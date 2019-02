St. Leon-Rot. (rnz) Einen Meilenstein des "SLR Campus" weihte der Präsident und Mäzen des Golf Clubs St. Leon-Rot, Dietmar Hopp, mit Vertretern der Gemeinde, der Politik, des DGV, BWGV und des LSV Baden-Württemberg ein. Das Athletic Center des Golf Clubs setzt nach Mitteilung des Vereins Maßstäbe und ist eine konsequente Weiterentwicklung des "SLR Campus", der zum Ziel hat, für den Leistungssport notwendige Rahmenbedingungen an einem Ort zu bündeln.

Das über 500 Quadratmeter große, in Deutschland einmalige und hochmoderne Gebäude bietet mit 23 Cardiogeräten, neun Kraftmaschinen, sechs Langhantelracks, 80 Kurzhanteln, zwölf Spinning Bikes, einer 40-Meter-Sprintbahn, funktionellem Trainingsmaterial und vielem mehr Leistungssportlern - ob Amateur oder Profi - perfekte Trainingsbedingungen. Laut Daniel Strigel, Geschäftsführer des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar, "hat das Athletic Center das Niveau eines Olympiastützpunktes und kann sich auch international mit den besten Athletic Centern im Leistungssport messen".

Wie bei der Eröffnung bekannt gegeben wurde, wird der Club ab Sommer 2019 ein Golf-Internat betreiben. Die Trägerschaft und die pädagogische Betreuung der bis zu 20 Internatsschüler übernimmt der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar.

Bereits seit Februar 2019 bietet der Club in Partnerschaft mit dem Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot eine "jahrgangsübergreifende Außenklasse" an. Die ersten vier Schüler erhalten Unterricht im Golf Club, der durch individuelle Lernunterstützung von "Anpfiff ins Leben", als Verbundpartner des Clubs, über Fachlehrer unterstützt wird. Dieses Betreuungskonzept mache Beschulung effizienter, reduziere Lernzeiten und schaffe Freiräume für mehr Training und Regeneration. Somit biete der Club nun für den Golfsport Lösungen an, die in anderen olympischen und Profisportarten bereits seit Jahrzehnten erfolgreich bestünden.

Foto: Golfclub St. Leon-Rot

Das Internat sowie die Schulräume werden ab Sommer in einem Neubau der Dietmar-Hopp-Stiftung am Standort des Golf Clubs in Betrieb genommen. Somit wird der Verein mit dem "SLR Campus" sämtliche infrastrukturellen Rahmenbedingungen bieten, um Breiten- und Leistungssport für Amateure und Profis bestmöglich ausüben zu können. Neben den Championship-Plätzen "Rot" und "St. Leon" bietet der "SLR Campus" Kurz- und Bambiniplatz, Wedge-o-Drom mit Flutlicht, Chipping- und Putting-Grüns, eine beidseitig bespielbare Range mit 30 Meter hohen Zielmasten, Videoboxen, Fitting Lounge und Schlägerwerkstatt, eine 1600 Quadratmeter große Indoorhalle, Physiocenter, Athletikplatz und Athletic Center sowie zukünftig ein Internat und ein Lerncenter.

"Es ist beeindruckend, mit welcher Leidenschaft unser Präsident und Mäzen Dietmar Hopp die Jugend- und Leistungsförderung im Club entwickelt. Ob Leistungssportkonzept, Coaches- und Funktionsteam oder infrastrukturelle Rahmenbedingungen, der Club entwickelt sich stetig weiter, mit klaren Zielstellungen", so Eicko Schulz-Hanßen, Geschäftsführer des Golf Clubs, "und wunderbar ist, dass alle Mitglieder und Gäste des Clubs natürlich auch unmittelbar von dieser Innovation und Dynamik täglich profitieren."

Projektleiter Brian Heilig verglich das Athletic Center mit Nachwuchszentren aus dem Fußball: "Konzeption und Ausstattung sind vergleichbar, allerdings übertreffen wir in der digitalisierten Trainingssteuerung und Dokumentation viele andere Leistungszentren." Mit Blick auf das Projekt ergänzte er: "Mit einer reinen Bauzeit von 165 Arbeitstagen war auch der Zeitplan für den Bau des Centers sportlich, zumal ein nachhaltiges Energie- und Ökologiekonzept umzusetzen war, was uns als Club grundsätzlich sehr wichtig ist."

Dietmar Hopp sagte: "Ich sehe unseren Club auf gutem Wege, unsere jungen Talente dabei zu begleiten, ihre ehrgeizigen Ziele - akademisch wie sportlich - in Einklang zu bringen und zu erreichen. Da die Jugend unsere Zukunft ist, ist es mir ein besonderes Anliegen, hier nach Kräften zu unterstützen."