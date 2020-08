St. Leon-Rot. (seb) Braucht St. Leon-Rot eine Fahrrad-Verleihstation? Daran hatten einige Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung starke Zweifel. Hier auf dem Land habe doch ohnehin jeder ein eigenes Rad, hieß es. Einen Nutzen habe der Verleih, in diesem Fall durch den Verkehrsverbund Rhein-Neckar ("VRN Nextbike"), allenfalls für Berufspendler und Touristen, vielleicht noch einige wenige, die zum Bahnhof möchten, und dann stünden die Räder den ganzen Tag dort, das biete für die Mehrzahl der Bürger keinerlei Mehrwert. Eher vorstellbar schien ein Radverleih durch örtliche Händler.

Klimaschutzmanager Sascha Rachow hatte für diese Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs-Angebots geworben. Zu Radeln statt Auto zu fahren, biete viele Vorteile, nicht nur fürs Klima. Verschiedene Abstellplätze für die Räder seien denkbar, so Rachow: in den Ortsmitten, an Bahnhof, Rathaus und St. Leoner See beispielsweise.

Die Vereinbarung wäre für zunächst fünf Jahre angelegt, 35.000 kostet das Angebot pro Jahr, im ersten Jahr 25.000. Angesichts dessen zögerte die Ratsmehrheit erst recht, die Haushaltslage sei nicht nur wegen der Coronakrise angespannt. "Mir blutet ein Stück weit das Herz", meinte auch Bürgermeister Dr. Alexander Eger, "aber wir müssen das kritisch betrachten." Die Grünen-Fraktion wiederum plädierte vehement für den Radverleih, das sei "gut angelegtes Geld". Auch die SPD zeigte sich offen für diesen "sinnvollen Weg zur Mobilitätswende".

Bei nur fünf Ja-Stimmen wurde der Antrag, den Radverleih jetzt zu starten, abgelehnt. Mitte 2021 will der Gemeinderat sich erneut mit dem Thema befassen, das wurde bei 13 Ja-Stimmen, sieben Mal Nein und zwei Enthaltungen beschlossen.