Ein „Tiny House“, wie es im Buche steht: Klein, auf Rädern und mobil ist das Häuschen, das sich auf dem Bauhaus Campus in Berlin befindet. So oder ähnlich sehen auch die „Tiny Houses“ aus, die sich die St. Leon-Roter Verwaltung rund um den Surfsee vorgestellt hatte. Foto: Alexander Heinl/dpa

Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Könnten in Zukunft "Tiny Houses" am Surfsee in St. Leon stehen? In den nächsten Jahren wohl erst einmal nicht, der Vorschlag der Gemeindeverwaltung im Rahmen der Änderungen des Regionalplans stieß in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf derartigen Gegenwind, dass Bürgermeister Alexander Eger die Idee der kleinen Häuser – wie es ins Deutsche übersetzt heißt – zurücknahm.

Das Konzept der "Tiny Houses" ist simpel: Ein minimalistisches und auch räumlich begrenztes, kleines Haus, das nicht fest mit dem Boden verankert ist. Somit ist das Häuschen mobil, kann nach einer Zeit den Ort des Verbleibens wechseln und seine Bewohnerinnen und Bewohner pachten das Grundstück lediglich. "Neben der zusätzlichen Fläche im Gewerbegebiet könnte als Pilotprojekt am Surfsee St. Leon-Rot ein Bereich für ,Tiny Houses’ entstehen", sagte Bürgermeister Eger bei der Vorstellung der Idee. "Die Nachfrage danach kommt verstärkt auf uns zu."

Die Verwaltung habe den Standort am Surfsee in Erwägung gezogen, weil die "Tiny Houses" dort Teil einer Erholungsanlage seien und ein richtiges Baugebiet zu groß sei. Allerdings müssten die kleinen Häuser – wenn der Antrag auf Änderung im Regionalplan durchgekommen wäre – dennoch eingeplant und genehmigt werden: Damit ein entsprechender Bereich überhaupt erst am Surfsee entstehen darf, müsse erst ein normales Baugebiet mit allen damit zusammenhängenden Prozessen entstehen. "Trailerparks wie in den USA wollen wir vermeiden", versicherte Eger.

Ablehnung aus den Fraktionen

"Wir können uns nicht, vorstellen, wer zum Beispiel das Gebiet dann erschließt", meinte Tobias Rehorst (Freie Wähler) skeptisch. War die Fraktion anfangs noch unschlüssig, änderte sich das nach den Stellungnahmen der anderen Parteien: ",Tiny Houses’ sind eine innovative Idee, die heute aber nicht greifen kann", schilderte Freie Wähler-Rat Siegfried Köck. Das Konzept bedeute ein sehr naturnahes Wohnen, weshalb ein Standort nahe eines Sees oder Waldes – wie es die Verwaltung vorgeschlagen hatte – der richtige Ansatz sei. "Nur nicht zum jetzigen Zeitpunkt", so Köck.

Auch die FDP lehnt die Idee der kleinen mobilen Häuser nicht grundsätzlich ab: Es liege derzeit im "Trend", dass immer mehr Menschen auf kleinerem Raum minimalistischer leben wollen, meinte Roland Hecker. "Gleichzeitig gibt es Flächen in der Gemeinde, die über eine normale Wohnbebauung nicht erschließbar sind, aber für eine alternative Wohnweise geeignet wären, wie Häuserlücken oder Bebauung in zweiter Reihe", zitierte er aus einem FDP-Antrag, der in einer kommenden Sitzung thematisiert wird.

Allerdings solle kein gesonderter Bereich für die "Tiny Houses" entstehen, begründete Hecker die Ablehnung der Fraktion. Wenn der Bereich für "Tiny Houses" in den Regionalplan mitaufgenommen werde, bestehe dann zumindest die Möglichkeit dazu, versuchte Bürgermeister Eger für den Verwaltungsvorschlag zu werben. Denn: "Eine Regionalplanänderung erfolgt nicht alle paar Tage, vielleicht alle paar Jahre." Das heiße aber nicht, dass die Entwicklung auch so kommen müsse.

Dennoch lehnten auch die anderen Parteien die Idee ab: "Der See ist für den Wassersport und die Wassertiere", sagte Wolfgang Werner (SPD). Solche Räume müssten für Grünzonen freigehalten werden. "Wenn ,Tiny Houses’, dann bitte woanders", resümierte er. Und auch die CDU war sich einig: "Wir wollen das nicht haben, schon gar nicht am See", machte Achim Schell deutlich. Zum momentanen Zeitpunkt werde man der Idee nicht zustimmen. Grünen-Rätin Marina Krenzke zufolge sei der See "schon genug zugebaut". Viel eher schlug sie vor, brach liegende Flächen – zum Beispiel Grundstücke, die der Opa für seine Enkelkinder aufhebt und deshalb nicht verkaufen will – für die nächsten Jahre an "Tiny House"-Besitzer zu verpachten.

"Dann wird die Fläche wenigstens sinnvoll genutzt", schloss sich Rouven Dittmann (Junge Liste) Krenzkes Vorschlag an. Ansonsten sehe er das Thema kritisch: Derzeit habe die Gemeinde viel wichtigere Projekte wie die Kramer-Mühle oder die Roter Ortsmitte in Planung, die zeitlich eher drängten.