St. Leon-Rot. (seb) "Das Mobilitätsförderprogramm wird hervorragend angenommen", stellte Bürgermeister Alexander Eger in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. St. Leon-Rot bezuschusst seit Jahresbeginn den Kauf von Fahrrädern, Fahrradanhängern, Kindersitzen für Räder, Lastenrädern, Elektro-Fahrrädern und E-Rollern. Damit will man den Umstieg weg vom Auto fördern, zugunsten von Umwelt und Klima, wider die hohe Verkehrsbelastung. Für einen Kauf in einem ortsansässigen Unternehmen gibt es eine höhere Förderung.

Am 7. Januar waren 80.000 Euro der Fördermittel schon zugesagt: 204 Anträge waren eingegangen, 142 Förderbescheide wurden ausgestellt. Wobei die Bürgerinnen und Bürger wegen des Lockdowns natürlich noch keine Gelegenheit hatten, einzukaufen.

Je 100.000 Euro waren für dieses und nächstes Jahr bereitgestellt worden, überplanmäßig wurden jetzt noch einmal 50.000 Euro für dieses Jahr zur Verfügung gestellt. Das wurde mit 20 Ja- und drei Nein-Stimmen entschieden. Überwiegend haben die Bürgerinnen und Bürger vor, sich Elektrofahrräder (Pedelecs) anzuschaffen, 116 der 142 Förderbescheide sind dafür hinausgegangen.

Wegen des Verwaltungsaufwands und der offenen Frage, wann die bezuschussten Artikel überhaupt gekauft werden können, wollte der Bürgermeister es für dieses Jahr dabei belassen und weitere Interessenten auf 2022 verweisen. Dann habe man auch Erfahrungen gesammelt mit dem Programm selbst und mit den Bedürfnissen der Leute.

Theo Vetter (Freie Wähler) wollte verhindert wissen, dass die Leute erst gar keine Anträge stellten, bloß weil sie gehört hätten, es sei kein Geld mehr da. Carsten Kamuf (CDU) zeigte sich "angenehm überrascht" und stimmte gerne für die Aufstockung der Fördermittel. Torsten Weis (FDP) schlug vor, die 50.000 Euro nicht komplett überplanmäßig bereitzustellen, sondern möglichst aus einem Förderprogramm zu nehmen, das nicht so stark nachgefragt sei: etwa dem für elektrische Hoftore. Der Bürgermeister sicherte zu, das zu prüfen.

Norbert Knopf (Grüne) war für eine Sonderförderung von Lastenrädern: Besonders damit könne das erledigt werden, wofür sonst das Auto benötigt werde. Auch Wolfgang Werner (SPD) fand, dass anteilig mehr für Lastenräder oder Anhänger gegeben werden müsse: Man sollte die Menschen motivieren, sich dafür zu entscheiden. Momentan kämen nur die zum Zug, die ohnehin ein Elektro-Fahrrad wollten.

Alexander Eger widersprach: Rückmeldungen örtlicher Radhändler stimmten ihn zuversichtlich, dass man "einen Impuls gesetzt" habe und nicht nur ohnehin geplante Anschaffungen fördere. Er wollte außerdem dieses Jahr zunächst mehr Erfahrungen mit den Wünschen der Antragsteller sammeln, ehe er im Förderprogramm umsteuert.

Freude drückte Rouven Dittmann (Junge Liste) aus, befürchtete aber, dass sich manche Antragsteller "vor den Kopf gestoßen" fühlten, da das Programm gedeckelt sei. 142 Glückliche sei sehr wenig bei 14.000 Einwohnern. Er plädierte dafür, die Förderung um 100.000 Euro aufzustocken. Damit konnte die Junge Liste sich aber nicht durchsetzen.