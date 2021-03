Eine Blumenwiese, wie hier am Ortsausgang von Rot in Richtung Walldorf, kann in St. Leon-Rot künftig finanziell gefördert werden. Pro Hektar und Jahr stellt die Gemeinde 1400 Euro bereit. Allerdings nur für Blühwiesen, die auf landwirtschaftlich genutzter Fläche entstehen. Mit dieser Aktion soll auf Initiative von SPD und Junge Liste Lebensraum für die gefährdete Insektenfauna geschaffen werden. Foto: Galina Hecker

Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. "Neben den Folgen des Klimawandels gibt es noch eine zweite Katastrophe: Der Verlust der Artenvielfalt." SPD-Gemeinderat Wolfgang Werner warnt: Um 70 Prozent habe die Insektenfauna hier in der Region abgenommen, Arten verschwinden völlig unbemerkt und ganze Ökosysteme brechen zusammen. Deshalb stellten seine Fraktion und er gemeinsam mit der Jungen Liste einen Antrag – mit dem Ziel, sich dieser Entwicklung entgegen zu setzen.

Mit 1400 Euro pro Jahr und Hektar sollen Blühwiesen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in St. Leon-Rot gefördert werden, schlugen Junge Liste und SPD vor. Gesät werden sollen Pflanzen, die der gefährdeten Insektenfauna für mindestens drei Jahre als Lebensraum dienen.

"Es wird ein Umfang von zunächst zehn Hektar angestrebt", heißt es in dem Antrag. Das Saatgut, für das 6000 Euro eingeplant sind, soll die Gemeinde zur Verfügung stellen. Der Gemeinderat verabschiedete das Konzept einstimmig. Somit werden im diesjährigen Haushalt insgesamt 20.000 Euro dafür angesetzt.

"Aktuell überlegen wir gemeinsam mit den Landwirten, welche Flächen passend und welche Blühwiesenmischung die beste für den jeweiligen Boden ist", erklärte Florian Hoffmann vom Rechnungsamt. Die Bereitschaft für dieses Projekt sei auf jeden Fall vorhanden.

"Wichtig ist, dass wir eine doppelte Bezuschussung vermeiden", so Hoffmann. Denn das Land Baden-Württemberg fördere bereits Blühstreifen am Wegesrand oder landwirtschaftliche Flächen mit ähnlichen Konzepten. "Das reicht nicht aus, es muss etwas getan werden", appellierte Wolfgang Werner.

Der Beschlussvorlage zufolge darf die sogenannte De-minimis-Beihilfe nicht überschritten werden. Das bedeutet, dass die öffentliche Hand nur bis zu einer bestimmten Grenze Fördergelder gewähren kann, ohne wettbewerbsverzerrend zu wirken. "Es ist nicht so, dass wir den Landwirten die Förderung nicht gönnen", schilderte Bürgermeister Alexander Eger.

Bei der Umsetzung der Aktion, könne man auf die Erfahrung in Wiesloch und Sandhausen zurückgreifen. "Wir halten mit ihnen schon Rücksprache", so Hoffmann. Brach liegende Flächen sind für die Förderung nicht vorgesehen. "Verbessert die Umwandlung von Brachland in Blühwiesen nicht die Artenschutzbilanz?", fragte Tobias Rehorst (Freie Wähler). "Sie bringen den Insekten schon etwas", erklärte Wolfgang Werner. Im dortigen Erdreich könnten die kleinen Tiere beispielsweise gut überwintern.

Zudem wollte Gemeinderat Rehorst wissen, ob nicht auch Flächen von Privatpersonen für diese Förderung in Frage kämen. "Angedacht war die Förderung hauptsächlich für die von der Gemeinde verpachteten Äcker", sagte Hoffmann.

Wenn mit den vier größten St. Leon-Roter Landwirten das Zehn-Hektar-Ziel nicht abgedeckt werde, könne man das Angebot noch immer ausweiten. "Wenn wir es schaffen, wirklich so viel Fläche an Blühwiesen anzulegen, können wir etwas erreichen – das sieht man schon in den anderen Gemeinden", so Mitinitiator Werner.

"Die Blühwiesen sollte man nicht an stark frequentierten Feld- und Radwegen platzieren", meinte FDP-Gemeinderat Torsten Weis. So könnten die Wiesen nicht durch beispielsweise frei laufende Hunde zerstört werden. Hinweisschilder könnten dem ebenfalls entgegenwirken. Außerdem schlug Weis vor, einmal jährlich einen runden Tisch einzurichten. Dabei könnten sich verschiedene Interessenten aus Landwirtschaft oder Verwaltung über die Aktion austauschen.

Norbert Knopf (Grüne) stimmte dem Antrag von SPD und Junge Liste zwar grundsätzlich zu, äußerte aber Bedenken. Man sei in einem Konflikt zwischen Landwirtschaft und Naturschutz, so Knopf. "Weil die Agrarflächen knapp sind, wir aber trotzdem regionale Produkte kaufen wollen." Udo Back (CDU) lobte die freiwillige Basis, auf die die Aktion baut. "Wir nehmen den Landwirten die Nutzfläche nicht weg."