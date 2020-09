St. Leon-Rot. (tt) Es staubt gewaltig, als am Samstag die hydraulischen Hämmer der Bagger den Beton der alten Autobahnbrücke über die Kronauer Straße in St. Leon-Rot zerkleinern. Mehrere Bagger hat das Abbruchunternehmen im Einsatz und schon zur Mittagszeit ist von der Fahrbahndecke nichts mehr zu erkennen. Trotzdem dauert es noch bis Freitag, 25. September, bis das komplette Bauwerk – das aus den 1930er Jahren stammt – abgerissen ist. Erst dann ist der Fuß- und Radweg entlang der Kronauer Straße wieder freigegeben. Die Arbeiten finden im Rahmen der Erneuerung der A 5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Bruchsal statt, die bis Mitte 2021 andauern werden. An dieser Stelle wird ein kompletter Brückenneubau entstehen, da eine Sanierung der alten Brücke nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Die Umleitung für die Fußgänger und Radfahrer erfolgt in St. Leon in Richtung Rot über die Roter Straße. Aus Rot kommend erfolgt die Umleitung in Richtung St. Leon über die Straße "An der Autobahn" und anschließend über die Roter Straße.