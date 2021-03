Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Schnellschuss" oder sinnvolle Anpassung? Eine kontroverse Diskussion entspann sich im St. Leon-Roter Gemeinderat um die Frage, ob ein weiterer Anbau an der Parkringschule geboten ist. Die Verwaltung hatte vehement für eine Erweiterung der Büros der Schulsozialarbeit plädiert, der Platz reiche einfach nicht, hieß es. Die Ratsmehrheit klang anfangs komplett abgeneigt, einen Anbau zu befürworten, zeigte sich gegen Ende der Diskussion aber versöhnlicher: Man benötige mehr Informationen und werde später entscheiden.

Unumstritten war die Bedeutung der Schulsozialarbeit. Die Kritik entzündete sich an den Kosten von grob geschätzt 100.000 Euro, die überplanmäßig zu bewilligen wären, und der bereits hohen Dichte der Bebauung an der Parkringschule.

Man hat am Schulkomplex bereits viel um- und angebaut, erst im letzten Jahr wurde der dreistöckige Anbau mit insgesamt 1500 Quadratmetern Nutzfläche in Betrieb genommen und jetzt, in derselben Sitzung, wurde eine dreigeschossige Erweiterung des Kinderbetreuungsgebäudes direkt neben der Schule beschlossen (die RNZ berichtet gesondert).

Von daher erhielt die Verwaltung von der Mehrheit den Auftrag, in dem gesamten Gebäudekomplex nach alternativen Räumen für die Schulsozialarbeit zu suchen – ein gerade leeres Klassenzimmer oder die Bücherei wurden vorgeschlagen.

Die Büros des Schulsozialarbeit-Teams wurden 2017 bewusst im Mensagebäude neben dem Haupteingang der Schule platziert: Leicht auffindbar und einladend sollten sie sein. Gemeinsam mit dem früheren Träger und die Kosten im Blick wurde ihre Größe auf knapp neun Quadratmeter festgelegt: Büros eben. "Das ist zu eng", legten Anne Back vom Kinder- und Jugendbüro und Hauptamtsleiterin Anette Reich jetzt dar.

Platz reiche für gute Arbeit nicht aus

Der Bedarf ist größer als bei den ursprünglichen Planungen erwartet, so Reich, regelmäßig müssen auch Beratungen von zwei oder mehr Kindern zusammen stattfinden – und wie bisher aufs Schülercafé auszuweichen, kommt eigentlich nicht mehr in Frage. Es ist ein Ort der Freizeit und der Entspannung, aus pädagogischen Gründen soll dieser laut Anne Back nicht mit Sorgen und Nöten verknüpft werden. Das Café ist zudem komplett verglast, allenfalls mit geschlossenen Jalousien kann ein Gespräch stattfinden – alles andere als ideal.

Durch die Coronapandemie und den Abstands- und Hygienebestimmungen verschärfte sich die Situation, so Anne Back, aber schon vor der Krise reichte der Platz nicht für wirklich gute Arbeit aus. Man brauche Privatsphäre, sichere, geschützte Räume. Praktisch und relativ zügig zu verwirklichen wäre laut Ortsbaumeister Peter Dietz eine Holzkonstruktion als Anbau im Gebäudewinkel zwischen Parkringschule und Mensa.

Auch wenn, wie Kämmerer Ludwig Kudis versicherte, die Mittel prinzipiell vorhanden wären, nämlich aus Haushaltsresten der Vorjahre, zögerte die Ratsmehrheit. Jochen Germer (CDU) meinte, das sei "die Kür" und man sollte sich angesichts der angespannten Haushaltslage auf die Pflichtaufgaben konzentrieren. Rouven Dittmann (Junge Liste) pflichtete dem bei. Für den Gebäudekomplex Parkringschule wünschte er sich eine langfristige, verlässliche Raumplanung.

Siegfried Köck (Freie Wähler) kritisierte, dass man so kurz nach der Haushaltsverabschiedung schon wieder neue Mittel freigeben solle. Er forderte ebenfalls ein Gesamtkonzept zur Raum-Frage. Köck wollte sichergestellt wissen, dass alle Alternativen für die Schulsozialarbeit geprüft werden.

Das meinte auch Michael Herling (FDP), der sich mehr Flexibilität von den Akteuren wünschte. Den vorgeschlagenen Anbau betrachtete er als "Schnellschuss", es müsse nicht immer gleich gebaut werden: Er verlangte eine besser durchdachte Lösung.

"Wir haben Alternativen geprüft", betonte Bürgermeister Alexander Eger, "sonst hätten wir diesen Vorschlag nicht gemacht. Wir stellen nicht gedankenlos irgendwelche Vorschläge in den Raum." Ausweichräume bedeuteten einen großen Aufwand, meinte auch Anette Reich: Die Schulsozialarbeit beraume Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen oft spontan und kurzfristig an, ein fester Ort – statt ständigem Umziehen – wäre da wertvoll. Anne Back unterstrich: "Alternativen suchen wir schon immer", wegen der gestiegenen Schülerzahlen und der hohen Nachfrage reiche der Platz schon lange nicht mehr.

"Verblüfft" zeigte sich Norbert Knopf (Grüne) und kritisierte seine Kollegen dafür, die Wünsche der Schulsozialarbeit nach besseren Bedingungen nicht nachvollziehen zu können. "Wieso knausern?" Jetzt während der Corona-Krise hätten die Jugendlichen großen Bedarf an Beratung, da müsse man reagieren statt "diese Verzögerungstaktik" einzuschlagen.

Wolfgang Werner (SPD) meinte, mit den Anbauten müsse es allmählich ein Ende haben, die Ratsmehrheit sei dagegen, das müsse die Verwaltung anerkennen. Soweit wollte die Mehrheit aber nicht gehen: Als Bürgermeister Eger sich bereit zeigte, die Informationen aufarbeiten zu lassen und mögliche Alternativen zu betrachten, war man bei drei Enthaltungen, einer Nein- und 17 Ja-Stimmen bereit, die Frage ein andermal wieder offen zu diskutieren.