Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Wenn Munzer Mahmoud seinen Bienenstock öffnet, braucht er keinen Schutzanzug. "Die Bienen hier in Deutschland sind immer ruhig, die syrischen Bienen sind viel lebhafter – und aggressiver", erzählt der 46-Jährige. Mahmoud ist Hobby-Imker, vor knapp acht Jahren kam er aus Syrien nach St. Leon-Rot und hat seitdem eine eigene kleine Bienenfarm aufgezogen – ohne entsprechendem Kurs oder Ausbildung, lediglich mithilfe von Internetvideos.

In Mahmouds Garten wachsen Gemüsebeete und Obststräucher neben Holzbrettern, alten Schuppen und Karren, dazwischen surren im Sommer die Bienen. Der Familienvater nimmt alles selbst in die Hand, repariert und werkelt, bis es ihm gefällt – gelernt hat er das in seiner Heimat.

Denn in Syrien arbeitet Mahmoud lange als Bauingenieur, bis ihn der Krieg zwingt, erst in den Libanon – das Herkunftsland seiner Mutter – und dann über das Mittelmeer nach Italien und schließlich nach Deutschland zu fliehen. In der Region angekommen, lernt er Deutsch, absolviert ein sechsmonatiges Praktikum und arbeitet als Haustechniker. Denn seine Tätigkeit als Bauingenieur darf Mahmoud ohne extra Ausbildung oder Studium hier nicht ausüben, sein Studium wird nicht anerkannt.

Im Winter 2019 kauft der 46-Jährige sein erstes Bienenvolk: 5000 Arbeiterinnen und eine Königin. Sechs Monate später folgt das zweite, doch diese Königin und die Hälfte ihres Bienenvolks fliegen weg, der Rest geht zum anderen Bienenvolk über.

Das Imkern bringt sich Mahmoud komplett selbst über Youtube bei, schaut regelmäßig Videos auf Arabisch oder Deutsch. "Ich habe erst angefangen zu imkern, als ich in Deutschland war", erzählt er. "In Syrien habe ich nur bei Verwandten zugeschaut." So wie ihn heute seine eigenen Kinder bei der Arbeit mit den Bienen beobachten – und gerne auch selbst mitanpacken.

Stück für Stück, Woche für Woche lernt Mahmoud immer mehr, mit seinem Wissen wächst auch die Faszination für die summenden Insekten. "Ich liebe diese Arbeit, vor allem, wenn man das Verhalten der Bienen versteht."

Inzwischen hält der Hobby-Imker vier Königinnen: zwei "Töchter" und eine "Enkelin" der ersten Königin, wie Mahmoud seine Bienenfamilie bezeichnet. Insgesamt besitzt er vier Stöcke – pro Stock zählt er knapp 4000 Bienen, im Sommer sind es mehr, im Winter weniger. Der Hobby-Imker hält seine Bienen im Garten, "das ist erlaubt, aber man muss auf die Nachbarn achten, falls sie eine Allergie haben", erklärt er. In seiner Nachbarschaft kam es deshalb noch nicht zu Problemen, seine Bienen sind mindestens fünf Meter von den angrenzenden Grundstücken entfernt.

Mittlerweile wurde Mahmoud schon das ein oder andere Mal von einer seiner Bienen gestochen, viel macht ihm das aber nicht aus. "Viele Menschen in Deutschland haben eine Allergie, meine Familie und ich zum Glück nicht." Im Sommer spielen die Kinder quasi neben den Bienenstöcken, Angst vor den Insekten haben sie nicht.

Seine Bienen fliegen jeden Tag bis zu zwei Kilometer. "Hier gibt es nicht so viele Blumen, deshalb fliegen sie manchmal noch weiter", erklärt Mahmoud. Im Sommer beginne der Flugverkehr um fünf Uhr morgens aus und ende erst um neun Uhr abends. "Pro Tag macht die Königin bis zu 2000 Eier", erläutert der Hobby-Imker weiter. Der Großteil des Volkes seien Arbeiterinnen und Drohnen. "Die männlichen Bienen, also die Drohnen, schlafen nur, essen und begatten die Königin", sagt er schmunzelnd. Die Arbeiterinnen hingegen seien fleißiger: Sie kümmern sich um die Sauberkeit im Stock, versorgen die Königin und ihre Brut, verteidigen den Bienenstock und sammeln Nektar und Pollen. "Die Bienen sind wie eine Stadt organisiert: Sie haben eine Polizei, einen Arzt, Wachtmeister für die Königin."

Das Imkern und die Bienen sind Mahmouds Leidenschaft und Hobby. Aber er will sich noch weiter bilden und strebt ein Imkerzertifikat an. "Auch, falls es mal Probleme geben sollte", so der 46-Jährige. "Meine Bienen sind gut", erzählt er stolz, "sie finden schnell die richtigen Plätze" – und bringen mehr als 60 Kilogramm Honig pro Jahr. 2021 waren es sogar knapp 70 Kilogramm, allein aus dem Stock der "Mama-Königin". Die anderen Königinnen sind dem Hobby-Imker zufolge noch nicht so weit, "sie brauchen noch mehr Nahrung". Im Sommer dieses Jahres rechnet Mahmoud mit knapp 200 Kilogramm Honig.

Seinen selbst produzierten Honig isst Mahmoud gemeinsam mit seiner Familie zum Frühstück: insgesamt etwa 20 Kilogramm pro Jahr. Den Rest verschenkt er. "Als meine Familie und ich nach Deutschland kamen, haben uns viele Leute geholfen, jetzt will ich etwas zurückgeben." Deshalb gibt es zu jeder Gelegenheit ein Glas des flüssigen Golds für die Nachbarinnen, Arbeitskollegen oder Freundinnen und Freunde, auch die der Kinder. Bisher hat Mahmoud kein Gramm Honig verkaufen wollen.