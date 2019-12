Die Sanierungsarbeiten auf der A 5 sind angelaufen, in St. Leon-Rot laufen die Vorbereitungen für den Abriss von drei Autobahnbrücken (unser Bild zeigt die über die Roter Straße). Fahrzeuge, die die Baustelle umfahren, haben zu einer Mehrbelastung insbesondere von St. Leon geführt. Foto: Lerche

St. Leon-Rot. (RNZ) Seit letzten Dienstag, 26. November, ist die Roter Straße (L 546 zwischen St. Leon und Rot) wegen der Arbeiten an der Autobahnbrücke halbseitig gesperrt. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe jetzt mitteilt, kann die Sperrung nicht wie geplant am 5. Dezember aufgehoben werden: Sie dauert der Meldung zufolge voraussichtlich eine Woche länger, bis Donnerstag, 12. Dezember. Die halbseitige Sperrung wird weiterhin mittels kamerakontrollierter Ampel gesteuert. Für den Abriss der St. Leon zugewandten Hälfte der Autobahnbrücke ist darüber hinaus wenig später eine Vollsperrung von voraussichtlich acht Werktagen geplant, Näheres wird das Regierungspräsidium in einer separaten Pressemitteilung bekannt geben.

Tageweise halbseitig gesperrt ist zurzeit auch die Kronauer Straße, zweite wichtige Verbindung zwischen St. Leon und Rot, im Bereich der Autobahnbrücke. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Freitag, 20. Dezember, so das Regierungspräsidium. Auch hier wird der Verkehr über Ampeln geregelt. Im Januar 2020, voraussichtlich Mitte oder Ende der zweiten Kalenderwoche, wird nochmals eine halbseitige Sperrung für etwa drei Werktage erfolgen, um Sicherungsarbeiten für den Abbruch der Brückenhälfte auf St. Leoner Seite vorzunehmen. Im Anschluss daran beginnt der eigentliche Brückenabbruch mit mehrtägiger Vollsperrung der Kronauer Straße, die voraussichtlich zwölf Werktage in Anspruch nehmen wird.

Hintergrund ist die grundlegende Sanierung der Autobahn A 5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Bruchsal seit 30. September. Sie dauert voraussichtlich bis Mitte 2021 an. Auf St. Leon-Roter Gemarkung müssen zur Ertüchtigung des Lärmschutzes in diesem Rahmen drei Autobahnbrücken erneuert werden.