Wie hier am Rathaus haben Unbekannte in St. Leon-Rot vor Geschäften und Einrichtungen allen gedankt, die zurzeit das alltägliche Leben am Laufen halten. Foto: Lawinger-Erhard

St. Leon-Rot. (leu) Über eine tolle Aktion von unbekannten "Wichteln" freut sich ganz St. Leon-Rot. In der aktuellen Corona-Krise gibt es viele Helden – große und auch kleine Helden des Alltags. Die Kassiererin im Supermarkt, Verkäufer an der Bäcker- oder Metzger-Theke, die Männer der Müllabfuhr – einfach alle, die das geregelte Leben am Laufen halten. Ganz oben stehen aber natürlich auch Ärzte, Polizisten, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Pflegekräfte oder Apotheker.

Das öffentliche Leben wurde auch in St. Leon-Rot immer weiter heruntergefahren. Supermärkte, Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke, Bäckereien, Metzgereien und Hofläden bleiben geöffnet, auch der Wochenmarkt an der Kastanienschule Rot findet immer Donnerstagvormittags statt, um die Bevölkerung zu versorgen.

Die beteiligten Menschen setzen ihre Gesundheit aufs Spiel und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde das auf originelle Art gewürdigt. An die Eingänge der Geschäfte und am Rathaus schrieben die Unbekannten "Danke, dass ihr für uns da seid". Eine schöne Geste, die überall Anklang fand.

In der Gemeinde gibt es einen Einkaufsdienst für Menschen in häuslicher Quarantäne und alle ab 60 Jahren, die als Risikogruppe eingestuft werden:

Man kann sich melden bei

Angelika Adelfang

Telefon: 06227 / 53 81 07 (8 bis 12 Uhr)

E-Mail: angelika.adelfang@st.leon-rot.de

und

Anne-Katrin Saladin

Telefon: 06227 / 89 94 30 (8 bis 12 Uhr)

E-Mail: anne-katrin.saladin@st-leon-rot.de

Hilfe beim Einkauf bieten überdies zwei ehrenamtlich aktive Gruppen an:

> Die Ministranten aus Rot (Telefon: 0160 / 94 69 45 05)

> Ministranten mit evangelischer und katholischer Gemeindejugend aus Walldorf (Telefon: 0176 / 20 52 65 03)