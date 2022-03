St. Leon-Rot. (aham) Von überall kamen die Menschen mit Kisten, Tüten und vollen Kofferräumen: Die Zentrale des Vereins "Bürger für Integration und Asyl" direkt in der Roter Ortsmitte wurde in den vergangenen zwei Tagen mit Spenden und Hilfsangeboten förmlich überrannt. Schon mit den Hilfsgütern des ersten Tages konnte gestern Morgen ein riesiger Lastwagen mit Hilfsgütern beladen werden. Und am zweiten Tag gingen sogar noch mehr Spenden ein – von Nudeln bis hin zu Verbandsmaterial.

Unter denen, die Nahrungsmittel und Hygieneartikel, Decken und Matratzen bringen, sind auch Igor Tonkodubenko und sein zwölfjähriger Sohn Pavel. Die beiden sind extra aus Sandhausen gekommen, sie fühlen sich in der Pflicht, zu helfen. Denn: Sie stammen aus Russland. 2013 ist die Familie aus Moskau weggezogen. "Das tut uns alles sehr leid", sagt Tonkodubenko ernst. "Das ist Putins Schuld." Die Familie habe viele Bekannte und Freunde in der Ukraine, erzählt er. Pavels frühere Babysitterin etwa. "Die vielen Toten, auf ukrainischer und russischer Seite, das macht uns sehr traurig", sagen Vater und Sohn.

Bei vielen Spendern kochen die Emotionen hoch. Gabriella Lejko, die mit drei Matratzen vorgefahren kommt, steigen im RNZ-Gespräch immer wieder die Tränen in die Augen und ihr stockt die Stimme. Die Nußlocherin arbeitet für John Deere und hatte bis vor wenigen Tagen noch Kollegen in Kiew. "Jetzt sind sie auf der Flucht und stehen vor Polen in der Schlange." Zumindest die Frauen und die Familien; die Männer seien im Land geblieben, um es zu verteidigen. Ihre drei Söhne hat Lejko schon darauf eingestimmt, dass sie eine Familie bei sich zu Hause aufnehmen werden. "Wir helfen, wo wir können", sagt sie immer wieder.

Ähnlich sieht es eine 60-jährige Roterin. "Leid, Krieg, Elend", erklärt sie knapp, warum sie Einkäufe gebracht hat. Und zwar ganz spontan, nachdem sie am Morgen beobachtet hatte, wie der rund 20 Meter lange Lkw beladen wurde.

Spontan ist wohl alles an dieser Hilfsaktion. "Wir haben sie am Sonntag kurzfristig organisiert", berichtet Andrea Arnhold, die erste Vorsitzende des Vereins. Und trotzdem läuft alles rund in der Hauptstraße: Rund 13 Freiwillige am Montag und phasenweise bis zu 30 Helfer am Dienstag nehmen Spenden entgegen und sortieren sie. Unter ihnen auch einige Ukrainer, die die Kisten beschriften. Alles kommt an eine Sammelstelle in Heidelberg, erklärt Julia Sergeieva. Die St. Leonerin ist gebürtige Ukrainerin und Mitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Diese organisiert den Hilfskonvoi. Mit Hilfe der ukrainischen Botschaft gelangen die Spenden über Polen in die Ukraine. Dort werden sie im Land weiterverteilt. "Wir sind sehr dankbar, dass so viel gebracht wurde", sagt Sergeieva. Und auch sie kämpft mit den Tränen.