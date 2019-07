Viele griffen gestern für "Deutschlands erste Inklusions-Wohngemeinschaft mit Petö-Förderansatz" in St. Leon-Rot zum Spaten, unter anderem Bürgermeister Dr. Alexander Eger, die Fortschritt-Vorsitzende Susanne Huber und Dietmar Hopp (stehend, 3., 4. und 5. v.li.) sowie mit (vorne v.li.) Maris Metz, Alisa Falkenstein, Timo Stampfer und Marco Huber einige der künftigen Bewohner. Foto: Galyna Hecker-Petrova

St. Leon-Rot. (rö) "Das ist für uns ein Meilenstein", sagte Suanne Huber, Vorsitzende des Vereins "Fortschritt integrativ leben". "Darauf haben wir drei lange Jahre hingearbeitet", ergänzte Maris Metz aus dem Projektteam des Vereins.

Der junge Mann sitzt im Rollstuhl, ist seit seinem sechsten Lebensjahr Mitglied bei "Fortschritt St. Leon-Rot" und genießt hier die sogenannte "Petö-Förderung". Jetzt freut er sich auf den nächsten Schritt: "Für Menschen mit Behinderung ist es schwer, von zu Hause auszuziehen, das wird für mich persönlich sehr spannend."

Denn Maris Metz wird einer von acht Bewohnern in "Deutschlands erster Inklusions-Wohngemeinschaft mit Petö-Förderansatz" sein. Damit könne er "ein Stück unabhängiger" werden. "Das ist mein Start ins eigene Leben", sagte er.

Beim offiziellen Startschuss am Mittwoch auf dem 1700 Quadratmeter großen Grundstück in St. Leon-Rot griff auch Dietmar Hopp zum Spaten. Er lobte "Herzblut und Engagement", für seine Stiftung sprach die stellvertretende Vorsitzende Meike Leupold von einem "ganz besonderen Projekt". Der Verein bleibe seinem Motto ("auf eigenen Beinen stehen") treu, er sei "Mutmacher für mehr und bessere Inklusion".

Deshalb unterstützt die Hopp-Stiftung das zwei Millionen teure Projekt mit einer Spende von 1,25 Millionen Euro. "Wir haben die ganze Entwicklung von ’Fortschritt’ seit 2001 begleitet", lobte Meike Leupold den "höchst engagierten Verein".

"Fortschritt" hat sich in seinem Petö-Förderzentrum, im Obergeschoss des Gebäudes von "Anpfiff ins Leben" in St. Leon-Rot, die Förderung von aktuell über 100 Kindern und Jugendlichen mit zerebralen Bewegungsstörungen auf die Fahnen geschrieben. Der zweite Verein, "Fortschritt integrativ leben", ergänzt die vorbildliche Arbeit, indem er sich auf die Petö-Förderung junger Erwachsener konzentriert.

Dazu soll ab August oder September 2020, wenn der Neubau fertiggestellt ist, dann auch das Angebot einer Wohngemeinschaft für voraussichtlich vier behinderte und vier nicht behinderte Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahre gehören.

Und damit muss noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein: "Wir planen, dass diese jungen Erwachsenen irgendwann Familien gründen und dann ausziehen", sagte Andrea Normantas, eine der beide Petö-Konduktorinnen von "Fortschritt". Die "Perlen unseres Vereins" nannte Susanne Huber sie und ihre Kollegin Agnes Kovacs.

Dem "sozialen Charakter" des Wohnprojekts haben auch die Gemeinde St. Leon-Rot und der Gemeinderat Rechnung getragen, wie Bürgermeister Dr. Alexander Eger beim Spatenstich sagte. Obwohl das Bauland knapp sei, erhielt "Fortschritt" das Grundstück zum reduzierten Kaufpreis. "Wir wissen, dass Sie sehr gute Arbeit leisten", zeigte sich Eger davon überzeugt, "dass der Verein auch dieses Projekt stemmen" könne und wieder "einen langen Atem" beweise. Für die Gemeinde sah er einen "von vielen Bausteinen, die zusammenfinden" und die für die Betreuung von Menschen aller Altersgruppen benötigt würden.

Das zweistöckige Wohnhaus wird rund 850 Quadratmeter Fläche aufweisen, acht Zimmer für die Bewohner haben, ein Betreuer- und ein Gästezimmer, Büro und Küche mit großem Wohnraum. Ein weiteres Zimmer ist als eine Art "Trainingsplatz" für Menschen mit Behinderung im Alter zwischen 14 und 18 Jahren vorgesehen.

Sie können als "Bewohner auf Zeit" das WG-Leben für drei bis sechs Monate kennenlernen. Dieses Angebot wird vom hessischen Verein "Menschen für Kinder" mit einer Fördersumme von 35.000 Euro (für fünf Jahre) unterstützt. "Wir sehen, was ihr hier Tolles bewegt", erklärte dessen Vorsitzender Dieter Greilich.

"Wir machen den Kreis rund", sagte Susanne Huber über den logischen nächsten Schritt in der Vereinsarbeit. Die jungen Menschen seien erwachsen geworden, man habe sie lange an die Selbstständigkeit herangeführt und lasse sie nun ihr Leben in die eigene Hand nehmen. "Wir geben die Kinder mit Herzblut ab", sagte sie aus Elternsicht, "das wird eine Herausforderung".

"Wir kennen uns schon lange", sagte Maris Metz der RNZ über sich und die drei ebenfalls im Rollstuhl sitzenden Mitbewohner, die schon feststehen, während alle anderen zu einem späteren Zeitpunkt ausgewählt werden. "Ich bin zuversichtlich. Das wird funktionieren."