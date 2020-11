St. Leon-Rot. (RNZ) Am Wochenende steht in St. Leon-Rot eine Sperrung der Roter Straße (Landesstraße L546) an der Autobahnbrücke an und eine großräumige Umleitung wird erforderlich. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, muss die Sperrung von Samstag, 21. November, bis voraussichtlich Mittwoch, 25. November, 3 Uhr morgens, erfolgen.

Ähnlich wie auf St. Leoner Seite, als die Fahrbahn der Autobahn A5 Richtung Karlsruhe saniert wurde, findet seit August die grundhafte Erneuerung der Richtungsfahrbahn Frankfurt statt. Auch in diesem Fall werden Arbeiten an den drei Autobahnbrücken notwendig: Sie wurden bereits jeweils zur Hälfte erneuert, jetzt werden die Brückenteile auf Roter Seite abgerissen und neu hergestellt. Die Sperrung der Roter Straße wird erforderlich, weil dort am 21. November die notwendigen Abbrucharbeiten starten.

Allerdings ist parallel bereits die Kronauer Straße zwischen St. Leon und Rot für den Verkehr gesperrt. Daher erfolgt zwischen St. Leon und Rot eine großräumige Umleitung. Sie führt von Rot in Richtung St. Leon nördlich über die L598 nach Walldorf, über die "Monsterkreuzung" sowie B291, L723 und L560 nach Reilingen und über die L546 dann nach St. Leon. Südlich führt die Umleitung über die Umgehung/L546 zur Bundesstraße B3, über Bad Schönborn und Kronau (L555) sowie über Waghäusel-Kirrlach (K4152) nach St. Leon. Der Verkehr von St. Leon nach Rot nutzt ebenfalls die erwähnten Umleitungsstrecken.