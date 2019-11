St. Leon. (jubu) Zwei Verletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge: Das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße K3536 bei St. Leon-Rot ereignet hatte. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war eine Autofahrerin zwischen Kirrlach und St. Leon-Rot unterwegs und wollte kurz nach einem Parkplatz links in einen Waldweg einbiegen. Ein hinter ihr fahrender Pritschenwagen bremste ab und geriet dabei nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Chevrolet zusammenstieß. Der Wagen wurde in die Böschung geschleudert und kam an einem Verkehrszeichen zum Stehen.

Sowohl der Fahrer des Pritschenwagens, als auch die Fahrerin des Chevrolet wurden verletzt und mussten nach notärztlicher Versorgung vor Ort in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Die Insassen des abbiegenden Wagens blieben unverletzt.

Während Unfallaufnahme und anschließender Bergungsarbeiten war die K3536 rund 90 Minuten voll gesperrt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die Beamten zunächst keine Auskunft geben.

Update: Donnerstag, 28. November, 18.15 Uhr