höhe der Grenzwert-Überschreitungen berücksichtigt, nächtlicher Lärm wird in der Formel sogar doppelt gewichtet. Reichert sagte eine mögliche Lärmreduzierung um 85 Prozent voraus, wenn alle erwähnten Projekte realisiert werden. Der Lärmaktionsplan kann übrigens nicht nur besonders laute Gebiete in der Gemeinde ausweisen, sondern auch schützenswerte ruhige Areale etwa im Bereich des Lußhardtwalds, am St. Leoner See und am Golfplatz. "Stadtoasen" sind dem Planer zufolge die Friedhöfe, der Römerplatz in Rot und die Freizeitanlage am St. Leoner Feuerwehrhaus. Theo Vetter (Freie Wähler) äußerte Zweifel, dass die Anordnung von Tempo 30 da Sinn ergibt, wo bereits wegen enger Verhältnisse oder Parken am Straßenrand langsamer gefahren wird. Martin Reichert war auch an solchen Stellen dafür: Er gab zu Bedenken, dass besonders nachts das schnellere Fahren als besonders störend empfunden werde. Das "Risiko für die Gesundheit" und die "Einschränkung der Lebensqualität" durch Lärm hob Jochen Germer (CDU) hervor. So war er etwa für Tempo 30 auf allen innerörtlichen Straßen. Michael Herling (FDP) freute sich auf den verbesserten Lärmschutz an der A 5. Auch er war gegen einen "Flickenteppich" und für flächendeckendes Tempo 30. Auf die Reduzierung des Verkehrs insgesamt hob Norbert Knopf (Grüne) ab: Das sei nicht nur eine Möglichkeit, den Lärm zu mindern, sondern vor allem auch, das Klima zu schützen. Er kritisierte auch, dass so ein Lärmaktionsplan keine fortschrittlichen, umweltfreundlichen und zudem leisen Antriebsarten berücksichtigt. Tempo 30 in der ganzen Gemeinde begrüße man, so Knopf, auch unter dem Sicherheitsaspekt. Er lehnte aber die St. Leoner Umgehungsstraße ab: Damit gehen seiner Ansicht nach zu schwere Eingriffe in die Natur bei zu geringer Entlastung der Ortsmitte einher. Stattdessen sollte man die "ruhige Zone" am St. Leoner See – wo die Trasse der geplanten Umgehung verläuft – ausweiten. Derart kurzfristige Änderungsvorschläge in diesem Umfang kritisierte der Bürgermeister, dafür sei Zeit in den Vorberatungen gewesen. Tempo 30 sei nicht so einfach in der ganzen Gemeinde umzusetzen, da sollte die Grünen-Fraktion dem grünen Verkehrsminister schreiben, meinte Eger, um die rechtlichen Hürden zu beseitigen und den Busverkehr dann vernünftig planen zu können. Rouven Dittmann (Junge Liste) begrüßte den Lärmaktionsplan und die ausgewiesenen ruhigen Gebiete, Prof. Wolfgang Werner (SPD) war ebenfalls für eine Ausweitung von Tempo 30, möglichst gemeindeweit. Diesen von so vielen Fraktionen geäußerten Wunsch ließ Eger ins Protokoll aufnehmen. Die Ausweitung der ruhigen Zone am St. Leoner See wurde bei vier Ja-Stimmen und 18 Mal Nein abgelehnt, der Lärmaktionsplan insgesamt bei drei Mal Nein und 19 Ja-Stimmen angenommen. Info: Näheres zum Lärmaktionsplan auch auf www.st-leon-rot.de.

