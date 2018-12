St. Leon-Rot. (seb) Alteingesessene ebenso wie neu "Zugereiste" finden ein Füllhorn interessanter, sorgfältig aufbereiteter Informationen: Beginnend 8000 Jahre vor Christus sind im neuen Heimatbuch St. Leon-Rots nicht nur eine Chronik des Geschehens auf der Gemarkung zu finden, sondern vor allem viele Details darüber, welch rasante Entwicklung die Gemeinde erlebt hat. Der Arbeitskreis Heimatgeschichte und seine Mitstreiter waren sichtlich mit Herzblut dabei.

Wie sah die alte St. Leoner Kirche aus, vor dem Neubau in den Fünfzigern? Wie (wenig) hat sich das Alte Rathaus Rot verändert? Was wurde aus den örtlichen Zigarrenfabriken? Wie haben sich die Hauptstraßen der Teilorte oder auch Friedhofstraße Rot und Weinbergstraße St. Leon gewandelt? Das und viel mehr wird dem Vergessen entrissen.

"Es ist wirklich super, sensationell", sagte Bürgermeister Alexander Eger bei der Vorstellung des Heimatbuchs. Das kompakte, gebundene Werk in Händen zu halten, fühle sich schon gut an, und dann sei es mit interessanten Fakten prall gefüllt und gerade dank der groß aufgezogenen historischen Fotos sowie ausdrucksstarker Aufnahmen von heute sehenswert. Eger dankte "Haupt-Ideen- und Impulsgeber Kuno Schnader" und dem ganzen Arbeitskreis Heimatgeschichte, ebenso Carmen Gehrlein, die sicher viel Arbeit mit dem Layout gehabt habe, stellvertretend zudem Willi Steger, der mit Schnader die Ortschronik verfasst habe, für die Bildauswahl auch Wilhelm Mertel, Willi Laier und Franz Stoll sowie auch den Fotografen Galyna Hecker-Petrova und Erich Purkott.

"Viel Arbeit" mit Koordinieren, Ordnen und Sammeln hatten, so Eger dankbar, auch Nadine Hartmann, Angelika Adelfang und Anette Reich von der Gemeindeverwaltung. Herausgekommen sei "ein schönes Geschenk" auch der Gemeinde beispielsweise an Mitarbeiter oder auch Pensionäre.

Die Idee zum Fotobuch entstand aus der gut besuchten Fotoausstellung "St. Leon-Rot früher und heute", die 2015 im Rathaus gezeigt worden war. Den historischen Perspektiven wurden die exakten heutigen Entsprechungen gegenübergestellt. Im Heimatbuch sieht es lebhafter aus, da die historischen Aufnahmen im Großformat, die modernen Bilder aber als "Einschub" auf derselben Seite erscheinen. Das legte Kuno Schnader dar, der die Arbeit des Heimatbuch-Teams ausdrücklich lobte und sich herzlich fürs Engagement bedankte. Vorab stand ihm zufolge die Seitenzahl fest, schließlich sollte das Heimatbuch handlich bleiben, "wir hätten noch mehr Bilder gehabt".

Das Markenzeichen des Bildbands ist seine Struktur, die schon das Titelbild signalisiert, so Schnader: "von den ehemals landwirtschaftlich geprägten Dörfern zum Industriestandort", neben Eindrücken von Hopfen-, Tabak-, Spargel- und Weinanbau finden sich Luftaufnahmen der Gesamtgemeinde sowie Bilder von Golfplatz und Gewerbegebiet. Das allein rege schon zum Nachdenken an, wecke sicher auch Erinnerungen. Und kaum blättere man weiter, finde man ab Seite 4 die Ortschronik mit den wichtigsten, die Gemeinde prägenden Ereignissen. Anhand des Vergleichs wichtiger Straßen in den Ortskernen "damals und heute" werde die Fortentwicklung der Infrastruktur deutlich nachvollziehbar.

Durch "markante Gebäude" wie die alten Schulen, Kirchen, Gasthäuser, Zigarrenfabriken oder die "Kramersche Mühle" sowie historische Ansichten ganzer Straßenzüge "wird die Vergangenheit lebendig", so Schnader. Hinzu kommen die vielfältigen Aspekte des Heute: "Die Collage bestätigt St. Leon-Rot als bedeutenden Industriestandort und attraktive Wohngemeinde."

Info: Anlässlich des St. Leon-Roter Weihnachtsmarkts (Samstag, 8. Dezember, 16 bis 22 Uhr, und Sonntag, 9. Dezember, 11 bis 21 Uhr, auf dem Dorfplatz) wird das Heimatbuch übrigens am Stand der katholischen Frauengemeinschaft Rot angeboten.