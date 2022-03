Von Aylin Yildiz

St. Leon-Rot. Etwas mehr als ein Dutzend Menschen jeden Alters versammeln sich morgens in gelben und orangenen Warnwesten auf dem Parkplatz neben den Tennisplätzen am Roter Ortsausgang. Sie sind von der Straße aus gut zu sehen, das ist wichtig. Für heute haben die Ortsgruppe des Bundesverbands für Waldbaden, der Forstbezirk Hardtwald und das Kreisforstamt zur Müllsammelaktion aufgerufen.

Die Hauptinitiatorinnen Kerstin Rose ("Waldbaden") und Försterin Anna Haas sind schon früher vor Ort und verteilen Warnwesten sowie Greifzangen und Müllpicker an die Freiwilligen. Geplant ist, bis zum Gewerbegebiet zu laufen und vor allem an den Straßenrändern gemeinsam den Abfall aus der Natur aufzusammeln.

Bevor es losgeht, werden Erfahrungen ausgetauscht: Fast jedem ist das Müllproblem in den Wäldern bereits aufgefallen. Auch Rose erzählt, ihr sei bei der Suche nach geeigneten Gebieten für die Aktion klar geworden, dass man überall ansetzen könnte. Besonders neben Autobahnen, wo fahrlässige Autofahrer alles Mögliche aus dem Fenster schmeißen, ist alles von Verpackungen und McDonalds-Tüten bis hin zu benutzten Corona-Masken zu finden. Zusätzlich, erzählt Försterin Haas, gebe es in den Forstrevieren sogar ein Problem mit großen, illegalen Müllabladestellen im Wald. "Autoreifen, Gartentische, Kühlschränke", zählen die Anwesenden auf und schütteln den Kopf. Haas stellt klar, dass man als Förster nahezu immer etwas finde, was man mitnehmen müsse. "Seit mir die Idee für die heutige Aktion kam, sehe ich zum Beispiel beim Autofahren nur noch Müll", beschreibt Rose die Wichtigkeit, die dieses Thema für sie hat.

Die Aktiven der Müllsammelaktion im St. Leon-Roter Wald. Foto: Theo Vetter

Ziel sei jetzt natürlich die Säuberung des Walds. Ebenso wollen die Teilnehmenden und Initiatorinnen aber das Bewusstsein für den Wert einer müllfreien Landschaft schärfen. "Wir hoffen natürlich, dass uns Vorbeifahrende sehen und sich für das nächste Mal überlegen, ob sie wirklich einfach ihren Abfall aus dem Fenster werfen sollten. Wir wollen zum Nachdenken anregen", führt Haas aus.

Der Fokus liegt auf dem Bewusstsein für den Wert des Walds. Er ist bedeutsam für den Wasserschutz und die Wasserreinigung, Lebensraum für Tiere und eine wichtige Säule im Klimaschutz. In Japan ist der Wald sogar Teil des Gesundheitssystems. Rose beschreibt das sogenannte Waldbaden (auf Japanisch "Shinrin-yoku") als ein Eintauchen in den Wald mit allen Sinnen. "Seine Luft und seine Atmosphäre reduzieren Stress und stärken das Immunsystem", der Wald sei eine Gesundheitsressource, erläutert Rose.

Verbände wie der Bundesverband für Waldbaden möchten die Menschen den Wald schätzen lehren. Man müsse über das Thema informieren, um "unsere Natur zu schützen" und die Verantwortung gegenüber folgenden Generationen wahrzunehmen, so Kerstin Rose. Aktionen wie diese sollten sich möglichst häufen, um den Naturschutz voranzutreiben. Es gehe darum, dass die Menschen die Natur und den Wald erleben und lieben, denn: "Was ich liebe, das schütze ich", stellt sie fest.

Derweil sammeln die Freiwilligen bereits unermüdlich Müll in der Umgebung. "Wir alle teilen die Überzeugung, dass das, was wir gemeinsam tun, etwas bewirkt", meint Haas. Rose ergänzt, dass es eben dieser gemeinsame Spaß sei, der sie inspiriere, sich weiter ehrenamtlich zu engagieren und Aktionen wie diese ins Rollen zu bringen.

Hauptinitiatorin Rose ist begeistert, dass sie mit ihrem Vorschlag sowohl in der Gemeinde St. Leon-Rot, die Werkzeuge zur Verfügung stellte, als auch in den Forstverbänden offene Türen einrannte. Sie, ebenso wie Haas, seien glücklich über die Resonanz der Aktion. Wichtig sei, dass sich jeder Verein und jede Person angesprochen fühlten: Sie sollten einfach anfangen. Naturschutz sei in den letzten Jahren stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt, so seien sie von allen Seiten unterstützt worden, heben die beiden Waldliebhaberinnen hervor. Beide sind sehr gespannt auf die Ausbeute ihrer Sammelaktion und setzen darauf, andere dazu zu inspirieren, es ihnen gleichzutun.