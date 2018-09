"Wichtiger Schritt ins e-mobile Zeitalter": Gemeinsam mit Rathaus-Mitarbeitern nahm Bürgermeister Alexander Eger (3.v.li.) die Ladesäule am Rathaus in Betrieb. Foto: Lawinger-Erhard

St. Leon-Rot. (RNZ) Nachdem die Gemeinde St. Leon-Rot bereits seit Jahren ausschließlich "Ökostrom" bezieht und für ihre Mitarbeiter schon Elektromobile angeschafft hat, ging sie nun den nächsten Schritt: Die E-Ladesäule, die seit einigen Tagen am Parkplatz beim Rathaus steht, wurde offiziell der Öffentlichkeit übergeben.

"Elektromobilität ist ein grundlegender Baustein für ein nachhaltiges Verkehrskonzept", sagte Bürgermeister Dr. Alexander Eger. "Für uns als Kommune ist das ein ganz wichtiges Infrastrukturthema, das schon in naher Zukunft über die Attraktivität der Gemeinde insbesondere als Wohnort mitbestimmt." Die Inbetriebnahme der Ladesäule sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg ins "e-mobile Zeitalter". Neben der Ladesäule am Rathaus stehen den Autofahrern am Hallenbad und zukünftig auch im Roter Gewerbegebiet (nahe dem Golfplatz) an den deutlich gekennzeichneten Parkplätzen je zwei Ladepunkte und an der Erholungsanlage St. Leoner See vier Ladepunkte vom "Typ 2" mit bis zu 22 Kilowatt Leistung zur Verfügung.

Für die insgesamt zehn Ladepunkte hat die Gemeinde 95.000 Euro investiert. Gefördert wurde die Ladeinfrastruktur in St. Leon-Rot vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit 27.758 Euro. Die Ladesäule wurde in Zusammenarbeit mit der EnBW installiert. Bezahlen kann man laut Kommunalberater Ralf Strohecker mit allen gängigen Ladekarten, per Handy oder über mobil erreichbare Internetseiten. Die EnBW ist auch weiterhin für den Betrieb der Ladesäulen zuständig.