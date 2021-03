Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Konkrete Pläne konnte die Verwaltung noch nicht vorlegen, feststeht bisher nur grob der Bedarf. Doch drängt die Zeit, gilt es doch, sich Zuschüsse zu sichern: Daher befürwortete St. Leon-Rots Gemeinderat in der jüngsten Sitzung prinzipiell den Neubau einer zweigruppigen, erweiterbaren Kindertagesstätte in der Rosenstraße, an der Ecke zum Cranachring. Über die Gestaltung des Gebäudes und das Verfahren, wie man die Planungen angehen wird, will man gesondert im Ausschuss für Technik und Umwelt beraten. Noch gibt es keine Kostenschätzung.

Die Verwaltung legt dem Rat regelmäßig die aktuellen Kinderzahlen und den wahrscheinlichen Bedarf an Betreuungsplätzen vor. Erschwerend kommt hinzu, dass der Stichtag zur Einschulung vorverlegt wurde, von 30. September auf 30. Juni, was bedeutet, das manche Kinder jetzt ein Jahr länger im Kindergarten bleiben. Schon lange hatte man daher damit gerechnet, dass mindestens zwei weitere Kindergarten-Neubauten notwendig werden.

In Rot will man nun mit dem ersten beginnen, weil dort demnächst das Baugebiet "Oberfeld" erschlossen wird (54 geplante Wohneinheiten für mehr als 140 Menschen) und in den nächsten Jahren mit Zuzügen von Familien mit Kindern zu rechnen ist. Die Gemeinde hat dafür eine Freifläche vorgehalten im Dreieck von Feuerbachstraße, Cranachring und verlängerter Rosenstraße.

Die Entwicklung ist allerdings "sehr dynamisch", wie Hauptamtsleiterin Anette Reich erläuterte. War man erst noch von einem dreigruppigen Kindergarten ausgegangen, sollten jetzt zunächst zwei genügen. Allerdings soll das Gebäude erweiterbar sein, ähnlich zur Bauweise, die man im Fall des Kinderbetreuungsgebäudes an der Parkringschule wählte. Diese erlaubt Anbauten ausdrücklich.

Hat die Gemeinde bisher, so Reich, alle Kindergarten-Neubauten aus eigener Kraft gestemmt, gibt es jetzt ein Förderprogramm, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Die Frist wurde aber sehr kurzfristig angesetzt, bis 31. März, also in zwei Wochen, muss der Antrag gestellt werden. Mit Fördermitteln von bis zu 301.000 Euro ist zu rechnen: 264.000 Euro gibt es für die Bereitstellung von 40 neuen Betreuungsplätzen, eine Küche für die Mittagsverpflegung vor Ort wird mit 17.600 Euro bezuschusst und ein Inklusionsraum mit mindestens 25 Quadratmetern, in dem Kinder mit Behinderung eine eigene Betreuung erfahren, wird mit 19.800 Euro gefördert.

Auf eine Frage aus dem Rat hob Anette Reich hervor, dass keine explizite Inklusions-Kindertagesstätte mit festen Therapieangeboten und spezialisiertem Inventar im Haus geplant sei: Die Inklusion gehöre heute einfach zum Standard-Betreuungsangebot dazu und erhöhe den Platzbedarf. Die Modulbauweise, also Fertigbauweise in Holz, des geplanten Gebäudes erläuterte Ortsbaumeister Peter Dietz mit Verweis auf andere Einrichtungen der Gemeinde und auf Erfahrungen in anderen Kommunen näher. Dadurch seien Anbauten nicht nur einfacher, auch im Innern werde – etwa durch verschiebbare Wände – mehr Flexibilität geboten.

Im Dialog mit der Gemeindeprüfanstalt, die derzeit im Rathaus Bauausgaben unter die Lupe nimmt, und danach auch mit anderen Kommunen, hat man Dietz zufolge überlegt, die Planungs- und Bauleistungen im Rahmen einer Generalunternehmerausschreibung auszuloben: Damit würde man die Vorteile der modernen Bauweise, die zügig auf die dynamische Entwicklung der Kinderbetreuung reagieren kann, mit einem vorab festgelegten, sehr verlässlichen Kosten- und Zeitrahmen verbinden. Sowohl eine Art Wettbewerb als auch eine öffentliche Ausschreibung sind denkbar.

Zwar zeigte sich die Verwaltung zuversichtlich, die passende Vorgehensweise gefunden zu haben, der Gemeinderat äußerte aber den Wunsch nach mehr Informationen. Im Fall der erhofften Zuschüsse müsse man schnell handeln, war man sich einig, daher befürwortete man einhellig den Neubau mit dem von Anette Reich skizzierten Platzbedarf. Die Art der Realisierung ließ man aber bis auf Weiteres offen.