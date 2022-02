St. Leon-Rot. (agdo) Der Kraichbach soll Fischen, verschiedenen Kleintieren und Pflanzen wieder ein gutes Zuhause bieten. Bis 2027 soll der Bach wieder in einem annähernd guten ökologischen Zustand sein. Das ist eine Vorgabe der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Nur: In St. Leon-Rot ist man davon noch ein ganzes Stück entfernt. Momentan sei der Bach in einem "mäßigen Zustand", sagte Gewässerexperte Norbert Korn bei der digitalen Veranstaltung "Renaturierung des Kraichbachs".

Die Dämme rechts und links des Kraichbachs sind oft einstige Ablagerungen im Flussbett, die die Müller herausholten. Foto: privat

Die Veranstaltung fand mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Norbert Knopf statt und wurde über das soziale Netzwerk Facebook übertragen. Erläutert wurde das Thema anhand einer Präsentation samt Bildern. Knopfs Kernbotschaft: Die Renaturierung von Flüssen und Bächen trägt zum Erhalt der Biodiversität bei und sollte dort, wo es möglich ist, vorangetrieben werden. Für den Kraichbach bedeutet das, dass Fische wieder so ungehindert wie möglich durch den Fluss schwimmen können. Sprich: Das menschengemachte enge Korsett des Flusses soll weg, stattdessen soll das Wasser wieder einem natürlicheren Verlauf folgen.

Die Renaturierung des Kraichbachs sei bereits vor seiner Zeit als Landtagsabgeordneter angestoßen worden, berichtete Knopf. Noch als er im St. Leon-Roter Gemeinderat war, habe es Pläne vom Regierungspräsidium Karlsruhe zur Renaturierung des Bachs gegeben. Diese hätten allerdings den Abschnitt bei St. Leon-Rot aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen. Dabei gebe es durchaus einige Möglichkeiten, so Knopf. Entwicklungspotenzial sieht Korn etwa im Bereich der Kramer-Mühle, die die Gemeinde in mehreren Abschnitten umbauen will. Die Erfolgsaussichten einer solchen Renaturierung seien allerdings gering.

Doch was bedeutet das überhaupt: ein guter ökologischer Zustand des Gewässers? Laut Korn, dass Tiere und Pflanzen darin annähernd dem natürlichen Gewässertyp entsprechen. Der Kraichbach ist Mittelgebirgsfluss, der aus einem Lössgebiet stammt. Löss sei auch das zentrale Problem, erläuterte Norbert Korn. Der Fluss sei deshalb trüb und man könnte nicht auf den Grund schauen. Im Kraichbach ansässig sind nicht strömungsliebende Fischarten wie Barbe, Hecht, Barsch oder Rotauge. Barben bräuchten mindestens fünf Kilometer zusammenhängende, auf Fische abgestimmte Renaturierungsabschnitte. Auf diese Länge komme man in St. Leon-Rot allerdings nicht, erläuterte Norbert Korn.