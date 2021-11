St. Leon-Rot. (seb) Unumstritten gerade angesichts der aktuellen Lage war in der jüngsten St. Leon-Roter Gemeinderatssitzung, das Corona-Testzentrum der Gemeinde nahe Harres und Rathaus weiter zu betreiben.

Monatlich belaufen sich die Kosten fürs Testzentrum auf fast 14.000 Euro. Fast 550.000 Euro hat die Gemeinde bereits für das Testzentrum, geeignete Tests für Kinder und Schutzausrüstung fürs Personal ausgegeben. Eingenommen wurden dagegen nur 331.000 Euro durch Land, Kassenärztliche Vereinigung und Selbstzahler.

Man war sich einig darin, richtig und mit Voraussicht gehandelt zu haben, das Testzentrum offen zu halten – und das trotz der sinkenden Nachfrage, nachdem die Tests kostenpflichtig wurden und von der aktuellen vierten Corona-Welle noch wenig zu spüren war.

Bürgermeister Alexander Eger zeigte sich willens, das Angebot so stark wie möglich auszuweiten, gab aber zu bedenken, dass – ähnlich wie in der Vergangenheit – "die Tests knapp werden". Ein Lob ging an die ehrenamtlichen Kräfte des Roten Kreuzes in St. Leon (DRK) und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Rot, die bei den Testungen aktiv waren.

Jetzt erhielt die Verwaltung die Ermächtigung, zusätzlich zu kommunalem Personal entweder geringfügig Beschäftigte oder auch Aushilfen mit etwas höherer Bezahlung anzuwerben, um das Testzentrum zuverlässig zu betreiben. Schließlich werde jetzt, mit den hohen Fallzahlen, die Nachfrage wieder steigen, daher passe man auch die Öffnungszeiten an.

Wie zudem mitgeteilt wurde, plant die Gemeindeverwaltung weitere Vor-Ort-Impfaktionen. Die werden durch Teams des Kreises durchgeführt, die Gemeinde stellt den Harres zur Verfügung, unterstützt mit Personal und sorgt unter anderem für Verpflegung und spätere Reinigung mit Desinfektion – pro Impftag fallen daher rund 1500 Euro an.