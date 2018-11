St. Leon-Rot. (seb) "Stolz und glücklich" zeigt sich der St. Leon-Roter Verein "FortSchritt Integrativ leben": Am gestrigen Montag stellte das Team um die Vorsitzende Susanne Huber sein "bundesweit einmaliges Modellprojekt" vor, eine Wohngemeinschaft mit Petö-Förderansatz für Menschen mit und ohne Behinderung.

"FortSchritt Integrativ leben" ist aus dem Verein "FortSchritt" hervorgegangen, der seit nunmehr 17 Jahren Kinder und Jugendliche mit Bewegungsstörungen nach der vom ungarischen Arzt András Petö entwickelten konduktiven Förderung unterstützt. 17 Jahre, das bedeutet: "Die erste Generation wächst heraus", so Susanne Huber, gemäß dem Vereinsmotto "auf eigenen Füßen stehen" habe man sie auf ein möglichst eigenständiges Leben vorbereitet, "aber was kommt dann?"

Es fehle an guten Wohnmöglichkeiten, "es gibt kaum Alternativen zum Heim", erklärte Huber. Und hier setze der neue Verein an, unabhängig und ebenfalls gemeinnützig. "Wir schließen den Kreis", so die Vorsitzende: Man kümmere sich vorrangig um die Belange von jungen Erwachsenen ab 18 Jahren, biete eine altersgerechte Petö-Förderung, Unterstützung bei Berufsorientierung und -qualifizierung etwa durch die Vermittlung von Praktika und Ferienjobs - und künftig auch eine passende Wohnsituation.

Acht junge Leute mit und ohne Behinderung werden hier wohnen, "miteinander und voneinander lernen", erklärte Susanne Huber. Auf einem von der Gemeinde erworbenen 1700-Quadratmeter-Grundstück entsteht für rund zwei Millionen Euro ein zweistöckiges Gebäude mit rund 850 Quadratmetern Fläche. Es wird acht Zimmer haben, ein Betreuer- und ein Gästezimmer, Büro, Küche mit großem Wohnraum und eine kleinere Teeküche. Aufzug, moderne Schließanlage und weitere Maßnahmen machen das gesamte Gebäude behindertengerecht. Das Projekt ist weitgehend spendenfinanziert.

Die Petö-Förderung setzt laut Susanne Huber im täglichen Leben an, beim Zubereiten der Mahlzeiten oder der Körperhygiene. Zudem gibt es einen eigenen Förderraum mit 40 Quadratmetern, ausgestattet mit Fitnessgeräten wie Laufband, Beinpresse und Sprossenwand, in dem eine Konduktorin des Vereins mit den jungen Erwachsenen trainiert.

Die Lage des Neubaus ist selbst auch ein Signal: im Cranachring, die Einkaufsmärkte oder auch das Rathaus direkt vor der Tür, mit optimaler Verkehrsanbindung, "mitten im Herzen von St. Leon-Rot", so Huber. Das Konzept wurde in den letzten zwei Jahren erarbeitet, die Baugenehmigung wird quasi als Geschenk noch vor Weihnachten erwartet. Nach dem Baubeginn im Frühjahr 2019 soll das Gebäude in einem Jahr errichtet sein.

"Von Beginn an begeistert" von "FortSchritt" und nun auch dem Tochterverein zeigte sich Carina Schneider für die Dietmar-Hopp-Stiftung. Sie hatte einen symbolischen Scheck mitgebracht: Die Stiftung unterstützt die inklusive Wohngemeinschaft mit 1,25 Millionen Euro. "Das ist eine tolle Idee", so Schneider. Man begleite "FortSchritt" gerne, weil die Petö-Förderung - die leider nicht von den Krankenkassen übernommen werde - "so gewinnbringend für die Kinder und Jugendlichen ist".

Im Namen der Gemeinde dankte Bürgermeister Dr. Alexander Eger den Vereinsteams, die "Verantwortung übernehmen und sich mit ganzem Herzen engagieren". Auch der Gemeinderat, der das Projekt einstimmig unterstützt habe, wisse: "Was Sie anpacken, liefert sehr gute Ergebnisse." Grundstücke in so einer guten Lage seien eine knappe Ressource, so Eger, schön, dass man dieses nun "für den richtigen Zweck" verwenden könne. Er hob die Bedeutung von Inklusion hervor, "es sollte selbstverständlich sein, dass Menschen mit Behinderung mit uns, mitten unter uns, zusammenleben".

Vor allen Dingen, waren sich alle einig, soll das Projekt eine große Strahlkraft entwickeln "und überall junge Menschen mit Handicap motivieren, flügge zu werden und in ein eigenständiges Leben zu starten".