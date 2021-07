St. Leon-Rot. (stoy) Ein Blaulichtfahrzeug ohne Rettungsrucksack, Digitalfunk, Navigationsgerät oder Rückfahrkamera. Die Ortsgruppe der DLRG St. Leon hat vom Land Baden Württemberg letzte Woche ein Einsatzfahrzeug erhalten. Einiges an Ausrüstung fehlt (noch) – "aber sonst ist es super", wie Achim Schell, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe, lachend sagte.

Staatssekretär Wilfried Klenk übergab das Fahrzeug in feierlicher Runde, gleichzeitig wurde ein Rettungsboot sowie die neue Rettungswache offiziell eingeweiht. Bisher war das coronabedingt nicht möglich. Das Boot ist Schell zufolge bereits seit eineinhalb Jahren im Einsatz, die rund 900.000 Euro teure Wache wurde bereits Ende Juni in einem inoffiziellen Rahmen eingeweiht (die RNZ berichtete).

Neben dem Staatssekretär waren auch Vertreter des DLRG-Landesverbandes, Doreen Kuss im Namen des Landrates, einige Gemeinderäte und Bürgermeister Alexander Eger sowie Pfarrerin Katharina Wendler und Bruder Clemens Maria anwesend, die die Gerätschaften und das Gebäude segneten.

"Momentan ist die Flutkatastrophe in aller Munde und aktuell hatten wir auch schon einen Voralarm der aber wieder aufgehoben wurde", meinte der DLRG-Vorsitzende bei der Übergabe des neuen Wagens, einem Mercedes Sprinter. "Hier darf man gerne mal die Ausstattungen im Katastrophenschutz überprüfen", so Schell, "und die fehlenden Teile als notwendige Ausrüstung in die Sicherheit der Einsatzkräfte investieren". Der Digitalfunk solle noch zügig kommen, bisher ist er aber nicht da, wie Schell auf RNZ-Nachfrage bestätigte.

Aber auch abgesehen davon ist das Fahrzeug noch nicht einsatzbereit. Anfang August muss es laut dem Vorsitzenden noch in die Werkstatt, um die angezeigten Fehlermeldungen zu kontrollieren. Zudem müsse man erst noch die Kraftfahrerinnen und -fahrer schulen, die Ausrüstung verbauen und üben. Der Wagen bietet Platz für eine Tauchergruppe mit sechs Personen: Die DLRG St. Leon stellt die Tauchgruppe in einem Wasserrettungszug des Landes.

"Sie brauchen sich als Hilfsorganisation nicht dafür bedanken", meinte Staatssekretär Klenk. Das sei das Mindeste, das man von staatlicher Seite aus tun könne.

Das Rettungsboot, das coronabedingt erst jetzt offiziell eingeweiht werden konnte, wurde zwar nicht vom Land gestellt. Dafür aber mit mehr als 10.000 Euro gefördert.

Die Gemeinde beteiligte sich mit 14.500 Euro und auch die Nussbaum-Stiftung spendete einen Betrag. Die Anschaffungskosten für das Boot beliefen sich mit Ausrüstung auf insgesamt 44.000 Euro. Ausgestattet ist es mit einem Sonar und der üblichen Ausrüstung für ein Motorrettungsboot der DLRG. "Dies war nur durch Zuwendungen möglich", so DLRG-Vorsitzender Schell. "Ein bisschen enttäuscht war ich schon", sagte Bürgermeister Eger während der Veranstaltung. "Mir wurde damals versprochen, dass die Einweihung mit mir auf dem Rhein stattfindet. Das Motto: Verunglückter Wakeboarder", so Eger. "Keine Sorge, das machen wir noch", entgegnete Schell. Nicht nur dort, auch auf Seen könne das Boot eingesetzt werden, erklärte der Vorsitzende weiter. Außerdem sei das Rettungsboot bestens für den Einsatz von Taucherinnen und Tauchern geeignet.