Zu Besuch auf dem umgestalteten Friedhof in Rot: (v.li.) Elke Ott, Wolfram Back, Peter Dietz, Alexander Eger und Ralf Freiseis. Foto: Lerche

Der umgestaltete Friedhof in St. Leon. Foto: Vetter

St. Leon-Rot. (seb) Die Erwartungen an Friedhöfe haben sich stark gewandelt: Die Menschen wollen auch weiterhin in Stille trauern, sich aber auch mit ihrem Verlust auseinandersetzen – mit anderen Menschen. So sind es heute sowohl Orte der stillen Einkehr und Besinnung als auch des Austauschs und der Begegnung.

Darauf hat die Gemeinde St. Leon-Rot reagiert und in den vergangenen zehn Jahren einem "Masterplan" folgend ihre Friedhöfe umgestaltet und aufgewertet. Die vierte und letzte Phase nähert sich ihrem Abschluss. Neben einem großzügigen, parkähnlichen Erscheinungsbild, das idyllisch und dabei würdevoll wirkt, hat man mit Grabstätten und Stelen für Urnen sowie gärtnerbetreuten Grabfeldern auf die veränderten Wünsche der Menschen reagiert. In Rot ist zudem eine Begegnungsstätte für die Trauerarbeit entstanden.

Bei der Vor-Ort-Besichtigung gaben die stellvertretende Hauptamtsleiterin Elke Ott, Petra Geider als Vertreterin der örtlichen Bestatter, Ortsbaumeister Peter Dietz, Bauhofleiter Wolfram Back und der zuständige Landschaftsarchitekt Ralf Freiseis (Büro Zieger-Machauer) Bürgermeister Dr. Alexander Eger recht, als er feststellte, dies seien mit die schönsten "wenn nicht die schönsten Friedhöfe der Region".

"Mit allen abgestimmt" habe man das Konzept, betonte Ralf Freiseis, die Öffentlichkeit beteiligt und Anregungen aufgenommen, "das ist immer der richtige Weg". Mitte 2010 begannen die Planungen für die Gesamtprojektfläche von 43.000 Quadratmetern – jeder der Friedhöfe misst zirka zwei Hektar. Dabei gab man sich nicht damit zufrieden, in die Jahre gekommene Wege, Ausstattungselemente oder Bepflanzungen zu erneuern. Eine Chance, die man Freiseis zufolge nutzte: Nachdem die Feuerbestattung immer größere Akzeptanz erfährt, sinkt der Platzbedarf, sodass man die Friedhöfe mit mehr Grünflächen gestalten konnte.

Sicherheit und Übersichtlichkeit spielten zudem eine große Rolle: Die Zugänge zu den Friedhöfen wurden verbessert, in St. Leon sogar ein neuer geschaffen, wichtig mit Blick auf die Verkehrssicherheit. Stolperfallen gehören auch der Vergangenheit an: Die Parkplätze wurden befestigt, die Wege – komplett neu angelegt oder verlagert – gepflastert.

Sie verlaufen teils geschwungen, die Hauptwege aber sind klar und harmonisch angelegt. Auf die Ordnung hat Elke Ott seit Jahren ein strenges Auge. Mit Blick auf die Eingänge und Plätze, etwa vor den Aussegnungshallen oder für die Bereiche, die Trauerzüge in die jeweiligen Friedhofsteile leiten, sind sie an "klaren Bezugsachsen" ausgerichtet, so Dietz.

Die Wegkreuze wurden in die neue Gestaltung integriert, teilweise mehrere Meter in "schönere Kulissen" versetzt, so Freiseis. Sie dienen als Gestaltungsakzente, aber ebenso wie die unmissverständliche Wegeführung auch der Orientierung – "damit die Leute sich wohlfühlen", so Dietz.

Pfarrergräber und Ehrenmale haben zudem "blühende Rahmen" erhalten, so Freiseis, die Denkmale seien nun "besser erlebbar". Fest dazu gehören auf beiden Friedhöfen große Bäume wie Eiche, Douglasie, Linde oder Schwarzkiefer, neu hinzu sind beispielsweise Hainbuchen gekommen. Kleine Hecken, die den Blick nicht verstellen, geben besonderen Bereiche, etwa den Kleinkindgräbern, einen Rahmen: "Die Leute sollen eine gewisse Intimität spüren", so Peter Dietz, "aber einen weiten Blick auf alles haben".

"Alles, was den Friedhof nicht verschönert" (so Petra Geider), hat trotzdem eine Aufwertung erfahren. Die Wirtschaftshöfe, wo Bestatter parken können, wo Splitt und Sand gelagert werden sowie Abfalltonnen und ähnliches stehen, sind kaum sichtbar dank Abgrenzungen, aber effizienter erreichbar. Ebenfalls nicht sichtbar: Die Wasserleitungen der gesamten Friedhof-Areale wurden komplett ausgetauscht.

Die Besichtigung wurde auch für Besprechungen genutzt, um hie und da noch zu optimieren. So fehlen durch coronabedingte Lieferengpässe in Rot noch Bänke. Einige Pflanzarbeiten können erst im Herbst dieses Jahres abgeschlossen werden. Der Bereich der Sozialgräber in Rot, wo finanziell schwache Menschen ohne Angehörigen beerdigt werden, wird zudem noch umgestaltet.

Bürgermeister Eger machte auch auf den erhöhten Pflegebedarf aufmerksam, insbesondere die Bewässerung, da durch den Klimawandel die ausgedehnten Trockenphasen zunehmen, und das wasserdurchlässige Pflaster, das "ohne Chemie" und daher mit höherem Aufwand saubergehalten werde. Insgesamt war man sich aber einig, dass die Umsetzung des "Masterplans" gelungen ist und ausreichend Platz, die Friedhöfe weiterzuentwickeln.