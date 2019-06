St. Leon-Rot. (leu) Mit lauten Böllerschüssen des Schützenvereins St. Leon startete das erste Mühlenfest der St. Leoner Ortsvereine. So mancher Besucher hielt sich wohlweislich die Ohren zu, vor allem die Kinder staunten über die Schützen, um die sich eine kleine Wolke aus Pulverdampf bildete. Nach dem musikalischen Auftakt durch die Musikkapelle St. Leon-Rot unter Roland Wahl begrüßte Erich Heger, Vorsitzender der St. Leoner Ortsvereine, Publikum und geladene Gäste.

Es sei ein langer Weg gewesen, so Erich Heger, bis er alle hier an diesem Ort habe begrüßen können. Seit 1987 veranstalteten die St. Leoner Ortsvereine rund um die Mönchsbergschule ein Straßenfest. Da durch verschiedene Baumaßnahmen der Schulhof der Mönchsbergschule immer kleiner wurde, zog man die inzwischen erworbene Kramer-Mühle mit dem Mühlengelände als neuen Standort in Erwägung. Ende 2018 erteilte Bürgermeister Dr. Alexander Eger auf der Jahreshauptversammlung seine Erlaubnis, das Gelände der Kramer-Mühle zu nutzen.

Erich Heger bedankte sich bei allen Firmen (Jung, Seidel und Thome) für die Herstellung der Versorgungsleitungen mit Wasser, Abwasser und Strom. Auch die Eigenleistung der Vereine sowie die Mithilfe der Flüchtlinge aus Eritrea durfte nicht vergessen werden. Sein Dank galt allen Beteiligten, ohne die eine solche Arbeit in so kurzer Zeit nicht hätte erledigt werden können.

Bürgermeister Eger dankte den Ortsvereinen für ihre Mitwirkung an der Gestaltung des ersten Mühlenfests mit einem reichhaltigen kulinarischen Angebot und den ansprechend gestalteten Zelten und Ständen. "Die Arbeit hat sich echt gelohnt", so Eger. Er wünschte ein unbeschwertes Fest und beste Unterhaltung.

Ihr Namensvorschlag für das neue Fest wurde ausgewählt: Dafür empfing Marliese Baur eine Ehrengabe der Vereine, überreicht durch Erich Heger (re.). Außerdem gratulierten Bürgermeister Alexander Eger (li.) und Regent Sandro Keilbach. Foto: Ulrika Lawinger-Erhard

Nach einem weiteren Beitrag der Musikkapelle wandte sich Regent Sandro Keilbach I. vom Gesangverein Harmonie mit Willkommensworten an das Publikum. Als "Sandro der Erschde, Keilbach der Zweide" begrüßte er das Publikum.

Es folgte die Ehrung der Gewinnerin des Wettbewerbs "Neuer Namen für die Veranstaltung auf dem Gelände der Kramer-Mühle". Im März und April war die Bevölkerung aufgerufen worden, für das Fest am neuen Standort einen Namen zu finden. 56 Vorschläge von 27 Mitbürgern gingen ein. Die teilnehmenden Vereine hatten danach die Qual der Wahl. Schließlich einigte man sich auf den Namen "Mühlenfest der St. Leoner Ortsvereine". Vorgeschlagen hatte ihn Marliese Baur. Als Dank und zur Erinnerung überreichte ihr Erich Heger eine Ehrengabe von den St. Leoner Ortsvereinen. Nach einer weiteren Böllersalve zapfte Bürgermeister Alexander Eger unter anerkennendem Beifall des Publikums mit gekonntem Hammerschlag das obligatorische Freibier-Fass an. In das von der Musikkapelle intonierte Badnerlied stimmten viele der Anwesenden gesanglich mit ein. Der Gesangverein Harmonie brachte unter Dirigent Ralf Keilbach die Besucher mit flotten Trinkliedern in Stimmung. Auf der Mühlwiese waren zahlreiche Ess- und Getränkestände aufgebaut und die Besucher flanierten von Stand zu Stand und genossen das bunte Treiben.

Das Programm am ersten Tag des Straßenfestes war vielfältig: Abends steppte der Bär mit der Live-Band "Bubble Chamber". Die fünf Musiker verstanden es mit Bühnenerfahrung, Spielfreude und jeder Menge Spaß das Publikum zu begeistern. Getanzt wurde zu später Stunde noch zur Discomusik des Jugendkulturpunkts Blu und auch Musikvereine spielten flotte Stücke.

Die Besucherplätze waren stets gut gefüllt, gerade auch, als der Fassanstich durch Bürgermeister Dr. Alexander Eger das Fest offiziell eröffnete. Foto: Ulrika Lawinger-Erhard

"So einen guten Samstag haben wir schon lange nicht mehr gehabt", freute sich so mancher Vereins-Vorsitzender am Sonntagvormittag über die überall gleichmäßig hohe Besucherzahl. Das Fest sei ein toller Erfolg. Das Stimmungsbild bei Besuchern und Vereinen sei durchweg positiv gewesen. Schon alleine die einladende Atmosphäre auf der idyllischen Mühlenwiese mit den alten Bäumen, die viel Schatten boten, die Bierbänke in der Mitte, die im Kreis gestellten Stände sowie das Bühnenprogramm sorgten für eine familiäre Stimmung.

Der zweite Tag startete mit einem Frühschoppen, weiter ging es dann am Nachmittag mit einem bunten Programm und der Band "Made of Wood" (eine Akustik-Rockband mit drei Gitarren, Cajon und Gesang), die für gute Stimmung sorgte. Für weitere Unterhaltung sorgten die Kolping Liners Nugget Rivers, der Cäcilienchor St. Leon, Singin Harmonie und die Musikkapellen aus Mingolsheim und Kirrlach.

"Wir blicken auf ein Fest zurück," so Erich Heger, "das uns alle zufriedenstellte und nächstes Jahr wieder in diesem Umfeld stattfinden wird." Natürlich hat das sonnige Wetter am Sonntag seinen Teil beigetragen, aber auch die neu gestaltete Mühlenwiese war einfach der perfekte Platz, um ein Fest zu feiern. Viele Besucher haben bereits den Wunsch geäußert, das Mühlenfest im nächsten Jahr auf jeden Fall zu wiederholen.