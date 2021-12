Von Agnieszka Dorn

St. Leon-Rot. Mitten im Galopp stoppt der Hengst "Purolution", gerät ins Rutschen, berührt mit der Hinterhand den Boden, während er mit den Vorderbeinen weiter bis zum Stillstand bremst. "Das Manöver nennt sich Sliding Stop", erzählt Westernreiterin Susa Sauer aus St. Leon-Rot: Das sei eine der bekanntesten Elemente im sogenannten "Westernreiten". Mit ihrem achtjährigen Quarter-Horse-Hengst "Purolution" qualifizierte sich die 51-Jährige für die diesjährigen German Open, die Deutsche Meisterschaft der "Ersten Westernreiter Union", und brachte die Siegertrophäe für den Ersten Platz zurück nach St. Leon-Rot.

Westernreiterin Susa Sauer aus St. Leon-Rot.

Susa Sauer betreibt mit ihrem Mann Christian, ihrem Sohn und einem guten Freund namens Gerd Thome in St. Leon-Rot die "New Revolution Ranch". Neben der Vorbereitung auf Westernturniere werden hier auch Pferde gezüchtet, alle gehören zur Rasse "Quarter Horse". "Der Ursprung des Westernreitens stammt aus der Wild-West-Zeit in den USA", erzählt Susa Sauer.

Bekanntlich ritten Cowboys damals über schier endlose Prärien und trieben Rinder zusammen. Nicht selten saßen sie dabei 16 oder mehr Stunden im Sattel. Ein ausdauerndes Pferd mit bequemen Gängen, ob Schritt oder Galopp, war dafür erforderlich. Zudem sollten die Pferde wendig und schnell sein, um mit davonstürmenden Rindern mithalten zu können.

Die Anforderung an jedes Pferd war und ist dabei nach wie vor, ruhig und gewissenhaft zu bleiben, dennoch aber ein gewisses Temperament für den Fall des Falles in Reserve zu haben. Die Reithilfen sind so ausgelegt, dass der Reiter mit möglichst wenig Anstrengung alles vom Pferd verlangen kann. Geritten wird einhändig – schließlich brauchten auch die Cowboys die andere Hand für das Lasso.

"Die Elemente und Manöver bei Westernreitturnieren stammen eben aus der Cowboy-Zeit", erzählt Susa Sauer. Bei der Disziplin "Reining" – das englische Wort "rein" bedeutet "zügeln" – sind es mehrere Aufgaben, die Pferd und Reiterin oder Reiter erfüllen müssen.

Neben jenem erwähnten "Sliding Stop" ist ein weiteres Manöver das sogenannte "Spin", eine oder mehrere 360-Grad-Umdrehungen auf der Hinterhand. Oder das "Roll Back", eine 180-Grad-Drehung des Pferdes auf der Hinterhand. "Reining" wird ausschließlich im Galopp betrieben. Weitere Disziplinen sind unter anderem "Trail", also mit Geschick Hindernisse überwinden, "Cutting", also ein Rind von der Herde trennen, oder "Ranch Sorting", dabei werden Rinder in einer bestimmten Reihenfolge vorangetrieben.

Sie bereite sich das ganze Jahr über auf Turniere vor, erzählt die 51-Jährige – nach dem Turnier sei vor dem Turnier, fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu. Westernreiten erfordere Disziplin und Konzentration. Spaß mache es natürlich auch, das sei die Grundvoraussetzung.

20 Pferde sind derzeit auf der "New Revolution Ranch" beheimatet, dazu kommen noch zehn Privatpferde. Seit etwa zwölf Jahren betreibt Susa Sauer die Ranch, die ganze Leidenschaft fließt hier hinein. Vor dem Reiten werden die Pferde gestriegelt, gesattelt und gezäumt, dann geht es auf den Übungsplatz. Geritten wird natürlich mit Westernsattel und entsprechendem Zaumzeug jeden Tag. Pferde seien Bewegungstiere und sollten jeden Tag genügend Auslauf haben, so Sauer. Sie ist übrigens selbst Wertungsrichterin bei Westernturnieren und weiß daher sehr genau, auf was es bei den Übungen ankommt.

Neben Susa Sauer trat auch Alex Bühler von der "New Revolution Ranch" mit seinem Wallach "Smart Gotta Gun" bei den German Open an und wurde Dritter.